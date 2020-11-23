 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 24.11.2020
11:07  За Зулпиевскую конституцию. На кой Киргизии новый закон от старого прохиндея?
10:53  Коварству русских поем мы песню! Ария заморского Госдепа, - К.Душенов
09:57  Нетаньяху секретно слетал к саудовским принцам. Причина кипиша?, - М.Беленькая
09:56  "Кыргызия", так назвал стан кыргызов видный просветитель Осмонаалы Сыдыков еще в царское время, – С.Чериков
09:06  Астанинская нуротановщина. Перезагрузка со столичным акцентом? - Сакен Есетов
08:48  Тюркские народы изобрели науку о Вселенной, - ученый Оразклычев
08:41  КирСуд аннулировал депутатский мандат одного из вождей "Октябрьской революции" - Текебаева

08:37  Как жрецы "свободы" цензурируют яйцеголовых, - Е.Фатеев
08:33  В Казбюджете дыра. Елбасам срочно нужен кредит в 1,5 млрд евро
08:29  К чему приведут нападки на русский язык и русских в Казахстане? - В.Прохватилов
08:27  Страх финансистов. К вопросу о бытовой магии, - Михаил Хазин
08:24  Киргизская обновленная республика, - К.Карабеков
08:21  Из тупика... Конституционные парадоксы Кыргызстана
08:18  Утопия – наше будущее или очередной мираж? - Петр Дуткевич
03:03  Таджикистан: Энергосистема обладает избыточной мощностью, но недостаточной энергией. Почему? - К.Сирожидинов
00:14  Вселенский тупик в глобальной червоточине, - А.Быстрицкий
00:13  Чипы из США помогают Пекину контролировать своих граждан, - В.Скосырев
00:05  Долг Кыргызстана Китаю: между урезанием бюджета и сбором средств у народа, - Крис Риклтон
Понедельник, 23.11.2020
23:17  Латвия в шоке - встал российский транзит
21:37  Губер Иссыккульской области Киргизии Джантаев перевернулся в авто - жив, местами здоров
21:20  Байден отдает внешнюю политику команде Обамы, - "НГ"
20:40  Байден станет вторым "фейковым президентом" после Кеннеди
19:02  Умер Геннадий Зданович - историк, первооткрыватель Аркаима
18:31  Американская пропаганда. Геббельс отдыхает.., - Н.Третьяков
17:32  Байдену грозит китайская западня, - В.Скосырев
17:28  Японцы опять обвинили Китай в ведении гибридной войны
17:21  Битва за Гарибпур: как советские амфибии ПТ-76 разгромили американские танки в Пакистане (история)
17:10  Бывший министр Есет Косубаев возглавил КазГосцентр поддержки национального кино
16:59  Франция рвется к ливийской нефти и контрактам на восстановление Ливии, - В.Малышев
14:57  Белорусский Майдан: Лукашенко победил, протестующие устали
14:55  Как Кыргызстану справиться с госдолгом перед Китаем?
14:23  Победил не Майдан, а сцена Майдана. Уроки украинского, - А.Золотарев
14:08  Тот, кто контролирует вакцину, правит миром, - Der Spiegel
14:04  Новый проект КырКонституции – это диверсионный акт против страны, - Аскат Дукенбаев
14:01  Карантинная Германия. Поправки к инфекционному закону раскололи немецкое общество. - Д.Седов
13:37  Саудовская Аравия штурмует Капитолийский холм, - И.Субботин
13:13  Кыргызстан реформаторы предлагают переименовать в "Кыргыз Эл Республикасы"
11:49  ОАО "Кыргызнефтегаз" возглавил доктор ошмякской экономики Мелис Тургунбаев
09:52  Ушла из жизни выдающийся казахстанский историк Ирина Ерофеева
09:46  КазМинздрав тяжело болен... Ч. 1, - Е.Косенко
03:14  О первой попытке Китая захватить Среднюю Азию
02:52  Правительство Киргизии сократит и без того мизерный бюджет
02:43  "Шакал-вонючка"... Андижанский облхоким Абдурахманов отчаянно пытается вылезти из скандала
01:53  Антирусская кампания в Казахстане направлена против Токаева?
01:50  Как Россия поглощала своих соседей без единого выстрела, - М.Диунов
01:00  Месть за "Рашагейт": как Трамп пытается лишить Байдена победы
00:29  Фальсификация истории в Казахстане: У народа пытаются отнять память о подвиге героев-панфиловцев
00:22  У Турции нет экономического фундамента строительства подлинной империи. Султан не настоящий? - Иван Филиппов
00:21  В Кыргызстане опять хотят создать гослизинговую компанию. Как Макс Бакиев в 2009-м
00:18  Аркадаг поименовал новый микрорайон Ашхабада именем своего отца - Мяликгулы Бердымухамедова
00:12  "Газпром" пытается устоять на турецком рынке, - "НГ"
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Утопия – наше будущее или очередной мираж? - Петр Дуткевич
08:18 24.11.2020

