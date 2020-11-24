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К чему приведут нападки на русский язык и русских в Казахстане? - В.Прохватилов
08:29 24.11.2020

ВЛАДИМИР ПРОХВАТИЛОВ | 24.11.2020 |

Кампания против русского языка как подготовка к парламентским выборам

В преддверии предстоящих 10 января 2021 года парламентских выборов в Казахстане начались выступления против русских и русскоязычных.

Застрельщиком кампании против русского языка выступила газета "Жас Алаш", которая 13 октября опубликовала статью сотрудника Казахского гуманитарно-юридического инновационного университета (КазГЮИУ) Айыпхана Мухамадиева, в которой автор выражал возмущение тем, что в парламенте русский язык используется наравне с казахским. В статье это именовалось "издевательством над казахским языком". "Парламент Республики Казахстан обязан вести законодательный процесс только на государственном языке – казахском", – пишет Мухамадиев.

20 октября в Павлодаре, крупнейшем городе Северного Казахстана, прошел санкционированный местными властями митинг националистов, которые требовали лишить русский язык статуса официального.

20 октября в Павлодаре, крупнейшем городе Северного Казахстана, прошел санкционированный местными властями митинг националистов, которые требовали лишить русский язык статуса официального. Раздавались призывы приучать родных и друзей говорить только на казахском. В день митинга в Павлодаре тезисы статьи Мухамадиева транслировали "Радио Аззатык"** (казахская служба Радио Свободная Европа/Радио Свобода**) и портал "Караван".

25 октября журнал "Адырна" опубликовал статью "2030 жылға қарай орыстың үлесі 10 пайызға азаяды" ("К 2030 году численность русских уменьшится до 10%"), в которой приводилась статистика эмиграции из республики в 2019 году. Из 45 тысяч покинувших Казахстан 31 тысяча (90%) – это русские, украинцы и белорусы.

Из Казахстана эмигрируют в основном русские, украинцы и белорусы

Издание считает положительным фактом то, что "подавляющее большинство мигрантов не казахи, а славяне". "Адырна" цитирует политолога Асхата Касенгали, который выражает удовлетворение отъездом русских, но обеспокоен недостаточной казахизацией Северного Казахстана: "Если мы не казахизуем север, маловероятно, что правительство будет сильным, а режим выживет".

В конце октября атакам националистов подвергся тренер футбольного клуба "Кайсар" Стойчо Младенов, который в раздевалке в ходе разбора проигранного матча попросил одного из игроков говорить на русском языке, чтобы его могли понять и он, и игроки-легионеры. Игрок распалился и закричал, набросившись на тренера: "Ты играть мне не даешь. Теперь еще и на родном языке не даешь говорить?!" В казахстанских СМИ этот инцидент был раздут до такой степени, что Стойчо Младенов отказался продлевать контракт с клубом и намерен покинуть Казахстан до конца ноября. Вместе с ним собираются уехать игроки-легионеры.

25 октября известная экологическая активистка Салтанат Ташимова была избита за то, что задала вопрос на русском языке в автобусе в Алма-Ате. Ответа на вопрос, заданный по-русски, она не получила, а когда выразила возмущение, ее начали оскорблять и избили.

Все эти события произошли в промежутке менее двух недель, что заставляет подозревать в происходящем не серию случайных инцидентов, а скоординированную кампанию.

Атаки на русский язык в Казахстане предпринимаются давно. В марте 2016 года Министерство образования и науки Казахстана заявило, как мы писали, что начиная с 2018 года история Казахстана будет преподаваться исключительно на казахском языке вне зависимости от языка обучения.

Казахская интеллигенция выступает против русского языка

В начале 2020 года к числу гонителей русского языка примкнула часть интеллигенции Казахстана. В апреле газета "Казақ үні" начала сбор подписей в поддержку казахского языка. Под открытым письмом президенту Касым-Жомарту Токаеву подписались более 700 человек, среди них "писатели Дулат Исабеков, Абдижамил Нурпеисов, Кабдеш Жумадилов, народный артист Асанали Ашимов, академик Амангельды Шорманов и другие представители казахской интеллигенции".

