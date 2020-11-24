Байден и Россия. Неизбежно ли ужесточение антироссийской политики Вашингтона? - В.Пироженко

16:30 24.11.2020 Виктор Пироженко

24.11.2020

Байден и Россия

Джозеф Байден, который является наиболее вероятным следующим президентом США, готовится в ближайшее время объявить о кандидате на пост главы Госдепартамента США. В этой связи встает вопрос о характере политики США в отношении России, которая будет формироваться при непосредственном участии нового госсекретаря.



По сообщению издания The Hill со ссылкой на собственный источник, этот пост может занять Тони Блинкен, давний друг и идейный сторонник Байдена. Некоторыеамериканские СМИ другими кандидатами называют сенаторов Криса Куса и Криса Мерфи, а также бывшего первого замгоссекретаря и посла в России Уильяма Бернса и бывшего советника Обамы по национальной безопасности Сьюзан Райс.



Интересную информацию для размышлений о "российской политике" новой администрации дал бывший помощник президента США Трампа по национальной безопасности Джон Болтон в интервью телеканалу RTVI. Он прогнозирует, что администрация демократа Байдена сосредоточится на продлении Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).



Действующая администрация Трампа, напротив, отказалась продлевать договор и готовит США к выходу из него.



На данный момент имеется немало признаков того, что внешняя политика США при администрации Байдена, скорее всего, претерпит определенные изменения. В некоторых вопросах они могут быть достаточно серьезными, но в целом, конечно, демократы продолжат добиваться общих с республиканцами целей.



У республиканцев – сторонников Трампа и демократической партии США разные подходы к обеспечению американской гегемонии в мире. При этом разность подходов не препятствует им поддерживать идею мирового экономического и военно-политического превосходства США и их вмешательство в дела других стран, частично расходясь в методах. Также администрация Байдена не сможет полностью игнорировать внешнеполитическое наследие Трампа.



Администрация Трампа отодвинула продвижение в мире либеральных ценностей на второй план. В это время главной целью США стало сохранение своего экономического и военного превосходства, что достигалось ценой отказа Вашингтона от международных обязательств в рамках многосторонних отношений. Такой курс дополнялся непредсказуемостью, импульсивностью и провокационным характером поведения США при Трампе.



Демократическая партия и Джо Байден, как будущий президент, ориентированы на активное лидерство США в международных организациях, которые они используют, как инструменты насаждения западных (либеральных) ценностей. Отсюда призывы в программных документах демократов усилить роль дипломатии во внешней политике США, восстановить доверительные отношения с союзниками по НАТО и с Евросоюзом.



Отказ президента Трампа от лидерства США в распространении либеральных ценностей лишь усилил стремление демократов, особенно их левой части (прогрессистов), восстановить такое лидерство. Именно прогрессисты – наиболее активные сторонники радикальных методов распространения в мире западных ценностей.



Олицетворением возросшего влияния прогрессистов в демократической партии США стала Камала Харрис – кандидат в вице-президенты, победившая в связке с Байденом. Особенности программных подходов демократической партии, видимо, будут как-то влиять на "российскую" политику США при администрации Байдена. Как?



На первый взгляд кажется, что ужесточение антироссийской политики при администрации Байдена неизбежно. Например, CNN уже опубликовала прогноз, что Байден восстановит отношения с союзниками по НАТО, и, как он сказал, "вселит страх в Кремль". В пользу будущей жесткой антироссийской политики свидетельствует "российское расследование" демократической партии против президента США Трампа, а также обвинения России во вмешательстве в президентские выборы 2016 г.



Действительно, госпереворот на Украине в феврале 2014 года и последовавшие после этого события в Крыму и Донбассе предельно ухудшили отношения между администрацией Обамы и Россией. Именно Джо Байден в администрации Обамы отвечал за украинское направление. Он организовывал грубое и непосредственное вмешательство во внутренние украинские политические процессы, выступил фактически руководителем антиконституционного переворота в Киеве, подталкивал новое украинское руководство к силовому подавлению мирных (вначале) протестов на юго-востоке Украины. Это дает основание прогнозировать, что новая американская администрация, восстановив нарушенные Трампом отношения с союзниками США, начнет атаку на Россию по всем направлениям, включая украинское.



В то же время сигналы от экспертов, близких к Байдену и демократам, которые шли еще до президентских выборов, дают несколько иное представление о возможной политике США в отношении России. В августе издание Politico опубликовало материал с предложениями группы экспертов и политиков смягчить антироссийскую риторику и отказаться от курса на жесткое сдерживание России.



Письмо подписали 103 внешнеполитических эксперта, среди которых есть видные функционеры и бывшие чиновники из демократического лагеря, влиятельные эксперты по России и постсоветскому пространству, бывшие дипломаты США. Вполне вероятно, многие из них будут иметь влияние и на политику США при президентстве Байдена. Среди подписавших письмо Роуз Гетемюллер – бывший заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и эксперт московского Центра Карнеги; Фиона Хилл – бывшая советница в администрации Трампа и политолог со знанием русского языка, специализирующаяся на истории и культуре России; Томас Грэм – старший директор по России в Совете национальной безопасности США (2004 – 2007 гг.); Джон Хантсман –бывший посол США в России; Томас Пикеринг – бывший заместитель госсекретаря; Стивен Пайфер – бывший посол США на Украине.



Главная мысль письма: в первую очередь необходимо ослабить конфронтацию, снять угрозу войны с Россией и вернуться к двустороннему диалогу.



Самостоятельная внешняя политика России и ее действия по поддержанию безопасности вблизи своих границ традиционно трактуются в письме, как вызов американской "роли глобального лидера" и американскому "мировому порядку".



