Страх финансистов. К вопросу о бытовой магии, - Михаил Хазин

08:27 24.11.2020

Все мы верим в приметы. Если дорогу перебежит черная кошка – не к добру. Вернуться, уже выйдя из дому – "дороги не будет". Цифра "13" – не к добру. Ну и так далее. Но это именно приметы, они не предполагают активную позицию самого человека. Но все знают, что если ты что-то забыл дома и вернулся, уже закрыв дверь, то нужно перед вторым выходом три раза плюнуть через левое плечо. Про спортсменов, абитуриентов или влюбленных мы даже говорить не будем. И все эти люди дорого бы дали за то, чтобы им в руки дали инструмент, который позволяет влиять на искомый объект, будь то экзаменатор или предмет страсти. И такое действие, фактически уже является магическим...



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Мало кто об этом думает, но даже такое невинное действие, как плевок через левое плечо, уже запускает магические ритуалы. Опять-таки они не всегда нами рефлексируются (кто помнит, почему нельзя здороваться через порог? и кто знает, что имеется в виду порог, который отделяет ДОМ от внешнего мира, внутренние пороги никакого значения не имеют), но используются практически всегда. А если их доводит до полной чистоты, то нужно действовать примерно так...



Берется, скажем, банан. И пишется на нем имя какого-то вашего врага. После этого произносится что-то вроде: "Нарекаю тебя новым именем и отождествляю тебя с этим человеком. И как ты гниешь и тухнешь, так и он пусть гниет и тухнет!" После чего банан кладется на батарею (если дело обстоит зимой) или на подоконник на, солнечной стороне. Как понятно, качество владения магией определяется именно в процессе отождествления, если оно проведено качественно, результат (как нас учат рекламные объявления в соответствующих журналах) не замедлит сказаться. К слову, вместо банана можно взять восковую куклу, но с точки зрения самой магии, это совершенно все равно, это уже работают маркетинговые технологии.



Жизнь так сложилась, что последние недели мир находится в состоянии тревожного ожидания. Выборов президента США, разумеется! Отметим, что ожидание это носит достаточно пропагандистский характер, объективные показателиговорят о том, что кризис продолжается, вопрос только о темпах спада. Но поскольку та модель (Бреттон-Вудская), в которой люди живут сегодня, длится уже много десятилетий, те, кто в рамках этой модели достиг успеха, начинают сильно нервничать.



Собственно, поводом для написания этого текста стало то, что мне в последние дни звонили мои друзья и знакомые и рассказывали, что они обратили внимание на интересный феномен: их знакомые, которые уже давно с большими деньгами уехали из нашей страны, отказываются обсуждать возможность того, что Трамп остается у власти. Причем даже в совершенно нейтральных формулировках, типа, а какова вероятность?



На вопрос о том, что там происходит, они начинают ругаться, плеваться, объяснять, какой Трамп плохой, что Байдену нет альтернативы, в общем, уходят от ответа. На всякий случай, привожу точную цитату из Жванецкого:



"На вопрос: "Как живешь?" – завыл матерно, напился, набил рожу вопрошавшему, долго бился головой об стенку, в общем, ушел от ответа".



Причем этот уход становится все более и более зримым.



А объяснение такому поведению есть и оно довольно простое. Для начала я напомню свое интервью 2008 года, в котором я описывал картину мира после кризиса. Собственно, кризис уже вступает в свою наиболее жесткую стадию и эту картину мира повторил Президент России на последней встрече G20. И вся это апокалиптическая картина (напомню, первый наш с Олегом Григорьевым текст про предстоящий кризис в журнале "Эксперт" назывался "Добьются ли США апокалипсиса?") касается не только "среднего" класса, который вообще практически исчезнет, но и значительной части людей богатых, особенно финансистов.



Они это чувствуют, но признаться себе в этом не хотят (слаб человек!). А потому, начинают заниматься самообманом и искать приметы того, что все останется по-старому. Ну, а главный враг, как понятно, это Путин, но его масштаба до разрушения системы (в их понимании) явно не хватает. А вот президент США… И в голове сама собой начинает складываться конструкция: если я путем бытовой магии не допущу, чтобы Трамп стал президентом, то все будет хорошо и вернется "на круги своя".



Интересно, кто нибудь из них слово "Трамп" на банане писал? Вот совершенно не могу исключить такого момента. Но все они знают точно: любая магия работает только в том случае, если сам маг искренне в нее верит. А потому – они не могут себе позволить всерьез рассматривать вопрос о шансах Трампа (пусть и самых маленьких) на победу! Этого не может быть, потому что не может быть никогда!



И тысячи (если не десятки тысяч) финансистов сегодня заклинают реальность в части поражения Трампа. Беда в том, что (и это им объяснить невозможно), магия действует только в том случае, если человека есть чем зацепить. Если он искренен и думает не о своих интересах, эффективность таких действий стремится к нулю. И, кстати, именно по этой причине все эти финансисты все время пытаются самими себе объяснить, что причины, по которым Трамп рвется к победе, носят абсолютно меркантильный характер. Ошибаются, кстати.



С точки зрения человека нормального, такое поведение выглядит странно. Ну мы же взрослые люди, мы-то знаем, что магия работать не может. Ну, точнее, что-то такое иногда в жизни встречается (крайне редко), но, скорее всего, только потому, что ему не найдено вовремя рациональное объяснение. Но когда мы видим конкретные проявления такой иррациональной веры, то это выглядит странно и начинает раздражать.



В общем, независимо от результатов выборов, можно отметить, что Трамп добился выдающегося результата: показал, что современный человек недалеко ушел от наших предков, живущих в пещерах. Ну а мы просто констатируем факт: само такое поведение говорит о том, что финансисты сильно сомневаются, что та среда, в которой они живут, может сохраниться. То есть реальной причиной такого поведения является просто сильный страх.