Байден отдает внешнюю политику команде Обамы, - "НГ"

21:20 23.11.2020

Госдепартамент возглавит тот, кто готовил американский ответ на присоединение Крыма к России

Геннадий Петров



Байден и Блинкен знают друг друга 20 лет.

Избранный президент США Джозеф Байден во вторник назовет кандидатуры кураторов внешнеполитического блока в своей администрации – главы Госдепа и помощника по национальной безопасности. Однако утечки в прессу о том, кто именно займет эти посты, пошли еще в понедельник. Байден продолжил линию, начатую, когда он объявил о своих первых кадровых решениях: как и президентский аппарат, внешнюю политику будут курировать люди из команды Барака Обамы.

Как сообщают американские СМИ, пост главы Госдепартамента займет Энтони Блинкен. Во времена Обамы он был одной из самых влиятельных персон в американском дипломатическом ведомстве. Будучи заместителем госсекретаря Джона Керри, Блинкен курировал ключевые направления внешней политики, лично отвечал за формирование стратегии США в отношении Ближнего Востока. Телекомпания CNN называет этого человека тем, кто готовил в Госдепе меры реагирования на присоединение к России Крыма и на войну в Донбассе в 2014 году.



Действительно, Блинкен был достаточно заметным участником дипломатической игры вокруг украинских событий шестилетней давности, развернувшейся между Вашингтоном, Москвой, Киевом, Берлином и Парижем. Именно он, насколько можно судить, отстаивал Минский формат урегулирования конфликта, при котором главная роль в его разрешении отводится европейцам – России и Украине при посредничестве Германии и Франции. Блинкен никак не может быть назван сторонником внешнеполитической линии Дональда Трампа в отношении ЕС. Он определенно не рассматривает существовавшие при Обаме отношения между США и их европейскими союзниками как неравноправные и наносящие ущерб американской экономике. Блинкен, похоже, отвечает надеждам ЕС на то, что при Байдене Вашингтон откажется от манеры Трампа говорить с Брюсселем языком претензий и угроз торговых войн. Еще в 2015 году он говорил о "важности трансатлантического единства, когда мы вместе отвечаем на российскую агрессию в Украине".



Новым помощником президента по нацбезопасности называется Джейк Салливэн. Он тоже человек из команды Обамы. Как и Блинкена, Салливэна тесно связывают с Байденом годы совместной работы. Оба были его советниками, когда он занимал пост вице-президента в администрации Обамы. Тем не менее имя Салливэна чаще связывают с именем Хиллари Клинтон, с которой он также много работал. Утверждается, что ее идеи в области внешней политики оказали на него значительное влияние. Перед президентскими выборами 2016 года эксперты называли Салливэна возможным кандидатом на пост главы Госдепа в случае ее победы.



Единственная афроамериканка среди новых назначений – Линда Томас-Гринфилд. В прессе прогнозируют, что ее Байден назовет постпредом при ООН. Назначение Томас-Гринфилд будет пощечиной Трампу. В 2017 году он уволил ее из Госдепартамента, хотя в первое время его правления она была одной из немногих членов внешнеполитической команды Обамы, которая смогла сохранить свое место. Профессиональная карьера Томас-Гринфилд тесно связана с Африкой. Она была послом в Либерии, в Госдепе занималась вопросами миграции и беженцев, в том числе с Черного континента.



Таким образом, от новых назначенцев Байдена следует ожидать разрыва с курсом Трампа. Прогнозируется, что скорее всего менее конфронтационными станут отношения с Китаем и Ираном, уйдет в прошлое напряжение с ЕС. Однако руководитель Центра прикладных исследований Института США и Канады РАН Павел Шариков в беседе с "НГ" предостерег от ожиданий скорых и кардинальных перемен во внешней политике США после того, как Блинкен, Салливэн и Томас-Гринфилд заступят на свои посты. "Американская внешнеполитическая машина во многом неповоротлива. Быстро и легко ее перестроить нельзя. Но, конечно, постепенный переход от в определенной мере изоляционистского курса Трампа будет происходить", – сказал он.



Также эксперт предостерег от трактовки внешней политики Байдена, контуры которой уже просматриваются, как простого продолжения курса Обамы. "Такое могло быть, если бы в 2016 году победила Клинтон. Но прошло четыре года. За это время многое произошло, и Трамп многое поменял. Над командой Байдена будут довлеть идеологические установки Обамы, но, как они реализуются, зависит от ситуации", – считает Шариков.