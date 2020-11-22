|23:17 Латвия в шоке - встал российский транзит
21:37 Губер Иссыккульской области Киргизии Джантаев перевернулся в авто - жив, местами здоров
21:20 Байден отдает внешнюю политику команде Обамы, - "НГ"
20:40 Байден станет вторым "фейковым президентом" после Кеннеди
19:02 Умер Геннадий Зданович - историк, первооткрыватель Аркаима
18:31 Американская пропаганда. Геббельс отдыхает.., - Н.Третьяков
17:32 Байдену грозит китайская западня, - В.Скосырев
17:28 Японцы опять обвинили Китай в ведении гибридной войны
17:21 Битва за Гарибпур: как советские амфибии ПТ-76 разгромили американские танки в Пакистане (история)
17:10 Бывший министр Есет Косубаев возглавил КазГосцентр поддержки национального кино
16:59 Франция рвется к ливийской нефти и контрактам на восстановление Ливии, - В.Малышев
14:57 Белорусский Майдан: Лукашенко победил, протестующие устали
14:55 Как Кыргызстану справиться с госдолгом перед Китаем?
14:23 Победил не Майдан, а сцена Майдана. Уроки украинского, - А.Золотарев
14:08 Тот, кто контролирует вакцину, правит миром, - Der Spiegel
14:04 Новый проект КырКонституции – это диверсионный акт против страны, - Аскат Дукенбаев
14:01 Карантинная Германия. Поправки к инфекционному закону раскололи немецкое общество. - Д.Седов
13:37 Саудовская Аравия штурмует Капитолийский холм, - И.Субботин
13:13 Кыргызстан реформаторы предлагают переименовать в "Кыргыз Эл Республикасы"
11:49 ОАО "Кыргызнефтегаз" возглавил доктор ошмякской экономики Мелис Тургунбаев
09:52 Ушла из жизни выдающийся казахстанский историк Ирина Ерофеева
09:46 КазМинздрав тяжело болен... Ч. 1, - Е.Косенко
03:14 О первой попытке Китая захватить Среднюю Азию
02:52 Правительство Киргизии сократит и без того мизерный бюджет
02:43 "Шакал-вонючка"... Андижанский облхоким Абдурахманов отчаянно пытается вылезти из скандала
01:53 Антирусская кампания в Казахстане направлена против Токаева?
01:50 Как Россия поглощала своих соседей без единого выстрела, - М.Диунов
01:00 Месть за "Рашагейт": как Трамп пытается лишить Байдена победы
00:29 Фальсификация истории в Казахстане: У народа пытаются отнять память о подвиге героев-панфиловцев
00:22 У Турции нет экономического фундамента строительства подлинной империи. Султан не настоящий? - Иван Филиппов
00:21 В Кыргызстане опять хотят создать гослизинговую компанию. Как Макс Бакиев в 2009-м
00:18 Аркадаг поименовал новый микрорайон Ашхабада именем своего отца - Мяликгулы Бердымухамедова
00:12 "Газпром" пытается устоять на турецком рынке, - "НГ"
|19:24 Эфиопская армия продолжает успешное наступление на сепаров Тыграя
19:05 Реальная политика требует жертв, - А.Алешковский
19:03 Меры карантина превращаются в психоз, - А.Иванов
18:28 В Узбекистане медики не могут получить обещанные выплаты
18:27 В Туркменистан самолетом доставят наличные манаты с Мальты
17:54 На Востоке Казахстана озаботились оттоком людей из приграничных с Китаем территорий
17:51 Кыргызстанка Валя Шевченко в 4-й раз защитила Чемпионский пояс UFC
17:49 У Эрдогана найдется достаточно преемников, чтобы достроить "Великий Туран"
12:41 За чей счет банкет, господа? Почему чиновники и менеджеры госпредприятий получают такие гигантские зарплаты?
11:32 Бишкек. Марш против новой Конституции прошел на удивление мирно - поорали, разошлись...
10:35 Байден и Китай: война или мир, - В.Пироженко
09:26 Кыргызская Кочкорка. Бомжы забили камнями санжырачы (собирателя родовых генеологий) Мурата Султанбекова
00:52 Уход Трампа в 6 сценариях, - Беренжер Вьенно
00:39 Почему российскому ТВ нужна цензура, - И.Иванов
00:29 Бег центробанков к валютной пропасти, - В.Катасонов
00:18 Сенсация в кыргызском Джалал-Абаде. Снялся с выборов последний кандидат на пост мэра
00:17 Уроки Карабахского. Как РосСолдаты миротворили там в 80-90-х
00:15 США требуют от Китая увеличить экспорт... обезьян, - Джоя да Сильва
|Губер Иссыккульской области Киргизии Джантаев перевернулся в авто - жив, местами здоров
21:37 23.11.2020
Полпред правительства в Иссык-Кульской области Джантаев попал в ДТП. "Тойота Лэнд Крузер" опрокинулась
Полномочный представитель правительства в Иссык-Кульской области Элчибек Джантаев госпитализирован в больницу после дорожно-транспортного происшествия.
Как стало известно Turmush, ДТП произошло утром 23 ноября на 156 км дороги Бишкек – Торугарт. Водитель служебного автомобиля марки "Тойота Лэнд Крузер Прадо", 24-летний житель Ак-Суйского района К.Б. не справился с управлением, в результате чего автомобиль опрокинулся.
Находившийся в салоне авто полпред Джантаев с полученными травмами был госпитализирован в Балыкчинскую городскую больницу.
Информацию подтвердили в пресс-службе УВД Иссык-Кульской области.
Данный факт зарегистрирован в электронном журнале информации ОВД города Балыкчы и назначена судебно-техническая экспертиза.
Позже в полномочном представительстве правительства в регионе сообщили, что состояние Э.Джантаева оценивается как удовлетворительное. Он находится на лечении в больнице города Балыкчы.
Состояние водителя также удовлетворительное, он возвращается в город Каракол.