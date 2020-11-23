В Казбюджете дыра. Елбасам срочно нужен кредит в 1,5 млрд евро

08:33 24.11.2020

Казахстан возьмет кредиты на 1,5 млрд евро на борьбу с Covid-19

Средства будут направлены на финансирование дефицита бюджета 2021 года и реализацию мер Правительства по борьбе с Covid-19.



Казахстан возьмет кредиты у Азиатского банка развития и Азиатского банка инфраструктурных инвестиций на борьбу с коронавирусной инфекций, передает корреспондент zakon.kz.



Соглашение о займе между Республикой Казахстан и Азиатским банком развития подписано на сумму 908 млн 596 тыс. евро. Займ направлен на финансирование дефицита бюджета 2021 года. Эти средства позволят поддержать меры Правительства по борьбе с последствиями пандемии Covid-19 и восстановлению экономики, - сообщил министр финансов Казахстана Ерулан Жамаубаев на пленарном заседании Мажилиса.

Часть займа в размере 454 млн 298 тыс. евро Казахстан должен будет погасить в течение 10 лет, включая трехлетний льготный период. Остальную часть в размере 454 млн 298 тыс. евро предоставляют со сроком на пять лет, включая трехлетний льготный период.



Второе соглашение с Азиатским банком инфраструктурных инвестиций было подписано на сумму 661 млн 800 тыс. Евро. Средства также будут направлены на финансирование дефицита бюджета 2021 года и поддержку мер Правительства по борьбе с Covid-19.



Займ предоставляется со сроком погашения 10 лет, включая трехлетний льготный период. Ставка вознаграждения - Еврибор +0,50%, - сообщил глава Минфина.

Обслуживание и погашение привлекаемых займов будет осуществляться Министерством финансов за счет средств бюджета в соответствии с финансовыми условиями, установленными в соглашениях.



Тамила Языкова, Нур-Султан