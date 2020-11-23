 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Воскресенье, 22.11.2020
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Суббота, 21.11.2020
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Японцы опять обвинили Китай в ведении гибридной войны
17:28 23.11.2020

23.11.2020
Японцы обвинили Китай в ведении гибридной войны
Японское издание JB Press опубликовало материал Дзедзи Хигути, обвиняющего Китай в ведении гибридной войны против Японии. Аналитик утверждает, что Пекин хочет захватить Тайвань и острова Сенкаку. При этом, по мнению эксперта, председатель КНР Си Цзиньпин перенял у президента РФ Владимира Путина тактику ведения невидимой войны.

"Война XXI века меняет свою форму - от обычной и понятной войны, при которой государство открыто прибегает к военным средствам для урегулирования конфликта, к войне, которая с виду не выглядит как таковая, но она уже началась. Впервые эту новую войну в реальном конфликте применила Россия. В 2014 году она аннексировала Крым и вторглась в восточную часть Украины. Западные страны называют эти действия "гибридной войной"", – пишет он.

Хигути утверждает, что "военная доктрина России, проявившаяся в гибридной войне, проверенной на деле в ходе аннексии Крыма, является хорошим учебным материалом" для китайских властей.

"Си Цзиньпин приказал своим аналитикам изучить эту доктрину. Она оказывает громадное влияние на стратегию присоединения Тайваня, а также морскую экспансию в районе Сенкаку и Южно-Китайском море", – заявил аналитик.

Он считает, что для реализации морской экспансии КНР активно использует "синих человечков" в качестве "наконечника копья ВМС и береговой охраны", которые действуют так же, как и ранее российские "зеленые человечки" в Крыму.

""Синие человечки" обычно занимаются рыбной ловлей, но по приказу могут быстро превратиться в военные формирования, состоящие из частных рыболовных судов. Они прикрываются рыбной ловлей, чтобы скрыть военные задачи, – уверен Хигути. – Как видно в районе Сенкаку и Южно-Китайском море, "синие человечки" в соответствии с интересами Китая проводят различные специальные операции и занимаются партизанской деятельностью - разведка, наблюдение и прослушивание, сдерживание или создание препятствий для правоохранительных органов или войск оппонента. Спектр их действий весьма широк - обеспечение присутствия Китая в спорных регионах и создание прецедентов, например, высадка на острова, которые КНР считает своими, а также участие в миссиях для поддержки внешней политики и военной деятельности Китая".

Аналитик отмечает, что международное сообщество не может осудить "синих человечков", поскольку формально их деятельность не запрещена, они не являются военными. Однако их суда всегда работают в паре с катерами береговой охраны Китая. Линии судов опутывают острова в спорных районах в два или три слоя, как капуста, что позволило японскому автору называть такую тактику "капустной".

Хигути отмечает, что с апреля 2020 года китайские суда появлялись в районе Сенкаку на протяжении 110 дней подряд. По его мнению, это свидетельствует об активизации Китая с целью оказания давления на японское государство.

Единственным путем противостояния КНР Хигути называет укрепление союза Японии и США, а также привлечение Индии и Тайваня к единому антикитайскому блоку в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Политические и экономические интересы Токио автор всецело связывает с сотрудничеством с Вашингтоном, подчеркивая, что сейчас Америка решилась на тотальную конфронтацию с Китаем, и Япония должна их в этом однозначно поддержать.

Japan Business Press Co., Ltd - это японское интернет-издание, созданное с целью показать миру настоящую Японию глазами экспертов в области СМИ. Придерживается правых консервативных взглядов, предоставляя читателям подробное изложение и анализ фактов. Компания создана 25 марта 2008 года.

Источник - stoletie.ru
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