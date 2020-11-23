 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 24.11.2020
11:07  За Зулпиевскую конституцию. На кой Киргизии новый закон от старого прохиндея?
10:53  Коварству русских поем мы песню! Ария заморского Госдепа, - К.Душенов
09:57  Нетаньяху секретно слетал к саудовским принцам. Причина кипиша?, - М.Беленькая
09:56  "Кыргызия", так назвал стан кыргызов видный просветитель Осмонаалы Сыдыков еще в царское время, – С.Чериков
09:06  Астанинская нуротановщина. Перезагрузка со столичным акцентом? - Сакен Есетов
08:48  Тюркские народы изобрели науку о Вселенной, - ученый Оразклычев
08:41  КирСуд аннулировал депутатский мандат одного из вождей "Октябрьской революции" - Текебаева

08:37  Как жрецы "свободы" цензурируют яйцеголовых, - Е.Фатеев
08:33  В Казбюджете дыра. Елбасам срочно нужен кредит в 1,5 млрд евро
08:29  К чему приведут нападки на русский язык и русских в Казахстане? - В.Прохватилов
08:27  Страх финансистов. К вопросу о бытовой магии, - Михаил Хазин
08:24  Киргизская обновленная республика, - К.Карабеков
08:21  Из тупика... Конституционные парадоксы Кыргызстана
08:18  Утопия – наше будущее или очередной мираж? - Петр Дуткевич
03:03  Таджикистан: Энергосистема обладает избыточной мощностью, но недостаточной энергией. Почему? - К.Сирожидинов
00:14  Вселенский тупик в глобальной червоточине, - А.Быстрицкий
00:13  Чипы из США помогают Пекину контролировать своих граждан, - В.Скосырев
00:05  Долг Кыргызстана Китаю: между урезанием бюджета и сбором средств у народа, - Крис Риклтон
Понедельник, 23.11.2020
23:17  Латвия в шоке - встал российский транзит
21:37  Губер Иссыккульской области Киргизии Джантаев перевернулся в авто - жив, местами здоров
21:20  Байден отдает внешнюю политику команде Обамы, - "НГ"
20:40  Байден станет вторым "фейковым президентом" после Кеннеди
19:02  Умер Геннадий Зданович - историк, первооткрыватель Аркаима
18:31  Американская пропаганда. Геббельс отдыхает.., - Н.Третьяков
17:32  Байдену грозит китайская западня, - В.Скосырев
17:28  Японцы опять обвинили Китай в ведении гибридной войны
17:21  Битва за Гарибпур: как советские амфибии ПТ-76 разгромили американские танки в Пакистане (история)
17:10  Бывший министр Есет Косубаев возглавил КазГосцентр поддержки национального кино
16:59  Франция рвется к ливийской нефти и контрактам на восстановление Ливии, - В.Малышев
14:57  Белорусский Майдан: Лукашенко победил, протестующие устали
14:55  Как Кыргызстану справиться с госдолгом перед Китаем?
14:23  Победил не Майдан, а сцена Майдана. Уроки украинского, - А.Золотарев
14:08  Тот, кто контролирует вакцину, правит миром, - Der Spiegel
14:04  Новый проект КырКонституции – это диверсионный акт против страны, - Аскат Дукенбаев
14:01  Карантинная Германия. Поправки к инфекционному закону раскололи немецкое общество. - Д.Седов
13:37  Саудовская Аравия штурмует Капитолийский холм, - И.Субботин
13:13  Кыргызстан реформаторы предлагают переименовать в "Кыргыз Эл Республикасы"
11:49  ОАО "Кыргызнефтегаз" возглавил доктор ошмякской экономики Мелис Тургунбаев
09:52  Ушла из жизни выдающийся казахстанский историк Ирина Ерофеева
09:46  КазМинздрав тяжело болен... Ч. 1, - Е.Косенко
03:14  О первой попытке Китая захватить Среднюю Азию
02:52  Правительство Киргизии сократит и без того мизерный бюджет
02:43  "Шакал-вонючка"... Андижанский облхоким Абдурахманов отчаянно пытается вылезти из скандала
01:53  Антирусская кампания в Казахстане направлена против Токаева?
01:50  Как Россия поглощала своих соседей без единого выстрела, - М.Диунов
01:00  Месть за "Рашагейт": как Трамп пытается лишить Байдена победы
00:29  Фальсификация истории в Казахстане: У народа пытаются отнять память о подвиге героев-панфиловцев
00:22  У Турции нет экономического фундамента строительства подлинной империи. Султан не настоящий? - Иван Филиппов
00:21  В Кыргызстане опять хотят создать гослизинговую компанию. Как Макс Бакиев в 2009-м
00:18  Аркадаг поименовал новый микрорайон Ашхабада именем своего отца - Мяликгулы Бердымухамедова
00:12  "Газпром" пытается устоять на турецком рынке, - "НГ"
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Нетаньяху секретно слетал к саудовским принцам. Причина кипиша?, - М.Беленькая
09:57 24.11.2020

