 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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КирСуд аннулировал депутатский мандат одного из вождей "Октябрьской революции" - Текебаева
08:41 24.11.2020

Кулов о лишении Текебаева мандата: Неужели суды теперь и Жапарова лишат должности премьера?

Экс-премьер-министр Феликс Кулов прокомментировал лишение Омурбека Текебаева мандата депутата парламента. По его мнению, у Текебаева схожая с Садыром Жапаровым ситуация, но суды приняли разные решения.

"По обоим Верховный суд вернул дела на новое рассмотрение. При этом Жапаров после этого решения сразу же стал премьер-министром, а Текебаев после аналогичного решения - депутатом. Неужели наши суды теперь настолько независимы, что и Садыра Жапарова лишат должности премьера? Задал вопрос и сам над ним посмеялся", - написал Кулов на своей странице в Facebook’е.

23 ноября Первомайский районный суд Бишкека удовлетворил иск активиста Темирлана Ормукова о лишении Омурбека Текебаева депутатского мандата. Ормуков заявил, что Текебаев проходит обвиняемым в деле о коррупции, поэтому не имел права возвращать себе мандат депутата. Активист сообщил о намерении обратиться в Конституционную палату Верховного суда. По его мнению, все законы, в которых принимал участие Текебаев, незаконны. "Потому что человек с улицы не может участвовать в голосованиях в парламенте", - считает Ормуков.

Омурбек Текебаев в свою очередь назвал решение суда "политическим". "Суды продолжают выполнять политические заказы", - сказал он.

Омурбек Текебаев и Дуйшенкул Чотонов в 2017 году были осуждены на 8 лет лишения свободы на основании показаний российского предпринимателя Леонида Маевского о даче 1 млн долларов взятки в 2010 году. Сами политики вину не признают и заявляют о политических гонениях со стороны бывшего президента Алмазбека Атамбаева.

21 августа 2019 года Верховный суд отправил дело Омурбека Текебаева и Дуйшенкула Чотонова на пересмотр в Первомайский районный суд Бишкека по вновь открывшимся обстоятельствам. Тогда же Первомайский районный суд Бишкека изменил им меру пресечения, отпустив под домашний арест, и приступил к пересмотру дела.

Согласно законодательству, депутатский мандат гражданин получает, если нет обвинительного приговора. Омурбек Текебаев был лишен мандата в ноябре 2017 года, после вступления решения суда в силу. На его место в парламенте тогда пришел Искендер Гайпкулов.

Мандат лидеру "Ата Мекена" был передан 15 октября 2020 года, так как до этого представитель этой фракции Садык Шер-Нияз отказался от места в Жогорку Кенеше.

Источник - rus.azattyk.org
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