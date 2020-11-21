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Битва за Гарибпур: как советские амфибии ПТ-76 разгромили американские танки в Пакистане (история)
17:21 23.11.2020

Разразившаяся в 1971 году индо-пакистанская война стала звездным часом для состоящих на вооружении Индии советских плавающих танков ПТ-76. С десантом на борту легкие бронемашины действовали в джунглях дельты Ганга и топили канонерки противника. Однако настоящим триумфом для изготовленных в Волгограде бронемашин стал танковый бой за Гарибпур.
Плавающий танк ПТ-76

Боевые действия начались с наступления 14-го пенджабского батальона полковника Сингха на ключевой транспортный узел - Гарибпур в Восточном Пакистане. Атаку индийского подразделения поддерживала авиация, артиллерия, саперный взвод и 14 танков ПТ-76. Всего около 800 человек.

Пакистан не собирался уступать свою территорию без боя. В наступление была отправлена 107-я бригада, усиленная 14 американскими танками М-24 Chaffee. С воздуха их прикрывали истребители F-86 Sabre американского производства.

В ночь на 21 ноября индийский патруль обнаружил выдвигающиеся колонны армии Пакистана, что позволило полковнику Сингху определить направление удара и устроить засаду. Танки ПТ-76 были окопаны и замаскированы, а рядом расположились безоткатные орудия. Бой начался около шести часов утра.

"Противник уверенно атаковал, и один танк приблизился к индийской позиции на расстояние 25 метров. Несмотря на артиллерийский и танковый огонь противника хавилдар (сержант) Лех Радж, командир экипажа, смог уничтожить два ведущих танка. В другом бою один из индийских танков попал в командирский Chaffee. Находившийся в нем офицер при попытке выбраться из машины был застрелен капитаном Джиллом", - пишет в своем исследовании полковник индийской армии Анил Шори.

Следует отметить, что сошедшиеся на поле боя М-24 и ПТ-76 были примерно одного класса. На американском танке стояло 75-мм орудие, на советском - пушка калибром 76-мм. Однако Chaffee был меньшего размера и превосходил своего оппонента в бронировании. Максимальная толщина брони советского ПТ-76 была всего 15 мм, в то время, как М-24 имел 38 мм.

Поэтому даже угодив в засаду пакистанские танкисты смогли оказать серьезное сопротивление. Им удалось подбить бронемашину майора Наранга, который командовал ротой ПТ-76. Посмертно индийскому офицеру было присвоено звание полковника.

"Вражеский натиск прекратился примерно к 8:30 утра. Зимнее солнце, поднявшееся теперь сквозь туман, показало 11 уничтоженных вражеских танков и три брошенных в хорошем состоянии", - пишет Анил Шори.

Индусы потеряли три танка. Затем в небе произошел бой индийских и пакистанских самолетов, в результате чего были сбиты три F-86 Sabre.

21.11.2020

Источник - rg.ru
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