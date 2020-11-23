Как жрецы "свободы" цензурируют яйцеголовых, - Е.Фатеев

08:37 24.11.2020

Евгений Фатеев

Руководитель Екатеринбургского отделения Русского художественного Союза

23 ноября 2020,



Пора уже перестать удивляться тому, что всемирный демократический спектакль саморазоблачился. Надеюсь, те, кто еще имел какие-то иллюзии, уже благополучно от них избавились. Те же, кто до сих пор пребывает в плену иллюзий, не выберутся из этого плена уже никогда. Этих мы уже потеряли.



Глобальные соцсетевые среды – это уже не пространства свободы. Там, очевидно, живет цензура. Есть некоторая водевильность и затасканность в этом слове – "цензура", но тут ничего не попишешь. Глобальные соцсети – абсолютно дисциплинарные пространства с неминуемыми санкциями. В глобальных соцсетях осуществляется самая настоящая социнженерия.



Нужно как-то привыкнуть к тому, что в момент успешности нелиберальный канал без малейших объяснений снесут в Youtube. Уже многие и многие привыкли к регулярным банам в Facebook по самым странным и неожиданным поводам. Причем в группе риска пока находятся как раз успешные нелиберальные проекты.



Убивается сама возможность истории медийного успеха для избранных – в плохом смысле слова. И это не столь невинные вещи, как многим кажется. Подается знак всем молодым честолюбцам: не суйтесь за флажки допустимого, иначе лишитесь всего, что строили и развивали не один год. Средствами соцсетевой монетизации создается экономика либеральной экспансии.



Пожалуй, относительно свободными соцсетевыми площадками остаются Telegram, "ВКонтакте" и "Одноклассники". До сих пор не совсем ясно, телеграмная свобода – это еще эхо относительно недавнего стратапа этой соцсети, а все соцсети начинались как места жительства свободы мнений, или осознанная политика? И что будет, если владелец вдруг решит продаться большим глобальным дядям? И не захочет ли он тоже начать игру в какие-нибудь мутные "алгоритмы"?



Фото: SEDAT SUNA/ЕРА/ТАСС

Мои друзья из одной очень успешной региональной телекомпании озаботились проблемой диверсификации. Три года назад Youtube уже сносил их успешный канал с несколькими сотнями тысяч подписчиков. Ребята оправились весьма быстро и создали новый канал плюс подстраховочный. Сейчас у них 420 тыс. подписчиков в Youtube, общее количество просмотров около 1 млрд, весьма успешные паблики в "ВКонтакте" и "Одноклассниках". Но закавыка в том, что это патриотические региональные новости, а значит, они всегда готовы к тому, что их без малейших объяснений в любой момент могут снести. Именно так было с Anna news, News front, "Царьградом"... И вот две недели назад мои друзья попробовали приземлиться еще и на новые соцсетевые площадки – "Яндекс.Эфир" и "Тик-Ток". И что же из этого вышло?



Разумеется, "Тик-Ток" – это очень особенная и еще относительно новая площадка. Мои друзья загрузили десять коротких видео. Три из них платформа не пропустила и отцензурировала. Это, кстати, в пределах нормы. На Youtube у них примерно такой же процент отсева. Зато в течение недели ролики на "Тик-Ток" буквально взлетели, собрав 3 млн просмотров.



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Самое интересное случилось с "Яндекс.Эфиром", который вроде бы наш, отечественный, суверенный. Во всяком случае, у нас многие так считают. Из 30 загруженных видео в эфир были пропущены лишь три. Остальные – заблокированы. 90% процентов видео не были выпущены! Просмотровая же статистика там была у моих друзей минимальной – всего 12 просмотров. Не тысяч, не сотен, а просто 12. Для сравнения, за тот же период в Youtube те же самые ролики собрали 3 млн просмотров. На "Тик-Токе", напомню, тоже 3 млн.

Хочется надеяться, что дело пока в не до конца отстроенных алгоритмах – все-таки площадка новая. И, кажется, уже только ленивый не говорит о необходимости русского Youtube, но пока мы видим, что происходит.



Единственной угрозой для свободы слова считалось государство, которое злонамеренное и вообще. Составная часть этой злонамеренности – цензура. Цензуру, само собой, способно осуществлять только государство. Но это давно не так! Цензура и, соответственно, угроза свободе слова давно исходит от медиакорпораций.



Не знаю, что там с цензурой для господ журналистов, а вот я уже давно живу в ситуации институциализированной цензуры. Постепенно я ощущаю, что цензура становится моим бытом. Только цензура эта осуществляется не государством, а как раз оттуда, откуда не ждали. Я уже регулярно сталкиваюсь с цензурой Facebook и "Твиттера", Youtube и "Википедии".



Но эта цензура не номинируется, не называется таковой. Она не обсуждается широко. Жрецы "свободы" не призывают массы яйцеголовых осмартфоненных воспылать праведным гневом.

Я учусь быть партизаном. Я уже знаю, что бессилен перед лицом институтов, а потому буду партизанить, изо всех сил стараясь отстаивать свою самость, сопротивляться превращению в безмозглое, осмартфоненное существо.