Губер Иссыккульской области Киргизии Джантаев перевернулся в авто - жив, местами здоров

21:37 23.11.2020

Полпред правительства в Иссык-Кульской области Джантаев попал в ДТП. "Тойота Лэнд Крузер" опрокинулась



Полномочный представитель правительства в Иссык-Кульской области Элчибек Джантаев госпитализирован в больницу после дорожно-транспортного происшествия.



Как стало известно Turmush, ДТП произошло утром 23 ноября на 156 км дороги Бишкек – Торугарт. Водитель служебного автомобиля марки "Тойота Лэнд Крузер Прадо", 24-летний житель Ак-Суйского района К.Б. не справился с управлением, в результате чего автомобиль опрокинулся.



Находившийся в салоне авто полпред Джантаев с полученными травмами был госпитализирован в Балыкчинскую городскую больницу.



Информацию подтвердили в пресс-службе УВД Иссык-Кульской области.



Данный факт зарегистрирован в электронном журнале информации ОВД города Балыкчы и назначена судебно-техническая экспертиза.



Позже в полномочном представительстве правительства в регионе сообщили, что состояние Э.Джантаева оценивается как удовлетворительное. Он находится на лечении в больнице города Балыкчы.



Состояние водителя также удовлетворительное, он возвращается в город Каракол.