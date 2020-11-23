Киргизская обновленная республика, - К.Карабеков

08:24 24.11.2020 Самая нестабильная страна Центральной Азии обсуждает поправки в конституцию



"Коммерсантъ" от 23.11.2020,

В Киргизии в понедельник началось детальное обсуждение преамбулы новой конституции страны. Все разработанные поправки будут вынесены на референдум 10 января 2021 года, в один день с досрочными президентскими выборами. На заседании тут же разгорелись споры о первых строках документа - называть население страны "кыргызским народом" или же "народом Кыргызстана". Однако, по мнению собеседников "Ъ" в Бишкеке, за подобными дискуссиями в тени остается истинный смысл реформы - расширение полномочий будущего президента, которым с большой вероятностью станет инициатор изменений Садыр Жапаров.



В Киргизии началось обсуждение поправок в конституцию, за которые гражданам страны будет предложено проголосовать 10 января. В тот же день в стране пройдут досрочные президентские выборы, и инициатор изменения основного закона - фаворит гонки Садыр Жапаров. Правда, как и практически все политические процессы в Киргизии за последние два месяца, назначение референдума прошло небезупречно с точки зрения юридической процедуры. Например, проект изменений был принят парламентом 17 ноября, хотя срок полномочий депутатов истек еще 28 октября.



Напомним, еще в начале октября господин Жапаров сидел в тюрьме за захват заложника, но массовые протесты против результатов других - парламентских - выборов позволили ему не только выйти на свободу, но и подняться на самую вершину власти. Сначала он был избран премьером Киргизии, затем стал и. о. президента, а 15 ноября добровольно покинул оба поста - чтобы иметь право бороться за президентское кресло на выборах.



Даже за столь короткий период правления Садыр Жапаров успел достичь такой важной цели, как запуск конституционной реформы. Хотя подписывать соответствующий указ пришлось уже другому и. о. президента - Таланту Мамытову. "Для всестороннего обсуждения проекта конституции и выработки консенсуса образовано Конституционное совещание",- заявил он в пятницу, 20 ноября. В состав нового органа вошли 89 человек, среди которых есть депутаты, чиновники, ученые и просто общественные деятели. Конституционному собранию предложили рассмотреть уже готовый проект документа, автор которого, однако, неизвестен. Многие из 80 депутатов, которые вынесли его на рассмотрение, позже заявили, что ранее даже не читали текст.



Обсуждение, на которое отведено полтора месяца, стартовало в понедельник - и депутаты тут же бросились спорить о первых строках документа, затрагивая весьма чувствительные темы.



В преамбуле инициаторы поправок предлагают заменить определение "народ Кыргызстана" на "кыргызский народ", что можно воспринять как намек на исключительность титульной нации - киргизов.

Член Конституционного совещания (КС), проректор по международным связям Киргизско-Российского Славянского университета Лейла Сыдыкова на заседании заявила, что новая версия преамбулы конституции не соответствует Всеобщей декларации прав человека. "Народ Киргизии состоит из представителей всех этносов, проживающих в республике. Авторы поправки, предлагающие изменить ее на определение "кыргызский народ", фактически хотят противопоставить друг другу киргизов и другие нации",- считает госпожа Сыдыкова.



Директор госкомиссии по делам религий Акин Токталиев, назначенный Садыром Жапаровым, в свою очередь, считает необходимым убрать из конституции пункт о том, что Киргизия - светское государство. По его мнению, это неприемлемо в стране, где, по его словам, 98% населения - верующие. Предложение чиновника тут же подхватили участники Конституционного совещания. Например, Нооманжан Аркабаев, еще один соратник господина Жапарова, считает, что вместо "светского государства" целесообразнее будет написать "страна, основанная на передовой науке и культуре".



Бывший директор госкомиссии по делам религий Зайырбек Эргешов, который тоже вошел в Конституционное совещание, не согласен с коллегой. "В конституциях Турции, Туркменистана, Азербайджана, Узбекистана, Казахстана и Таджикистана указано, что эти страны являются светскими",- заявил он, напомнив, что "в 1985 году в Киргизии было всего 15 мечетей, а сегодня функционируют около 3 тыс.



Однако споры по этим и другим теоретическим вопросам отодвинули на второй план обсуждение более прикладных тем.



Проект поправок предполагает переход к президентской республике, возвращает возможность избираться повторно - правда, не на шесть, а на пять лет, а также вводит дополнительный орган - курултай, то есть народный совет, видимо, забирающий на себя какие-то функции парламента.

Кем и как будут избираться члены курултая, а также чем они будут заниматься, пока неясно даже юристам. Однако сам факт создания такого органа уже вдохновил одного из членов Конституционного совещания Кадырбека Кошалиева добавить в название страны - "Кыргызская Республика" - слово "народная". Правда, если инициатива пройдет, Киргизию можно будет легко спутать с соседним Китаем - обе страны будут обозначаться аббревиатурой "КНР".



В воскресенье на центральной площади Бишкека прошел митинг противников референдума и новой конституции в целом. Одним из популярных лозунгов было "Нет ханству" - намек на усиление президентской власти. Сам документ тоже называли "ханституцией".



Против поспешного принятия новой конституции, проект которой "ставит под угрозу демократические ценности", выступила и международная правозащитная организация Human Rights Watch (HRW). Директор HRW по Европе и Центральной Азии Хью Уильямсон указал, что предлагаемые изменения в конституцию, которые значительно ослабляют парламент и вводят параллельно с ним никак не описанный курултай, имеют далеко идущие негативные последствия для Киргизии.



Большинство киргизских экспертов и политиков считают, что власти должны были принять во внимание заключение Венецианской комиссии (консультативного органа при Совете Европы), которая рекомендовала провести референдум только после выборов нового парламента. А Роза Отунбаева, которая была президентом в течение переходного периода 2010–2011 годов, даже обратилась к Садыру Жапарову с просьбой "направить энергию на созидание, а не на борьбу с конституцией".



Остановитесь, подумайте, прежде чем рвать на себе последнюю рубаху. Вспомните, к чему приводило, когда законы писались во имя одного человека",- заявила господа Отунбаева.



Один из лидеров оппозиционной партии "Ата-Мекен" ("Отечество") Омурбек Текебаев вообще обвинил власти страны в мошенничестве. По его мнению, инициаторы референдума должны были вначале обратиться в Конституционную палату Верховного суда Киргизии. "В Конституционной палате сейчас нет кворума, и в ближайший месяц она не будет работать. Так что авторы изменений просто не успевают до 10 января выполнить необходимые процедуры",- заявил господин Текебаев. После этого в офис партии "Ата-Мекен" пришла группа людей спортивного телосложения, которые потребовали от политика извинений.



Конституционные баталии затмили собой и предстоящие президентские выборы. Напомним, что основными соперниками Садыра Жапарова в этой гонке выступают лидеры партий "Кыргызстан" и "Бутун Кыргызстан" ("Единый Кыргызстан") Канат Исаев и Адахан Мадумаров.



Кабай Карабеков, Бишкек Источник - kommersant.ru

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