 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Байдену грозит китайская западня, - В.Скосырев
17:32 23.11.2020

22.11.2020
Владимир Скосырев

Пекин обхаживает избранного президента США

Глава будущей американской администрации сказал, что собирается не столько наказать Китай за его поведение, сколько заставить его играть по правилам. По словам Джозефа Байдена, существуют красные линии, за которые китайцы не должны выходить. Именно на этой платформе Вашингтон станет действовать совместно со всем миром. Как полагают эксперты, избранный президент постарается сохранить торговую сделку с КНР, но не пойдет на уступки по Тайваню и Южно-Китайскому морю.

Победивший на выборах кандидат от Демократической партии делился своими соображениями о том, как могут сложиться отношения между США и Китаем, на встрече с губернаторами в своем родном городе Уилминтон, штат Делавэр. А днем ранее Джим Риш, председатель комитета Сената по иностранным делам, опубликовал доклад, отражающий взгляды большинства членов верхней палаты под названием "Соединенные Штаты и Европа". "Мы должны быть готовы работать с нашими верными союзниками и партнерами, чтобы противодействовать Китаю, который пытается подорвать процветание, безопасность и хорошую систему управления в каждом районе мира", – говорится в докладе.

Как следует из документа, США и Европа все в большей степени согласны, что Китай бросает им вызов в области политики, экономики и безопасности. Пора привести это согласие в конкретную трансатлантическую повестку дня. Предлагается шесть шагов – отразить тлетворное политическое влияние, защитить честность международных организаций, преодолеть неконкурентную практику Китая в торговле, инвестировать в будущие технологии, противостоять последствиям реализации китайского плана "Один пояс, один путь", придать новую силу американскому партнерству с Африкой и Индо-Тихоокеанским регионом.

Как повлияют эти рекомендации на курс Джозефа Байдена? Как далеко он сможет отойти от политики нынешнего президента США Дональда Трампа? В беседе с "НГ" Владимир Батюк, главный научный сотрудник Института США и Канады РАН, отметил: "Байден постарается избежать нового раунда торговой войны с Китаем, так как это приносит ущерб не только Китаю, но и самим США. Но он неоднократно говорил, что Китай – это главный конкурент Америки, и здесь между двумя державами сохраняются очень серьезные политические и экономические противоречия. Американцев очень беспокоит экономическая экспансия Китая не только в США, но и в мире в целом. Их тревожит военно-политическая ситуация в Южно-Китайском море. Эти разногласия со сменой администрации никуда не уйдут. Может измениться стиль взаимоотношений, может быть, будет меньше скандалов типа того, что госсекретарь Майкл Помпео устроил в июне, объявив Китаю холодную войну".

Что касается красных линий, упомянутых Байденом, то тут имеются в виду действия Китая, которые США рассматривают как вмешательство в их внутренние дела, а с другой стороны – действия, которые могут затронуть интересы партнеров и союзников Китая в Индо-Тихоокеанском регионе. "У Китая есть территориальные противоречия со многими странами, включая Японию и Индию. И Вашингтон использует эти противоречия для того, чтобы выстроить вокруг Китая что-то подобное "санитарному кордону", – заключил Батюк.

В Пекине эксперты тем не менее выражают надежду, что приход Байдена будет означать прорыв в двусторонних отношениях и восстановление коммуникаций на высоком уровне. Однако колумнист Washington Post Джош Роджин пишет, что призывы к налаживанию мягких и позитивных отношений, которые раздаются в КНР, да и в США со стороны бывшего госсекретаря Генри Киссинджера, приведут к тому, что Вашингтон попадет в западню. Взгляните, что происходит с верным американским союзником – Австралией. Китайцы ей говорят: "Прекратите говорить о вмешательстве Компартии Китая в Австралию, замолчите о Гонконге, уйгурах, о давлении на Тайвань. И тогда дружественная атмосфера восстановится. Это значит, что ценой смягчения напряженности является подчинение. Команде Байдена следует дать понять Китаю, что такой вариант неприемлем", – заключает Роджин.

Впрочем, нельзя сказать, что мнение этого колумниста превалирует. Например, американский мозговой трест Вrookings в принципе позитивно относится к перспективе нормализации отношений с КНР. При этом аналитик института предупреждает, что новой администрации ни в коем случае нельзя повторять три ошибки Трампа: не надо пытаться риторически отделять Компартию от китайского государства, не надо призывать к свержению коммунистического режима, не надо изображать политику Китая как экзистенциональную угрозу американскому образу жизни.

Источник - ng.ru
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