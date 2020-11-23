Франция рвется к ливийской нефти и контрактам на восстановление Ливии, - В.Малышев

16:59 23.11.2020

ВЛАДИМИР МАЛЫШЕВ | 23.11.2020 |



Несколько штрихов к портрету нового французского ставленника в Ливии Фатхи Башаги



Министр внутренних дел Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фатхи Башага прибыл в Париж, где провел встречи с главой МИД Франции и другими высокопоставленными правительственными чиновниками. О деталях переговоров не сообщается. Из лаконичного коммюнике на сайте французского министерства иностранных дел следует, что Париж выразил "поддержку Францией политического процесса, проводимого под эгидой ООН, в частности продолжения межливийского политического диалога и полного соблюдения соглашения о прекращении огня, подписанного ливийскими сторонами, которое предусматривает вывод иностранных сил и наемников".



Заглянем за рамки официального коммюнике.



Башага прибыл в Париж сразу после провала в Тунисе переговоров по ливийскому урегулированию, посвященных проблеме определения кандидата на пост будущего премьер-министра правительства Ливии, которого должны выбирать в 2021 году. Башага виделся французской стороне одним из главных претендентов на этот пост, но пока его кандидатура достаточной поддержки не получила. В Ливии Башага контролирует одну из самых сильных вооруженных группировок – так называемое ополчение Мисураты.



Переговоры в Тунисе сопровождались громким скандалом. Участникам переговоров предлагались крупные взятки за голосование в пользу Башаги; ООН даже объявила о проведении расследования этих фактов. Повторно вопрос о выборе кандидата на пост премьер-министра Ливии будет обсуждаться в декабре.



В июле Башага лоббировал визит в Мисурату журналиста из Франции Бернара-Анри Леви, имеющего репутацию стервятника, который летит туда, где предстоит "смена режима". В Ливии появление Леви восторга не вызвало – там помнят его зловещую роль в кровавых событиях "арабской весны". В 2011 году Бернар-Анри Леви участвовал в переговорах с мятежниками, свергнувшими Каддафи, а в 2012-м привез их представителей в Елисейский дворец, содействуя международному признанию так называемого Национального переходного совета Ливии, составленного из противников Каддафи.



Главное, что надо знать про Ливию, где сейчас царит хаос, это то, что она богата нефтью. Доказанные запасы черного золота в Ливии составляют 29,5 млрд. баррелей (5,1 миллиарда тонн), что в принципе обеспечивает Ливии 1-е место в Африке и 5-е среди стран-членов ОПЕК. ООН пытается убедить враждующие ливийские правительства в Тобруке и Триполи объединиться по нефтяной проблеме и забыть о политических разногласиях, но разногласия не забываются. По мнению многих экспертов, если Ливия вернется к уровню добычи до 2011 года, она не будет соблюдать квоту на добычу нефти, согласованную ОПЕК.



Как пишет итальянская Giornale, Франция рвется в Ливию, чтобы не опоздать к разделу ее нефтяных богатств. Французская Total уже приобрела доли в Marathon Oil Libya Limited (Moll) в концессии Waha с долей в 16,33%. Total заявила, что инвестирует до 650 миллионов долларов в разработку концессии Waha с целью увеличения добычи на 180 000 баррелей в день.



Борьба идет не только за нефть, но и за будущие контракты по восстановлению разоренной страны, в агрессии против которой участвовали европейские члены НАТО, включая Францию. Giornale оценивает работы по реконструкции Ливии примерно в 30-50 миллиардов евро. В свое время СМИ много писали о том, что, натравив Францию на Ливию, Франсуа Саркози пытался замести следы скандала с получением от Каддафи взятки в 50 млн евро на проведение своей избирательной кампании.



Сейчас Эмманюэль Макрон делает ставку на Башагу. При свержении Каддафи он был официальным представителем Военного совета Мисураты, затем стал координатором НАТО и одновременно начал поддерживать исламистские вооруженные формирования. В октябре 2018 года глава ПНС Фаиз Сарадж назначил его министром внутренних дел. СМИ писали, что вся деятельность Башаги так или иначе связана с организациями боевиков-исламистов ("Батальон Аль-Фарук", запрещенные в России "Братья-мусульмане"*, "Щит Ливии", некоторые группы которого идентифицируются с запрещенной в России "Аль-Каидой").



К этому надо добавить, что, по данным итальянского агентства Nova, министерство, возглавляемое Башагой, тесно сотрудничает с организациями, которые занимаются торговлей людьми в Средиземноморье.



Башага в обход эмбарго на поставки вооружений в Ливию (установлено Советом Безопасности ООН в феврале 2011 года) сосредоточил в руках лояльных ему группировок технику и оружие для поддержания контроля над Триполи; договорился с Турцией о военной помощи; стал звеном связи ПНС с НАТО и Соединенными Штатами; подписал меморандум о сотрудничестве в области безопасности с послом Великобритании. 23 февраля 2020 года в комментарии Bloomberg Башага заявил, что поддерживает идею развертывания американской военной базы в Ливии для борьбы с Россией.



Продвижение Парижем такой фигуры обостряет ливийское противостояние, жертвами которого, по данным властей в Триполи, стали не менее 30 000 человек; более 50 000 человек получили ранения, 4000 человек числятся пропавшими без вести.