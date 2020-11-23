 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Коварству русских поем мы песню! Ария заморского Госдепа, - К.Душенов
10:53 24.11.2020

Коварству русских поем мы песню!
ария заморского гостя в исполнении Госдепа
Константин Душенов

Стратегический русский подводный робот "Посейдон" поставил военно-политическое руководство США в тупик. Целых два года после того, как в 2018-м Путин объявил о его существовании, в Вашингтоне делали вид, что их этот новый оружейный комплекс вообще не тревожит. Типа, блажат эти русские, какой там подводный робот… И вот, наконец, тайное стало явным: Пентагон признал, что робот у русских есть, а вот у американцев нет никаких средств противодействия этому новейшему российскому глубоководному ядерному беспилотнику.

Два года американские журналисты вволю потешались над т.н. "путинскими мультиками", которые президент России продемонстрировал для иллюстрации своих слов о новом российском стратегическом оружии. И вот теперь помощник госсекретаря США по международной безопасности и нераспространению оружия массового поражения Кристофер Форд заявил, что Соединенные Штаты более не сомневаются в существовании "Посейдона". Более того, теперь американцы уверены, что уже в скором времени он будет принят на вооружение русского флота.

Вдобавок Форд заявил, что по данным американской стороны, концепция российских "Посейдонов" предполагает оснащение этих подводных беспилотников сверхмощными термоядерными боезарядами, которые при взрыве обрушат на прибрежные американские территории (где, кстати, проживает до 80% населения США) чудовищные радиоактивные волны цунами.

Выступая 14 ноября на конференции по ядерному оружию и международному праву, помощник государственного секретаря США заявил: "У нас вызывает серьезную тревогу разработка Россией подводных беспилотников с ядерной установкой "Посейдон", которые Москва намерена оснастить многомегатонными ядерными боеголовками и в военное время запускать через океан, чтобы радиоактивными цунами затапливать прибрежные города США. Создание такого оружия выходит за рамки международного права и является незаконным, так как оно оснащено чрезвычайно разрушительной боеголовкой, которая может передвигается на носителе по мировому океану без контроля со стороны человека".

Забота госдепа США о международном праве, конечно, очень трогательна. Только невольно возникает вопрос: а как быть, например, с американскими межконтинентальными ядерными ракетами "Минитмен" или "Трайдент", которые – вы не поверите – после старта летят над просторами мирового океана тоже безо всякого человеческого контроля? И тоже несут весьма внушительные термоядерные боеголовки! Думается, Вашингтон должен подать пример и пустить под нож это незаконное, по логике господина Форда, оружие. Глядишь, тогда вслед за ним и пристыженная Москва подтянется со своим "Посейдоном"…

Ну, а если говорить без шуток, то после того, как США в ХХI веке последовательно убили важнейшие международные договора: Договор о противоракетной обороне, Договор о ракетах средней и меньшей дальности, Договор открытого неба и – венец всего – Договор об ограничении стратегических наступательных вооружений, срок которого истекает в феврале 21-го года, всерьез воспринимать какие бы то ни было слова Вашингтона о поддержке международного права может только клинический идиот!

Но в Кремле клинических идиотов, слава Богу, сегодня нет. Поэтому Россия все более жестко реагирует на военно-политические фортели дряхлеющего Дяди Сэма. Так, министр обороны России Сергей Шойгу еще в феврале 2019 года доложил президенту Владимиру Путину об окончании ключевого этапа испытаний комплексов "Посейдон". У вменяемых американских экспертов, аналитиков и политологов уже тогда должны были исчезнуть последние вопросы по технологической готовности этой русской супер-торпеды. Но таких вменяемых, там, за Большой Лужей, похоже, остается все меньше и меньше…

Жаль, конечно. Но для нас в первую очередь важен факт: против "Посейдона" бессильна любая оборона. Средств его перехвата нет. И в ближайшие лет 20 они точно не появятся. Потому что этот автономный подводный робот с элементами искусственного интеллекта и ядерным зарядом огромной мощности движется на глубине более километра по непредсказуемой траектории, варьируя скорость движения от трех-четырех до двухсот километров в час.

Американцам нечего противопоставить такой мощи, скрытности, скорости и автономности русского беспилотника, поэтому они давят на жалость, тупо рассчитывая на доверчивость и некомпетентность пресловутой "международной общественности". Поэтому госдеп к месту и не к месту ссылается на нормы международного права, которыми сами американцы легко пренебрегали, когда сбрасывали атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки, заливали химическим оружием Вьетнам, уничтожали Югославию и Ирак, бомбили крылатыми "Томагавками" Сирию...

А коварные русские почему-то никак не хотят понять, что им-то, варварам, никак нельзя ровнять себя с белым и пушистым, цивилизованным и благородным Пентагоном.

Да, не хотим. Вот такие мы дремучие, господа. И вам придется с этим считаться!

Мы русские, с нами Бог. Господи, благослови!

Источник - завтра
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