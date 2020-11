Нетаньяху секретно слетал к саудовским принцам. Причина кипиша?, - М.Беленькая

09:57 24.11.2020 Биньямин Нетаньяху пошел на принца

СМИ распространили информацию о секретном визите премьера Израиля в Саудовскую Аравию



Газета "Коммерсантъ" №215 от 24.11.2020,



Израильские и американские СМИ опубликовали сенсационную новость о визите в Саудовскую Аравию премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Отмечается, что его встреча с наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом совпала с визитом в королевство госсекретаря США Майка Помпео. Офис премьера от комментариев недвусмысленно отказался.



Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и глава внешней разведки "Моссад" Йоси Коэн посетили в воскресенье саудовский город Неом, расположенный всего в 75 км от израильского курорта Эйлат на Красном море. Там их принял наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман. Эту информацию в понедельник практически одновременно со ссылкой на свои источники опубликовали все ведущие израильские СМИ, а также американская газета The Wall Street Journal. По их информации, частный самолет Gulfstream G-IV c бортовым номером T7-CPX вылетел из израильского аэропорта имени Бен-Гуриона 22 ноября в 19:50 и приземлился в Неоме в 20:30. Примерно через три часа он отправился в обратный путь. Отмечается, что это тот же самолет, на борту которого Биньямин Нетаньяху несколько раз летал в Россию.



Офис премьера не подтверждал, но и не опровергал факт визита.



Когда же самого премьер-министра на встрече парламентской фракции его партии "Ликуд" спросили об этом, он возмутился: "Вы серьезно? Друзья, за все свои годы я никогда не комментировал такие вещи и не собираюсь начинать это делать сейчас".

Но и опровержения не последовало. Более того, член узкого кабинета по вопросам безопасности, министр образования Израиля Йоав Галант заявил армейскому радио: "Тот факт, что встреча произошла и о ней было объявлено, пусть на данный момент полуофициально, имеет большое значение". В то же время министр обороны Израиля Бени Ганц, который на условиях ротации должен занять пост премьера, осудил "безответственную утечку информации о секретном полете в Саудовскую Аравию", намекая, что это произошло с ведома главы правительства.



Местные СМИ подчеркивают, что Биньямин Нетаньяху скрыл свою поездку от господина Ганца, а также от главы МИДа Габи Ашкенази. Оба политика возглавляют центристский блок "Кахоль-Лаван", который, хоть и вошел в коалицию с партией "Ликуд", но в то же время постоянно выступает в качестве ее оппонента. Накануне Бени Ганц написал в своем Twitter, что решил создать правительственную комиссию по расследованию закупок подводных лодок и другого вооружения на $2 млрд у немецкой компании ThyssenKrupp. На протяжении длительного времени эта сделка была предметом коррупционного расследования, в котором в качестве подозреваемых выступали и люди из окружения Биньямина Нетаньяху. Доказать причастность самого премьер-министра к этому делу не вышло. Израильские СМИ отмечают, что решение о создании комиссии Бени Ганц мог принять только в случае абсолютной уверенности в развале коалиции и неизбежности очередных досрочных выборов в Израиле. "Ганц занимается политикой, в то время как премьер-министр заключает мир",- написал в Twitter помощник главы правительства Топаз Лук.



Согласно источникам, Биньямин Нетаньяху и Мухаммед бен Сальман обсудили ряд вопросов, включая нормализацию отношений между Израилем и арабскими странами, а также Иран, но никаких существенных договоренностей достигнуто не было.

Встреча состоялась на фоне визита в Саудовскую Аравию госсекретаря США Майка Помпео. Впрочем, как написал в своем Twitter глава МИД королевства принц Фейсал бен Фархан Аль Сауд, он не видел израильтян на встречах Мухаммеда бен Сальмана с Майком Помпео, хотя лично принимал участие в переговорах с американцами, а также провожал и встречал госсекретаря. Но израильские СМИ и The Wall Street Journal с уверенностью ссылаются на свои источники.



