 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Чипы из США помогают Пекину контролировать своих граждан, - В.Скосырев
00:13 24.11.2020

Для слежки за потенциальными террористами китайцы используют американские программы

Власть контролирует жизнь уйгуров, китайцев и представителей других национальностей в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР. Компьютерная система в его столице Урумчи считается одной из самых сильных в мире. США, обвиняющие Китай в нарушении прав человека, оказались причастны к надзору за людьми. Технологии, поставляемые американскими фирмами, применяются в аппаратуре, установленной китайскими правоохранителями, узнала New York Times.

Фирмы Intel и Nvidia стали поставлять чипы в облачную систему Urumqi Cloud Computing Middle в 2016 году. Обе компании заявляют, что не знали о злоупотреблении их продукцией.

Администрация президента США Дональда Трампа запретила продавать усовершенствованные полупроводники тем китайским компаниям, которые работают в сфере национальной безопасности или сотрудничают с органами, которые подавляют права человека. Ключевой вопрос состоит в том, на что пойдет Байден – на ужесточение или ослабление этих ограничений.

Некоторые бизнесмены, представляющие индустрию технологий, говорят, что запрет Трампа слишком суров, поскольку обрубает выгодные продажи американской продукции, которая может найти применение во множестве совершенно безвредных вещей. А это побудит Китай ускорить создание собственных современных полупроводников. Так оно и есть, Китай расходует миллиарды долларов на развитие этих производств.

Есть и противоположная точка зрения. Ее приверженцы доказывают, что покупатели в репрессивных государствах всегда находят пути, чтобы обойти запреты. Поэтому нужно тщательней отслеживать, как применяется продукция. Но нет свидетельств, что Intel и Nvidia нарушали законы США.

Журнал Fortune утверждает, что в Китае сформирована самая большая сеть слежки в мире, там установлена примерно половина всех камер наблюдения в мире. Камеры для распознавания лиц применяются для мониторинга приезжих в город или селение, туристов, проверки пассажиров в аэропортах, но также и определения граждан, которые пока ничего плохого не сделали, но вызывают подозрения. Вместе с тем слежка не носит универсального характера. Обмен данными между городами, провинциями и центром наталкивается на бюрократические барьеры.

И по меньшей мере некоторые граждане недовольны вмешательством в их личную жизнь. Например, Го Бин, профессор университета в Ханчжоу, подал в суд на парк охраны природы за то, что его служители потребовали, чтобы он прошел сканирование на распознание лиц. Го заявил, что выступает против злоупотребления технологиями слежки. После этого город опубликовал закон, который запрещает устанавливать камеры для распознания лиц без разрешения местных жителей. В декабре прошлого года исследовательский центр в Пекине опросил 6 тыс. человек. 57% из них сказали, что встревожены тем, что за их передвижением следят.

В беседе с "НГ" Александр Ломанов, заместитель директора ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН, отметил: "Китайские правоохранительные органы не раз демонстрировали способность находить человека через несколько часов, пусть даже в другом городе. Эта система ориентирована не только на национальные окраины, но на всю страну. Как и любой инструмент, она может делать много и плохого, и хорошего – найти потерявшегося, похищенного человека, например. Что касается находки New York Times в городе Урумчи, то она играет на руку Трампу, так как он ужесточил правила поставки американских комплектующих, прежде всего микрочипов, для китайской электроники. А Байден, как полагают многие эксперты, скорее всего отменил бы эти ограничения. Поэтому сейчас сторонники Трампа ищут новые свидетельства подавления демократии и прав личности в Китае. И статья им помогает".

Похоже ли общество в Китае на то, что описал Джордж Оруэлл в романе "1984"? Отвечая на этот вопрос, эксперт сказал, что китайцы не обязаны пить джин, распределяемый по карточкам. У них общество полной свободы потребительского выбора. Человек обладает свободой в выборе учебного заведения, профессии, может иметь десяток квартир плюс коттеджи. "Государство не лимитирует личный достаток. Другое дело – внимание к тому, куда люди перемещаются, что они делают в интернете. В регионах, где есть проблемы с безопасностью, результаты такого внимания налицо. В Синьцзяне уже несколько лет не было терактов. Безопасность обеспечена. Вопрос о том, какой ценой она достигнута, должно обсуждать само китайское общество, а не американцы", – заключил Ломанов.

Александр Лукин, руководитель департамента международных отношений ВШЭ, в разговоре с "НГ" привлек внимание к другой проблеме использования искусственного интеллекта. "В 40 городах действует социальный рейтинг. Если вы перешли дорогу на красный свет, вас могут наказать, понизив рейтинг, – значит могут не продать билет на самолет или поезд. Официально это к политике не имеет отношения. Это контроль поведения. Что же до распознания лиц, то в Китае имеются те же технологии, что и в других странах, в том числе в России. Они используются в политических целях. В интернете давно действует политическая цензура. Например, напишите в поисковике фамилию диссидента. Интернет отключается на пять минут. Я бы не сказал, что китайские методы контроля специфические. Специфическая у них система, которая применяет контроль в своих интересах", – заключил Лукин.

23.11.2020
Владимир Скосырев

Источник - ng.ru
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