Долг Кыргызстана Китаю: между урезанием бюджета и сбором средств у народа, - Крис Риклтон

00:05 24.11.2020

Пекин, похоже, не намерен делать поблажки.



Кто бы ни оказался у руля в Кыргызстане после январских президентских выборов, возможно, вынужден будет искать средства вне госбюджета на обслуживание растущего государственного долга, большая часть которого – обязательства перед Китаем.



Эксимбанк Китая, которому Кыргызстан должен примерно 1,8 млрд долларов (при общем долге страны на уровне 4,8 млрд долларов), не входит в число кредиторов, согласившихся в очередной раз предоставить Бишкеку отсрочку.



16 ноября министр иностранных дел Кыргызстана Руслан Казакбаев провел телефонный разговор со своим китайским коллегой Ван И, в котором "обратил внимание на важность оказания содействия в вопросе облегчения нагрузки внешнего долга на бюджет страны".



Казакбаев также пообещал, что Кыргызстан будет защищать китайский бизнес. Данный вопрос приобрел особое значение в свете того, что во время недавних политических волнений в Кыргызстане несколько китайских компаний оказались под угрозой.



Но, возможно, он зря распинался.



До своего свержения с поста президента в прошлом месяце Сооронбай Жээнбеков, а также другие высокопоставленные должностные лица, несколько раз пытались убедить Китай дать Кыргызстану отсрочку по выплатам.



В частности, бывший вице-премьер Эркин Асрандиев заявил в апреле, что просьба Бишкека "нашла понимание" в Пекине.



Но Китай не сделал никаких публичных заявлений, которые могли бы это подтвердить.



Садыр Жапаров, который 14 ноября подал в отставку с поста премьер-министра и исполняющего обязанности главы государства, чтобы баллотироваться в президенты, является явным фаворитом на назначенных на 10 января выборах. Он также стал последним политиком, призвавшим граждан делать пожертвования на погашение государственного долга, особо отметив при этом обязательства перед КНР.



В начале ноября, на своей первой и последней пресс-конференции в качестве и.о. главы государства, Жапаров сказал, что эта идея является "инициативой народа", но подчеркнул, что заставлять сдавать деньги никого не будут.



В середине октября с аналогичным призывом выступила депутат, известная как сторонник Жээнбекова.



Айнуру Алтыбаева сообщила, что инициатива ее общественного объединения "Совет женщин" будет реализовываться в координации с Минфином, а список пожертвований будет опубликован в интернете для обеспечения прозрачности.



В обоих случаях призывы были прохладно встречены общественностью, уставшей от десятилетий безудержной коррупции.



До нынешнего года Кыргызстан хорошо справлялся с обслуживанием своего внешнего долга. Но пандемия коронавируса нанесла особо болезненный удар по стране, не имеющей выхода к морю и сильно зависящей от челночной торговли с Китаем.



Согласно различным прогнозам, спад ВВП страны составит от 8 до 10 процентов. Естественно, это ударит по казне.



Даже популист Жапаров не стал обещать повысить мизерные зарплаты, которые, к тому же, еще и обесценились в этом году из-за падения курса сома к доллару.



"Потерпите еще год-полтора", – сказал он милиционерам на церемонии сдачи многоквартирного дома для сотрудников милиции в Нарыне.



То же Жапаров сказал и местным чиновникам во время поездки по югу страны.



В июне Кыргызстану удалось договориться с Парижским клубом о приостановке до конца года обслуживания долга на сумму 11 миллионов долларов.



Странами-кредиторами в рамках этого соглашения были Дания, Франция, Германия, Япония и Южная Корея, которым Бишкек в общей сложности задолжал более 300 миллионов долларов.



Между тем Китая проводит менее гибкую политику по вопросу о списании долгов, что могут подтвердить государства-должники по всему миру.



В этом месяце депутат Дастан Бекешев опубликовал интересное видео о том, как накапливались китайские кредиты и на каких условиях они предоставлялись.



Полученные Бишкеком от Эксимбанка ссуды предоставлялись по ставке в 2 процента годовых с отсрочкой платежей от 5 до 10 лет. Но большинство кредитов были выданы в рамках договоров о строительстве транспортной и энергетической инфраструктуры, заключенных шесть или более лет назад.



Сложность в том, что любые споры по поводу платежей по кредитам должны разрешаться в китайских, а не международных арбитражных судах, отметил Бекешев.



Бекешев, будучи одним из немногих кыргызских парламентариев, не обладающих значительным состоянием, также отметил, что власти и без того уже экономят, не платя депутатам зарплаты.



Талант Мамытов, спикер парламента и новый и.о. президента, сказал, что вместо этого средства идут на ремонт Белого дома, в котором располагаются как парламент, так и аппарат президента, и который сильно пострадал во время октябрьских беспорядков.



В схожем духе жесткой экономии другой депутат, Омурбек Бакиров, на этой неделе предложил сократить число судей Конституционного суда с девяти до семи.



По его словам, таким образом страна будет экономить по 2,5 миллиона сомов (30 тысяч долларов) в год.



Крис Риклтон является независимым журналистом, специализирующимся на освещении центральноазиатских событий.

17.11.2020