Биньямин Нетаньяху пошел на принца
СМИ распространили информацию о секретном визите премьера Израиля в Саудовскую Аравию

Газета "Коммерсантъ" №215 от 24.11.2020,

Израильские и американские СМИ опубликовали сенсационную новость о визите в Саудовскую Аравию премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Отмечается, что его встреча с наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом совпала с визитом в королевство госсекретаря США Майка Помпео. Офис премьера от комментариев недвусмысленно отказался.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и глава внешней разведки "Моссад" Йоси Коэн посетили в воскресенье саудовский город Неом, расположенный всего в 75 км от израильского курорта Эйлат на Красном море. Там их принял наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман. Эту информацию в понедельник практически одновременно со ссылкой на свои источники опубликовали все ведущие израильские СМИ, а также американская газета The Wall Street Journal. По их информации, частный самолет Gulfstream G-IV c бортовым номером T7-CPX вылетел из израильского аэропорта имени Бен-Гуриона 22 ноября в 19:50 и приземлился в Неоме в 20:30. Примерно через три часа он отправился в обратный путь. Отмечается, что это тот же самолет, на борту которого Биньямин Нетаньяху несколько раз летал в Россию.

Офис премьера не подтверждал, но и не опровергал факт визита.

Когда же самого премьер-министра на встрече парламентской фракции его партии "Ликуд" спросили об этом, он возмутился: "Вы серьезно? Друзья, за все свои годы я никогда не комментировал такие вещи и не собираюсь начинать это делать сейчас".
Но и опровержения не последовало. Более того, член узкого кабинета по вопросам безопасности, министр образования Израиля Йоав Галант заявил армейскому радио: "Тот факт, что встреча произошла и о ней было объявлено, пусть на данный момент полуофициально, имеет большое значение". В то же время министр обороны Израиля Бени Ганц, который на условиях ротации должен занять пост премьера, осудил "безответственную утечку информации о секретном полете в Саудовскую Аравию", намекая, что это произошло с ведома главы правительства.

Местные СМИ подчеркивают, что Биньямин Нетаньяху скрыл свою поездку от господина Ганца, а также от главы МИДа Габи Ашкенази. Оба политика возглавляют центристский блок "Кахоль-Лаван", который, хоть и вошел в коалицию с партией "Ликуд", но в то же время постоянно выступает в качестве ее оппонента. Накануне Бени Ганц написал в своем Twitter, что решил создать правительственную комиссию по расследованию закупок подводных лодок и другого вооружения на $2 млрд у немецкой компании ThyssenKrupp. На протяжении длительного времени эта сделка была предметом коррупционного расследования, в котором в качестве подозреваемых выступали и люди из окружения Биньямина Нетаньяху. Доказать причастность самого премьер-министра к этому делу не вышло. Израильские СМИ отмечают, что решение о создании комиссии Бени Ганц мог принять только в случае абсолютной уверенности в развале коалиции и неизбежности очередных досрочных выборов в Израиле. "Ганц занимается политикой, в то время как премьер-министр заключает мир",- написал в Twitter помощник главы правительства Топаз Лук.

Согласно источникам, Биньямин Нетаньяху и Мухаммед бен Сальман обсудили ряд вопросов, включая нормализацию отношений между Израилем и арабскими странами, а также Иран, но никаких существенных договоренностей достигнуто не было.
Встреча состоялась на фоне визита в Саудовскую Аравию госсекретаря США Майка Помпео. Впрочем, как написал в своем Twitter глава МИД королевства принц Фейсал бен Фархан Аль Сауд, он не видел израильтян на встречах Мухаммеда бен Сальмана с Майком Помпео, хотя лично принимал участие в переговорах с американцами, а также провожал и встречал госсекретаря. Но израильские СМИ и The Wall Street Journal с уверенностью ссылаются на свои источники.

