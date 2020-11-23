Тюркские народы изобрели науку о Вселенной, - ученый Оразклычев

08:48 24.11.2020

О том, как некоторые ученые считали, что именно Центральная Азия является колыбелью астрономии, рассказал эксперт Оразклычев.



На туркменской земле несколько тысяч лет назад был зажжен один из 5 древнейших очагов цивилизации наряду с Месопотамией, Египтом, Китаем и Индией. Это стало известно благодаря маргианским исследованиям Виктора Сарианиди. Но некоторые ученые считают, что древняя территория Центральной Азии является первым очагом человеческой цивилизации, в частности колыбелью науки о Вселенной. Об этом в интервью CentralAsia.news рассказал сотрудник Института истории и археологии Академии наук Туркменистана Джума Оразклычев.



Гипотеза Байи о зарождении астрономии в Центральной Азии



Гипотезу о зарождении научной мысли вообще, и, в частности, астрономии как науки, не где-нибудь в Месопотамии или Китае, а в Центральной Азии, выдвинул два с половиной столетия назад Жан-Сильвен Байи.



Став академиком в 26 лет за расчеты орбит Марса, Юпитера и Сатурна, он берется за исследование истории зарождения наук, и в 1775 году публикует первую книгу своей знаменитой серии "История древней астрономии". В последующие несколько лет он выпустил еще несколько томов. Этот фундаментальный труд стал для него пропуском в элитарное сообщество филологов - Французскую академию, а затем в привилегированный клуб историков - Академию надписей и изящной словесности. Таким образом, к 50-ти годам Байи стал трижды академиком.



В качестве одного из главных аргументов Байи приводит тот факт, что с территории Китая и Индии невозможно сделать наблюдения, которые стали фундаментом астрономии как науки. Академик писал, что в астрономии Китая, Индии, равно как и Месопотамии, можно видеть лишь обломки знаний, а не целостную науку. Вывод очевиден: китайцы, индусы и халдеи получили эту древнейшую науку в "готовом виде" от другого народа.



Астроном Франсуа Араго резюмировал гипотезу своего коллеги следующим образом: современные народы Центральной Азии являются наследниками древнего народа, у которого была совершенная астрономия, и надо отобрать у китайцев и индусов титул основателей астрономии.



Тюрки - первооткрыватели



Байи не из философского созерцания, а путем рассмотрения конкретных астрономических фактов ставит точку в долгом споре "кто первым был в астрономии - египтяне или китайцы". Академик отдает пальму первенства народу, который жил севернее Персии.



В связи с этим ученый пишет о тюрках, с выходом которых на историческую сцену стали происходить мировые процессы, масштаб которых превратил евразийскую степь в сердце мира. Приводя сведения об Огуз хане, Байи отмечает, что "именно с его правления начинается последовательная хронология огузов, которые сформировались в единый народ в 2924 году до н. э.".



Реакция на версию Байи о роли тюрков в становлении астрономии



Первый том своей "Истории древней астрономии" Байи направил Вольтеру. Через некоторое время был получен ответ: "Я исполнен благодарности к вам, так как, получив в один и тот же день книгу по медицине и вашу, будучи болен, я, тем не менее, не открывая первой, прочел вторую, и чувствую себя уже лучше".



Но как бы благосклонно не относился к ученому Вольтер, одобрения своей гипотезе он так и не получил, как не нашел понимания и у других оппонентов. Тем не менее, он продолжал свои исследования, все больше убеждаясь в своей правоте, и не сомневаясь в том, что историческая правда рано или поздно пробьет себе дорогу.



Тюрки и зодиакальный календарь



И сейчас академик Байи продолжает со страниц своих книг отстаивать гипотезу, которая постепенно начинает привлекать под знамена ученого все новых адептов. Луи Базен, вице-президент французской Академии надписей и изящной словесности, в работе "Первые тюркские надписи (VI–X вв.) в Монголии и в Южной Сибири", сообщил, что китайцы заимствовали у тюрков не только зодиакальный календарь, но и понятие божественного неба и, возможно, отсюда и второе название Китая - Поднебесная.



Египетское авторство календаря защищал профессор Жозеф Галеви, который рассматривал 12 знаков Зодиака в качестве выбора христианами символики 12 апостолов. В настоящее время данная гипотеза полностью опровергнута простым фактом появления Зодиака в Китае уже в середине I века, что исключает египетское происхождение календаря.



Индусы также пользовались этим календарем, о чем свидетельствует огромный корпус буддистской и светской литературы Индии, но профессор Сильвен Леви доказал, что тексты с циклом двенадцати животных не имеют никакого отношения к Индии, их географическая локализация - Центральная Азия.



Китаевед Эдуард Шаванн, который с удовольствием приписал бы авторство Зодиака китайцам, в работе "Тюркский цикл двенадцати животных" честно признает, что "истинными изобретателями цикла 12 животных являются тюркские народы; именно тюрки научили этому циклу китайцев в начале христианской эры и именно тюрки были первыми, кто использовал этот цикл для нумерации лет… Именно от тюрков, в эпоху, когда Египет стал римской провинцией, Зодиак был привнесен в долину Нила".



Центральная Азия - колыбель цивилизации



Гипотеза о том, что именно Центральная Азия является колыбелью древнейшей цивилизации на Земле, получает все большее подтверждение, и, как отметил Франсуа Араго, исследования Жана-Сильвена Байи, обратившего в XVIII веке внимание мирового научного сообщества на историю туркменского народа, являются сокровищами глубочайшей эрудиции, не теряющими своей драгоценности и сейчас.