Генсек ООН в 2045 году о мире, который движим пониманием цивилизационных различий, справедливостью и уважением
Петр Дуткевич

Об авторе: Директор Центра государственного управления и общественной политики Карлтонского университета (Канада), профессор.

Этот новый мир представлен мудрыми лидерами, которые смогли действовать так, чтобы в центре внимания политики было четкое понимание, что такое добро и зло.
"Утопия многообразного мира: как продолжается история" – ежегодный доклад Валдайского клуба привлек внимание экспертов и российских наблюдателей как минимум по двум причинам. Во-первых, предполагаемая близость Валдайского клуба к российским властям позволяет получить более глубокое представление о мышлении политических кругов России. Во-вторых, мастерство его авторов превращает его в увлекательное чтение.
Этот документ отличается от предыдущих. В нем не анализируются текущие глобальные/региональные проблемы, но представлена красочная картина того, как будет выглядеть идеальный международный порядок в 2045 году, к 100-летию основания ООН.

Доклад-2020 поясняет: "Почему мы полагаем, что тема новой утопии актуальна? Налицо исчерпание международной повестки. Это не текущий кризис роста и развития, которые случаются периодически, а исчезновение осмысленной и признаваемой всеми системы координат. Можно пытаться подлатать осыпающуюся реальность, манипулируя искусственными концептами, потерявшими живость идеологиями и обветшавшими институтами. Но эта попытка отсрочки только усугубляет положение вещей, делает происходящий слом еще более драматичным".

В своем выступлении вымышленный генеральный секретарь ООН Ган Тван Энг на официальном заседании Генеральной Ассамблеи ООН в Найроби 23 сентября 2045 года описывает мир международных отношений без трений, движимый пониманием цивилизационных различий, справедливостью и уважением к менее влиятельным игрокам.

Этот новый мир представлен мудрыми лидерами, которые смогли собраться и действовать так, чтобы в центре внимания политики было "четкое понимание, что такое добро и зло". В этом новом мире, который извлек уроки из прошлых кризисов (включая пандемию COVID-19), "режим безудержного потребления сменился философией сбережения – и на международном уровне, и в отдельных обществах". Борьба за власть и влияние к 2045 году сменилась эффективным поиском общего блага, где "даже таким гигантским соперникам, которые в прежние времена неизбежно схлестнулись бы за мировое господство, пришлось договариваться. И сегодня мы являемся свидетелями цивилизованной конкуренции, плодами которой могут пользоваться и остальные".

То, что авторы доклада-2020 рискнули смело описывать утопическое будущее мирового международного порядка, вполне понятно. Причин, по которым это чтение будет популярным и вдохновляющим, по крайней мере три.

