За Зулпиевскую конституцию. На кой Киргизии новый закон от старого прохиндея?

11:07 24.11.2020 Спор вокруг Конституции: кто такой Бектур Зулпиев?



Бакыт Асанов



После прихода новой власти в политическом пространстве Кыргызстана все чаще стало звучать имя Бектура Зулпиева. Его имя связывают и с проектом нового Основного закона. Кто же такой Бектур Зулпиев, который в политической среде больше известен как "юрист Курманбека Бакиева"?



Вынесение проекта новой Конституции на общественное обсуждение накалило и без того напряженную политическую ситуацию в стране. Автор документа, которого опасается гражданское общество за "возможность открыть путь к диктатуре", до сих пор точно не известен. В таких обстоятельствах прозвучавшее имя Бектура Зулпиева, назначенного заместителем руководителя аппарата президента при Садыре Жапарове, пришедшего к власти после событий 6 октября, стало объектом повышенного внимания со стороны общественности.



От университета до аппарата Бакиева







55-летний Бектур Зулпиев родился в городе Ош. После окончания средней школы поступил учиться на юридический факультет Кыргызского национального университета. После окончания 3 курса он перевелся в Московский госуниверситет. Затем несколько лет преподавал правоведение в КНУ. В 1997 году перешел на государственную службу: работал заведующим отделом правового обеспечения аппарата ЦИК.



После мартовской революции 2005 года был назначен заведующим отделом правовой политики аппарата президента. Работал в "Белом доме" до апрельских событий 2010 года, стал одним из авторитетных членов команды Курманбека Бакиева.



Конституция Кыргызстана.



Зулпиев принимал активное участие в проведении конституционной реформы в 2007 году. В то время, несмотря на многочисленные митинги оппозиции, требующей реформ, был принят Основной закон, укрепивший суперпрезидентскую власть Бакиева. Тогда-то в политической среде Зулпиева и стали называть "юристом Бакиева". Исхак Масалиев, который в то время был депутатом парламента, рассказал о профессиональной карьере Зулпиева:



- С Бектуром знаком, но не очень близко. Он давал советы Максиму Бакиеву. Был юридическим советником Курманбека Салиевича. Он образованный человек. Профессиональный юрист, окончивший университет. Прочитав нынешнюю Конституцию, я понял, что писал профессиональный юрист. Не могу сказать, что автор он, но видно, что писал знающий человек.



Возможно, учитывая прежний опыт Зулпиева в разработке Основного закона, в октябре этого года, через 10 лет, его пригласили на работу в "Белый дом".



Чем занимался Бектур Зулпиев в последние 10 лет, с момента ухода из власти Бакиева, не известно. Только однажды, в 2015 году, была распространена краткая информация о его задержании в аэропорту "Манас" вместе с бывшим депутатом ЖК Максатом Кунакуновым.



Через некоторое время Кунакунову были предъявлены обвинения по тяжким статьям - "Пособничество терроризму" и "Незаконное хранение оружия". Его осудили на 4 года.



По словам человека, близко знакомого с этим делом, Зулпиев, дав показания, в тот же день смог беспрепятственно продолжить свой путь.



Бектура Зулпиева, в последние годы не замеченного в политике, Садыр Жапаров 20 октября назначил заместителем руководителя аппарата президента. Тогда же появились разговоры о том, что ему дали задание подготовить новый проект Конституции.



Заместитель председателя партии "Социал-демократы" Темирлан Султанбеков возвращение Зулпиева в "Белый дом" тогда связал с "бакиевской Конституцией":



- В ноябре 2006 года прошли митинги. После митингов Бакиев заявил, что "президентской системы не будет, перейдем на парламентскую форму правления". Но что произошло зимой? Несмотря на данные обещания была принята суперпрезидентская Конституция. Кто стоял за всем этим? Стоял тогдашний руководитель правового отдела аппарата президента Бектур Зулпиев. И сегодня вы привели этого человека на должность заместителя руководителя аппарата президента! Почему? Чтобы провести эту Конституцию!



Несмотря на то, что новые власти опровергли такие слова, не прошло и месяца, как на суд общественности был вынесен новый проект Основного закона.



17 ноября на официальном сайте Жогорку Кенеша был опубликован проект Конституции и законопроект о проведении референдума в один день с президентскими выборами - 10 января 2021 года.



Хотя официально инициаторами законопроекта являются 80 парламентариев, вопрос об авторстве Основного закона до сих пор остается без ответа.



По новой Конституции полномочия президента расширяются, внедряется институт народного курултая, внесен ряд норм, ущемляющих свободу слова. Это не могло не вызвать критику общественности.



Представители политической среды, гражданского сообщества предполагают, что истинными авторами Конституции являются члены команды Жапарова, а ответственным среди них - Бектур Зулпиев.



Но Бектур Зулпиев, участвовавший в обсуждении в передаче "Азаттыка", сказал, что в Жогорку Кенеш было направлено почти 40 проектов. Тем самым он снял с себя ответственность и переложил ее на депутатов:



- Ходят разговоры, что документ готовился тайно, а теперь вынесен на обсуждение. В обществе очень много инициативных групп. В аппараты президента и Жогорку Кенеша поступило почти 40 проектов. Все требуют, что они были рассмотрены. Думаю, что депутаты и их юристы рассмотрели эти документы.



Но почему-то такое объяснение Зулпиева удовлетворило немногих. Тем более выяснилось, что автором загруженного на сайт парламента документа значится Бектур Зулпиев.



Депутат Жогорку Кенеша Дастан Бекешев обратился с заявлением в Генеральную прокуратуру с просьбой дать правовую оценку действиям Зулпиева:



- Думаю, проект написан Зулпиевым. По-моему мнению, Садыр Жапаров рассказал идею, а этот человек перенес ее на бумагу. Я обратился в Генеральную прокуратуру по вопросу ответственности. Этот человек не должен был вмешиваться в законодательный процесс.



В тоже время пресс-секретарь президента Галина Байтерек опровергает информацию о том, что Зулпиев является автором нового Основного закона:



- Когда вопрос конституционной реформы начал активно муссироваться, авторы проекта Основного закона принесли и показали данный документ на тот момент и. о. президента Садыру Жапарову. Тот в свою очередь передал данный документ в отдел правового обеспечения аппарата президента, для того чтобы они его грамотно оформили в виде законопроекта. После документ был юридически зарегистрирован как законопроект и отправлен в Жогорку Кенеш. Это результат их работы. Поэтому при скачивании документа с парламентского сайта в графе авторства высвечивается имя Зулпиева. Еще раз хочу отметить, что в отделе правового обеспечения аппарата президента документ был зарегистрирован всего лишь в формате законопроекта. Только так.



В Кыргызстане уже в десятый раз пытаются внести изменения в Конституцию. Предпринимаемые действия сопровождаются жаркими дискуссиями. Загадкой остается авторство Основного закона, ответ на который еще не найден.



20 ноября прошло первое заседание Конституционного совещания, созданного и. о. президента Талантом Мамытовым. Но Бектур Зулпиев не вошел в состав Конституционного совещания из 89 членов. Источник - Радио Азаттык

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