Госсекретарь США Майк Помпео (слева) и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман

Фото: Bandar Algaloud / Saudi Royal Court, Reuters



Напомним, что Саудовская Аравия поддержала подписание соглашений между Израилем с одной стороны и ОАЭ с Бахрейном - с другой, а также израильско-суданский диалог (как раз в понедельник делегация Израиля вылетела в Хартум для обсуждения параметров будущего сотрудничества). Все это было достигнуто при посредничестве Вашингтона, но без одобрения Эр-Рияда вряд ли бы стало возможным. При этом сама Саудовская Аравия официально устанавливать отношения с Израилем не торопится, хотя контакты на самом разном уровне, в том числе и по вопросам безопасности, давно перестали быть секретом.



Как неоднократно заявлял Фейсал бен Фархан, королевство поддерживает нормализацию отношений с Израилем, но сначала должно быть достигнуто полноценное мирное соглашение между израильтянами и палестинцами.

Израильские власти в решении этого вопроса сейчас не заинтересованы. Однако это не мешает им объединять свои усилия с саудовцами против роста регионального влияния Ирана. Накануне и Биньямин Нетаньяху, и Фейсал бен Фархан выступили с похожими заявлениями относительно перспектив возвращения Вашингтона при администрации Джо Байдена к ядерной сделке с Ираном - Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД), подписанному пятью членами Совбеза ООН и Германией в 2015 году. Действующий президент США Дональд Трамп вышел из сделки в 2018 году. "Возврат к предыдущему ядерному соглашению недопустим. Мы должны придерживаться бескомпромиссной политики недопущения разработки Ираном ядерного оружия",- говорится в заявлении Биньямина Нетаньяху, распространенном его канцелярией. Со своей стороны, в интервью американскому каналу CNBC Фейсал бен Фархан отметил, что Саудовская Аравия должна быть "партнером" любых потенциальных переговоров по ядерной сделке между новой администрацией США и Ираном.



По мнению главы МИД королевства, новое соглашение с Тегераном должно не только ограничить его ядерную программу, но и быть направлено на прекращение иранской "пагубной региональной деятельности".

Речь идет о вооружении хуситского движения "Ансар Аллах" в Йемене, шиитских групп в Ираке, Сирии и Ливане, а также ракетной программе Ирана. "Такое соглашение можно было бы назвать "СВПД++"",- сказал он. Еще до подписания СВПД можно было встретить публикации, что Израиль и Саудовская Аравия вместе обсуждают план нанесения удара по Ирану, чтобы остановить его ядерную программу.



"Целью поездки Нетаньяху в Саудовскую Аравию, если она была, могло быть желание согласовать позиции в преддверии президентства Байдена. И израильтянам, и саудовцам важно, чтобы Вашингтон сохранял жесткую позицию по отношению к Тегерану, в том числе касательно его ядерной программы",- сказала "Ъ" эксперт междисциплинарного центра в Герцлии Ксения Светлова. Комментируя возможность нанесения Израилем удара по Ирану, она отметила, что израильские силовики считают это пока не самым эффективным вариантом противодействия Тегерану, так как он не приведет к смене режима. Это сможет лишь ненадолго замедлить развитие иранской ядерной программы, в то время как у Тегерана появятся оправдания для ответной атаки по Израилю.



"Уход Трампа - серьезный удар для стран Персидского залива, особенно Саудовской Аравии, а также Израиля. Саудовцы надеются, что администрация Байдена не изменит своей политики по отношению к Тегерану. И всячески подчеркивают свои надежды на продолжение партнерских отношений с Вашингтоном,- сказал "Ъ" профессор факультета мировой политики МГУ имени Ломоносова Григорий Косач.- Что касается процесса нормализации отношений с Израилем, то с уходом Дональда Трампа он будет замедлен. Пока не в интересах Эр-Рияда делать свои контакты с израильтянами публичными, в отличие от Биньямина Нетаньяху, которому нужны бонусы на внутренней площадке".



Марианна Беленькая Источник - kommersant.ru

