Умер Геннадий Зданович - историк, первооткрыватель Аркаима

19:02 23.11.2020

Плачь, Аркаим!

умер Геннадий Зданович, открывший сказочную "страну городов", прародину ариев



Умер Геннадий Борисович Зданович, великий Зданович, тот, что открыл Аркаим, эту сказочную "страну городов", расположенную на Южном Урале, прародину ариев. Они построили здесь фантастические чертоги, создали обсерваторию и ждали момента, когда двумя могучими потоками выйдут из Аркаима и направятся: один поток в Иран, о чем повествует иранский эпос "Авеста", другой поток – в Индию, о чем сказано в индийских "Ригведах". Отсюда, из Аркаима, повелись великие индогерманские цивилизации, народы современной Европы ведут свое происхождение от этих южноуральских холмов.



Зданович открыл Аркаим. А быть может, Аркаим открыл Здановича. Тысячелетиями Аркаим ждал, кому бы открыться, и нашел этого удивительного русского археолога, того, кому суждено было стать русским Шлиманом. Если Шлиман искал мифическую Трою, начитавшись "Илиады" Гомера, то Зданович лишь позже, прочитав "Ригведу" и "Авесту", понял, что речь идет о таинственной стране, неведомой ученым.



Он открыл Аркаим случайно. В степях, где пасли совхозные стада, было решено вырыть водоем, чтобы скот имел поблизости воду. Уже приготовили дамбу, уже готовились пустить в долину воду, когда Зданович на маленьком сельскохозяйственном самолете, кукурузнике, поднялся в небо, облетая обреченные на затопление места. И вдруг с высоты увидел фантастические центрические кольца, таинственные валы, поросшие травой. Он спустился на землю и стал бить шурфы, и эти кольца оказались древнейшими постройками: укреплениями, капищами, обсерваториями. Здесь, среди этих равнин, родилось колесо, а вместе с колесом – боевые колесницы. Аркаим открылся человеку, чистому душой, прозрачному для света, – таким был Зданович.



Геннадий Борисович вел меня среди душистых степных трав по огромной низине, похожей на блюдо с волнистыми кромками. Это огромное блюдо было обсерваторией, где древние арии, поклонники солнца и огня, исчисляли движение светил, и мы двигались по гигантским солнечным часам. Зданович с благоговением рассказывал о древнем, открывшемся его глазам мире. Мы подходили к раскопу, где были обнаружены жилища, молельни, металлургические мастерские этих древних прекрасных людей. Он показывал мне захоронения, где усопших арийцев укладывали в их могилы в позе эмбриона, прижав колени к подбородкам, в глаза им клали кристаллы горного хрусталя. В черепах, оставшихся от этих неведомых людей, в их пустых глазницах сверкали горные хрустали – оптические приборы, которые меняли направление солнечного луча, переводя его из горнего мира в мир подземный.



Аркаим стал местом многолюдных паломничеств. Сюда к дню летнего солнцестояния, к этой астрономической солнечной точке, стекаются люди из дальних русских пределов, казахи, таджики, узбеки, приезжают индусы, иранцы – все, для кого солнце и огонь являются божествами.



Я помню, как мы ночевали с Геннадием Борисовичем в его маленьком чистом домике в Аркаиме и выходили в ночь, где начинали истаивать звезды. По дорогам и тропам к горе, которая именуется здесь Шаманкой, двигались молчаливые люди. Было ощущение, что к этой горе стекаются народы с разных концов света. Мы поднимались на гору, на вершине белыми камнями была выложена магическая спираль. Паломники двигались по этой спирали, нашептывая свои заклинания. А потом все усаживались на склоне горы, ждали восхода солнца. Солнце вставало медленно, и заря над черными холмами, прекрасная, наливалась алым светом, который отражался в маленькой речке внизу. Сотни людей завороженно смотрели на эту пылающую зарю, ожидая мгновения, когда кромка солнца покажется из-за черной гряды. Геннадий Борисович сам, как огнепоклонник, неотрывно смотрел на этот восход. А когда появилось светило, на горе началось ликование. Люди, каждый на своем языке, читали молитвы. Я слышал стих из Корана, молитву "Отче наш", учительница из Костромы читала пушкинский стих. И когда поднималось солнце, Зданович, как древний певец, окруженный алым сиянием, читал "Авесту" – древний иранский текст божественной красоты, где приветствовалось появление небесного огня.



Как трудно было Здановичу отстаивать свое открытие! Сколько было недругов, неприятелей, маловеров! Были и те, для кого слово "арий" звучало как призыв к расизму. В чем только не обвиняли ученого! Но он был уверен в своих изысканиях, выступал с сообщениями, писал книги. Он был дитя Аркаима, служил ему, как солнцепоклонник.



Помню наш разговор, который мы вели в Аркаиме на склоне Шаманки. Мимо нас двигались толпы людей, раздавались песнопения, и счастливая ватага, проходя мимо нас, восклицала, обращаясь к небу: "Мы любим вас! Мы любим всех! Мы любим все!" Это был гимн солнечной любви.



Челябинский край богат своими могучими металлургическими заводами, он гордится ядерными центрами в Снежинске и на "Маяке", там есть месторождения уральских самоцветов. Но одно из самых великих сокровищ Челябинска – это Аркаим. Кичливые народы Европы, которые и прежде, и ныне, во все века взирали на Россию как на варварскую, отсталую периферию мира, они должны знать, что Россия является их прародиной – прародиной немцев, французов, итальянцев, испанцев… Русские, владея этими землями, охраняя Аркаим, лелеют европейскую цивилизацию. Со Здановичем мы мечтали, чтобы Аркаим стал символом великого примирения, великого братства, и сюда, в эту обсерваторию, в расставленные шатры сошлись бы индусы, персы, европейцы, русские и соединились бы в духовном, геостратегическом небесном проекте Аркаим.



Есть такое понятие – гений места. Окрестные пространства, текущие по ним реки, дующие ветра, орнамент небесных звезд, языки населяющих эти места людей, донные ключи – все это таинственно определяет рождение гения. Геннадий Борисович Зданович – гений места, имя которому – Аркаим. Какая утрата – его кончина. Как пусто будет без него среди этих волнистых холмов. Если Бог даст мне силы, я еще раз посещу Аркаим, пойду по ночным дорогам на гору Шаманка, сяду на склоне и буду наблюдать, как разгорается алый Восток, и мне будет слышен голос Здановича, читающего "Авесту". Слава тебе, великий Зданович! Плачь, о Аркаим!