Во-первых, мы не можем продолжать жить и воспроизводить нынешнюю социально-политическую, экологическую и экономическую систему, не погружаясь все чаще во все более глубокие кризисы. Таким образом, введение радикальных изменений и отход от прежних институциональных и идеологических установок при разработке политики, влияющей на глобальное/региональное/местное благополучие, становится новым всеобъемлющим императивом. Похоже, мы находимся в ситуации, когда кризис представляет собой постоянную составляющую современной социально-экономической системы, потому что эта система последовательно легитимизируется через социально сконструированные страхи, панику и манипуляции со СМИ.

Во-вторых, как полагает теоретик урбанистики и историк Майк Дэвис, "утопия в самом глубоком смысле – это не мечта о рае, а защита необходимого от реалистичного". "Реализм" вместо того, чтобы играть полезную, но ограниченную диагностическую функцию, стал ориентиром для политики, блокируя тем самым необходимые преобразования существующего порядка, которому давно необходимо разорвать порочный круг бедности, неравенства, господства и гегемонии.

В-третьих, утопию можно рассматривать не только как философскую конструкцию, но скорее как виртуальную структуру альтернативного будущего и, таким образом, предлагать конкретный набор инструментов, из которого международное сообщество сможет выбирать инструменты реализации решений для культурно и социально специфичных сообществ.

Возможно ли развитие и прогресс в глобальном обществе риска? Ведь если цепочки катастроф становятся не исключением, а нормой жизни, согласно этой теории общества риска, то все должны понимать, что за одним коронавирусом последует что-то еще с практически закономерной вероятностью. И ни о каком устойчивом развитии говорить уже не придется. В результате – должны ли мы принять как новое и незыблемое правило, что будущее для человеческого сообщества будет только хуже?

В этом смысле нынешний доклад как оправдание для новых подходов более "практичен", чем может показаться на первый взгляд. В нем не только содержится резкая критика нынешнего международного порядка, но и предлагаются возможные альтернативы на будущее, а также некоторые инструменты для реализации. Доклад-2020 по духу – это призыв к глубоким трансформационным изменениям, необходимым для нашего общего выживания.

Общие, всеобъемлющие и ориентированные на будущее нормативные предписания идеального нового миропорядка, обозначенные в докладе-2020, требуют дальнейших разъяснений, доработок и обоснований. Такие тексты по определению всегда недостаточно детальны. И этот доклад ничем не отличается. Самый проблемный тезис, с моей точки зрения, – обвинение пандемии COVID-19 практически во всех текущих проблемах.

9-10-1480.jpg
Похоже, мы находимся в ситуации, когда
кризис представляет собой постоянную
составляющую современной
социально-экономической системы.
Фото ReutersНапример, это касается вопроса: "Может ли мир – огромный, глобальный, многообразный и взаимосвязанный – в одночасье замереть, парализованный общим страхом?" Далее следует анализ основных последствий COVID-19. Мне кажется, что "фактор страха", который является ключевым для авторов доклада при объяснении международной и внутренней политики, имеет гораздо более глубокие корни, чем считают авторы. Страх стал де-факто сущностью политики, вместо того чтобы функционировать как целесообразный, но ограниченно применимый политический инструмент (связанный исключительно с пандемией COVID-19). Теперь страх дает импульс и повод для политики, частично заменяя другие источники легитимации власти.
Британский социолог Зигмунт Бауман предположил, что государства (малые и большие) имеют ограниченную способность управлять, потому что мы находимся в состоянии "междуцарствия", в котором "традиционные средства не работают, но новые и более адекватные даже не изобретены, не говоря уже о внедрении". Состояние междуцарствия возникло в результате постепенного разделения и размежевания властей (способность действовать) и политики (способность решать, что нужно делать) и возникающего в результате несоответствия между текущей задачей и инструментами, доступными государству или международному сообществу.

