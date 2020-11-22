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Губер Иссыккульской области Киргизии Джантаев перевернулся в авто - жив, местами здоров
21:37 23.11.2020

Полпред правительства в Иссык-Кульской области Джантаев попал в ДТП. "Тойота Лэнд Крузер" опрокинулась

Полномочный представитель правительства в Иссык-Кульской области Элчибек Джантаев госпитализирован в больницу после дорожно-транспортного происшествия.

Как стало известно Turmush, ДТП произошло утром 23 ноября на 156 км дороги Бишкек – Торугарт. Водитель служебного автомобиля марки "Тойота Лэнд Крузер Прадо", 24-летний житель Ак-Суйского района К.Б. не справился с управлением, в результате чего автомобиль опрокинулся.

Находившийся в салоне авто полпред Джантаев с полученными травмами был госпитализирован в Балыкчинскую городскую больницу.

Информацию подтвердили в пресс-службе УВД Иссык-Кульской области.

Данный факт зарегистрирован в электронном журнале информации ОВД города Балыкчы и назначена судебно-техническая экспертиза.

Позже в полномочном представительстве правительства в регионе сообщили, что состояние Э.Джантаева оценивается как удовлетворительное. Он находится на лечении в больнице города Балыкчы.

Состояние водителя также удовлетворительное, он возвращается в город Каракол.

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Источник - turmush.kg
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