Госсекретарь США Майк Помпео (слева) и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман
Госсекретарь США Майк Помпео (слева) и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман
Фото: Bandar Algaloud / Saudi Royal Court, Reuters

Напомним, что Саудовская Аравия поддержала подписание соглашений между Израилем с одной стороны и ОАЭ с Бахрейном - с другой, а также израильско-суданский диалог (как раз в понедельник делегация Израиля вылетела в Хартум для обсуждения параметров будущего сотрудничества). Все это было достигнуто при посредничестве Вашингтона, но без одобрения Эр-Рияда вряд ли бы стало возможным. При этом сама Саудовская Аравия официально устанавливать отношения с Израилем не торопится, хотя контакты на самом разном уровне, в том числе и по вопросам безопасности, давно перестали быть секретом.

Как неоднократно заявлял Фейсал бен Фархан, королевство поддерживает нормализацию отношений с Израилем, но сначала должно быть достигнуто полноценное мирное соглашение между израильтянами и палестинцами.
Израильские власти в решении этого вопроса сейчас не заинтересованы. Однако это не мешает им объединять свои усилия с саудовцами против роста регионального влияния Ирана. Накануне и Биньямин Нетаньяху, и Фейсал бен Фархан выступили с похожими заявлениями относительно перспектив возвращения Вашингтона при администрации Джо Байдена к ядерной сделке с Ираном - Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД), подписанному пятью членами Совбеза ООН и Германией в 2015 году. Действующий президент США Дональд Трамп вышел из сделки в 2018 году. "Возврат к предыдущему ядерному соглашению недопустим. Мы должны придерживаться бескомпромиссной политики недопущения разработки Ираном ядерного оружия",- говорится в заявлении Биньямина Нетаньяху, распространенном его канцелярией. Со своей стороны, в интервью американскому каналу CNBC Фейсал бен Фархан отметил, что Саудовская Аравия должна быть "партнером" любых потенциальных переговоров по ядерной сделке между новой администрацией США и Ираном.

По мнению главы МИД королевства, новое соглашение с Тегераном должно не только ограничить его ядерную программу, но и быть направлено на прекращение иранской "пагубной региональной деятельности".
Речь идет о вооружении хуситского движения "Ансар Аллах" в Йемене, шиитских групп в Ираке, Сирии и Ливане, а также ракетной программе Ирана. "Такое соглашение можно было бы назвать "СВПД++"",- сказал он. Еще до подписания СВПД можно было встретить публикации, что Израиль и Саудовская Аравия вместе обсуждают план нанесения удара по Ирану, чтобы остановить его ядерную программу.

"Целью поездки Нетаньяху в Саудовскую Аравию, если она была, могло быть желание согласовать позиции в преддверии президентства Байдена. И израильтянам, и саудовцам важно, чтобы Вашингтон сохранял жесткую позицию по отношению к Тегерану, в том числе касательно его ядерной программы",- сказала "Ъ" эксперт междисциплинарного центра в Герцлии Ксения Светлова. Комментируя возможность нанесения Израилем удара по Ирану, она отметила, что израильские силовики считают это пока не самым эффективным вариантом противодействия Тегерану, так как он не приведет к смене режима. Это сможет лишь ненадолго замедлить развитие иранской ядерной программы, в то время как у Тегерана появятся оправдания для ответной атаки по Израилю.

"Уход Трампа - серьезный удар для стран Персидского залива, особенно Саудовской Аравии, а также Израиля. Саудовцы надеются, что администрация Байдена не изменит своей политики по отношению к Тегерану. И всячески подчеркивают свои надежды на продолжение партнерских отношений с Вашингтоном,- сказал "Ъ" профессор факультета мировой политики МГУ имени Ломоносова Григорий Косач.- Что касается процесса нормализации отношений с Израилем, то с уходом Дональда Трампа он будет замедлен. Пока не в интересах Эр-Рияда делать свои контакты с израильтянами публичными, в отличие от Биньямина Нетаньяху, которому нужны бонусы на внутренней площадке".

Марианна Беленькая

Источник - kommersant.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1606201020
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Сенаторы рассмотрят проект Закона о возобновляемых источниках энергии и электроэнергетики
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 20 ноября 2020 года №782
- Премьер-Министр РК А. Мамин провел заседание МВК по COVID-19
- Правительство рассматривает меры по улучшению условий деятельности отечественного бизнеса
- Куда бегут бюджетные потоки
- Народная партия Казахстана представила 10 основных инициатив
- Кадровые перестановки
- Мажилисмены: механизмы использования пенсионных накоплений надо разъяснять населению
- Прошло заседание Политического совета "Nur Otan"
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  