В результате мы (люди) опасаемся, что разрыв между объемом задач, призванных сделать нашу жизнь более безопасной/стабильной, и способностью институтов справляться с ними является непреодолимым и продолжает расти. Страх, к сожалению для нас, граждан, теперь является основным стимулом и причиной для политики (с COVID или без COVID), заменяя легитимные дискурсы вокруг демократии, справедливости и общего блага. Итак, страх может быть неотъемлемой частью "новой нормы".

Другая, как мне кажется, недостаточно проработанная тема в докладе – это вопрос о меняющейся организации. В промежутке между "сейчас и тогда" кто-то должен действовать, выполнять работу, преобразовывать и поддерживать обновленный международный порядок. Ключевым элементом любых изменений является определение агента/агентства, который/которое будет прорабатывать и реализовывать их. В докладе-2020 это похоже на Deux ex Machina. "К счастью, – утверждают авторы, – переломные времена способны порождать лидеров, обладающих энергией, видением и волей к его воплощению".

Для меня ответ на вопрос, насколько мы можем трансформировать систему, заключается в результатах продолжающейся жестокой борьбы между двумя группировками глобальной элиты, представленными глобальным финансовым капиталом и промышленным капиталом.

Эти две большие элитные группы с радикально разными целями, интересами, социальной базой и взглядами на будущее глобального развития вступают в схватку за глобальную власть. Как мы предположили с британским политологом Еленой Чебанковой, в течение последних пяти десятилетий ХХ века первая группа состояла из различных фракций "либеральной, а затем и неолиберальной" элиты, которые контролируют потоки финансового капитала, портфельные инвестиции и информационные технологии. Вторая группа представлена консервативной когортой политиков, поддерживаемых промышленным капиталом, отвечающим за производство в таких отраслях, как тяжелая промышленность, вооруженные силы, сельское хозяйство и добыча полезных ископаемых.

Обе группы имеют своих представителей в правительствах государств по всему миру и глобальных политических элитах. В первой половине XX века промышленный капитал возглавлял глобализацию в союзе с финансовым капиталом, который обеспечивал денежные ресурсы для развития. Оба направления капитала успешно участвовали в мировом производстве и распределении товаров на основе классических принципов накопления и промышленного капитализма. Этот симбиоз финансового и промышленного капитала установил глобальные правила и нормы.

Однако в какой-то момент (примерно в конце 1960-х годов) финансовый капитал устал играть роль младшего брата промышленников. К концу 1990-х годов финансовый капитал начал участвовать в глобальных процессах как отдельная группа, независимо от промышленного капитала и руководствуясь простым стремлением к накоплению богатства. Где-то на этом пути финансовый капитал распрощался с принципами либеральной экономики и, как точно отметили ученые Ницан и Бихлер, объединил капитал и власть. Кто будет иметь реальную возможность преобразовать систему, определится по итогам этой битвы.

Наконец, маловероятно, что нынешний кризис, как и многие его предшественники, способен обеспечить кардинальную трансформацию, которая приведет в 2045 году к гармоничному миру, обрисованному в докладе Валдайского клуба. Радикальное изменение было бы равносильно построению справедливого порядка на новой экономической основе или скатыванию в бессовестную тоталитарную бездну.

Как бы то ни было, в качестве пищи для размышлений доклад-2020 будет хорошо воспринят старыми и новыми читателями за его свежий и остроумный подход к будущему международных отношений.

Оттава

Источник - ng.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1606195080
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Сенаторы рассмотрят проект Закона о возобновляемых источниках энергии и электроэнергетики
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 20 ноября 2020 года №782
- Премьер-Министр РК А. Мамин провел заседание МВК по COVID-19
- Правительство рассматривает меры по улучшению условий деятельности отечественного бизнеса
- Куда бегут бюджетные потоки
- Народная партия Казахстана представила 10 основных инициатив
- Кадровые перестановки
- Мажилисмены: механизмы использования пенсионных накоплений надо разъяснять населению
- Прошло заседание Политического совета "Nur Otan"
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  