"Убрать из Конституции РК 2-й пункт 7-й статьи! Принять закон о государственном языке, обязывающий к знанию государственного языка" – таковы требования подписантов этого письма. Напомним, что 2-й пункт 7-й статьи Конституции РК гласит: "В государственных организациях и органах местного самоуправления наравне с казахским официально употребляется русский язык".

президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев

Письмо вызвало острые дискуссии в казахстанских СМИ. Завершил дискуссии президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, давший интервью газете "Ана Тили". Он сравнил ситуацию с опытом Узбекистана: "Нужно продолжать, причем делать это без шума, надрыва, самовозвеличивания. Хорошим примером может послужить опыт Узбекистана. С присущими узбекам тактом и учтивостью, не делая громких заявлений, они полностью решили языковую проблему, охотно прибегая и к русскому языку, когда в этом есть необходимость. К моему удивлению, в госорганах Узбекистана до сих пор используется русский язык, в этом весь прагматизм этого народа".

Ключевым моментом в интервью Токаева стал отказ от трехъязычной модели школьного обучения, которую пытались насадить в Казахстане. Модель подразумевала параллельное преподавание на русском, английском и казахском языках. Специальная программа, принятая в 2016 году, обернулась неудачей из-за того, что подготовка преподавателей английского оказалась невероятно низкой.

Токаев сформулировал задачи так: "Наше подрастающее поколение наряду с казахским должно свободно владеть и русским языком. Это веление времени. В начальных классах школ приоритет следует отдать казахскому языку. Также необходимо обучать и русскому языку [в каком объеме, если русский перестает преподаваться наравне с казахским? – Ред.]. А к изучению английского можно приступить с 5-6 классов… Демография развивается в пользу казахского языка, значит мы обязательно достигнем поставленной цели. Не будем забегать вперед".

Что касается демографии, то казахи были меньшинством в республике на всем протяжении существования Казахской ССР, хотя составляли абсолютное большинство в непригодных для земледелия малонаселенных районах. Вот данные переписи 1970 года: казахи – 4161 тыс. чел., русские – 5499 тыс. чел., украинцы – 930 тыс. чел. (главным образом на целинных землях Северного, Восточного и Юго-Восточного Казахстана и в городах); татары – 288 тыс. чел., узбеки – 208 тыс. чел., белорусы – 198 тыс. чел., уйгуры – 121 тыс. чел.; корейцы – 82 тыс. чел.; дунгане – 17 тыс. чел.

Асхат Касенгали рассуждает о том, что доля казахов в предстоящей в 2021 году переписи достигнет 75%: "Демографический рост казахов в стране с 2011 года очень хороший. Ежегодно рождается 320-330 тысяч. По переписи населения 2009 года в стране проживало 19% русской диаспоры. Сейчас доля русских может составлять от 12 до 15 процентов. Ведь по демографическому приросту первое место занимают узбеки, второе – казахи. И рост славянской нации очень низкий. Это означает, что в ближайшие годы количество русских сократится еще больше… В целом доля русской диаспоры в стране по переписи 2030 года может составить 10%".

Националисты стремятся к "окончательному решению" русского вопроса, разогревая националистические страсти, используя любые поводы для провоцирования конфликтов. Ведется работа, направленная на обострение национальных противоречий накануне парламентских выборов в январе 2021 года. Предполагается, что националистический угар может принести успех на выборах "Демократической партии" Жанболата Мамая, одного из лидеров казахских нацпатов.

Глава польского правительства с чешским премьером на саммите Вишеградской группы. Источник: premier.gov.pl

К чему приведет дальнейшее разжигание воинствующего национализма, если власти это допустят? События в Кордайском районе Казахстана зимой 2020 года показали, что риск межнациональных конфликтов в республике высок. В инцидентах с дунганами в Корданском районе погибло 11 человек, было ранено 185, а 23 тысячи дунган бежали в Киргизию.

Грозит ли нечто подобное русским?

Источник - fondsk.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1606195740
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