Авторы признают, что отношения между США и Россией останутся, "в лучшем случае смесью конкуренции и сотрудничества". В этой ситуации задача Вашингтона "будет заключаться в том, чтобы найти наиболее выгодное и безопасное равновесие между ними".



С этой целью авторы обращения предлагают:



– не разрывать военных соглашений с Россией, из которых США выводит Трамп; вернуть практику времен "холодной войны", когда США и СССР обсуждали вместе все глобальные вопросы безопасности и совместно устраняли наиболее серьезные угрозы;



– в целях укрепления ядерной стабильности продлить действующий договор об ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ) между США и Россией, сохранить договор по открытому небу;



– восстановить нормальные дипломатические контакты между странами, что должно стать главным приоритетом для Белого дома и Конгресса. Ибо "нет никакого смысла для двух стран, обладающих властью уничтожить друг друга и в течение 30 минут покончить с цивилизацией из-за отсутствия полностью функционирующих дипломатических отношений. ... Мы нуждаемся в них как в вопросе безопасности, чтобы свести к минимуму ошибочные представления и просчеты, которые могут привести к нежелательной войне".



Подписанты предостерегают от того, чтобы проблемы в отношениях России и Украины еще больше ухудшали отношения США с Россией. Для этого властям США предлагается способствовать снижению накала противостояния между Киевом и Москвой.



Также авторов доклада беспокоит сближение России и Китая в наиболее опасных для США аспектах, и на это сближение, по мнению авторов доклада, влияет антироссийская политика США. В письме указывается, что нейтрализовать такое сближение будет очень трудно, но Вашингтон должен ставить такую цель.



В письме утверждается, что нарастающие антироссийские санкции только усиливают внутреннее объединение российского общества вокруг своего руководства. Поэтому бесконечно усиливать давление на РФ бессмысленно и для США невыгодно.



Властям США предлагается сосредоточить внимание на адресных санкциях, которые можно быстро ослабить в обмен на шаги России, приближающие к приемлемому для Вашингтона разрешению конфликтов. Вместо открытого давления на Россию в письме предлагается вполне в духе демократов – сторонников "мягкой силы" – усиливать работу с российскими правящими кругами и внутренней оппозицией. Это, по мнению подписантов, должно обеспечить изменение позиции России по конкретным вопросам в выгодном для США направлении.



В конце следует необычный для политических кругов США, тем более, близких к демократам, вывод: "Мы должны вести себя с Россией такой, какая она есть, а не такой, какой бы мы хотели ее видеть. Мы должны полностью использовать наши сильные стороны, но быть открытыми для дипломатии". Авторы уверены, что так можно вывести отношения между США и Россией "на более конструктивный путь".



Есть все основания предполагать, что реальная политика новой администрации на российском направлении и в связанных с ним вопросах (прежде всего, украинском), будет перестраиваться в духе этих предложений. Следует учесть, что "российское расследование" было инструментом внутриполитической борьбы демократов против республиканской администрации Трампа. В этом качестве оно исполнило свою роль, и вряд ли будет использовано при решении конкретных проблем в американо-российских отношениях и на восточно-европейском направлении в целом.



У демократической администрации Байдена на российском направлении не будет таких ограничений, какие были у Трампа в результате "российского расследования" демократов. Это создает предпосылки для решения целого ряда мировых проблем и проблем двусторонних отношений, которые не могли решиться при Трампе. Воспользуется ли ими Байден – отдельный вопрос.



Отсутствие связей демпартии с нефтегазовым бизнесом и иные, чем у Трампа, финансово-экономические интересы могут ослабить противодействие США российско-европейскому проекту "Северный поток-2", что также выгодно России.



Вероятная политика новой администрации в конфликтных точках вроде Донбасса, которые потенциально могут перерасти в большую войну, также может формироваться в духе упомянутого выше письма. Тем более что при администрации Обамы, где Байден отвечал за украинское направление, политика была достаточно гибкой.



С одной стороны, действуя в духе либерального интервенционизма, администрация Обамы-Байдена проигнорировала российские интересы, добилась смены власти в феврале 2014 года на Украине и подталкивала Киев к силовому решению конфликта на юго-востоке Украины.



С другой – Джо Байден и госдепартамент усиленно убеждали Киев не применять силу в Крыму, отчитывали Порошенко за самоуправство с диверсантами на крымском участке российско-украинской границы, а затем активно содействовали подписанию Минских соглашений, прекративших активную фазу вооруженного конфликта. Джо Байден и помощник госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии в администрации Обамы Виктория Нуланд добивались от украинских властей закрепления в конституции особого статуса за неподконтрольной территорией Донбасского региона и выполнения Минских соглашений. С этой целью поддерживался регулярный диалог в формате Нуланд – Сурков. В конце 2015 года Байден, выступая в Раде, убеждал депутатов пойти на глубокую децентрализацию, приводя в пример федеративное устройство самих США.



Для объективной оценки следует видеть реальную причину стремления США прекратить в это время вооруженный конфликт в Донбассе. При продолжении военного сценария практически неизбежное поражение киевского режима повлекло бы, с высокой вероятностью, распад Украины. В этом случае большая часть фрагментов украинской территории вошла бы в орбиту влияния России, чего США допустить не могли.



Видимо, поэтому администрация Обамы отказывалась поставлять Киеву летальное оружие. Эти и иные подробности стали известны из обнародованных на Украине и в США записей телефонных переговоров Байдена – тогда вице-президента США – с главой киевского режима Порошенко.



Во время нынешней предвыборной кампании Байден обещал, что Украина получит "необходимую экономическую и военную поддержку, в том числе летальное оружие". Однако пока непонятно, насколько реальны эти намерения. Вполне вероятно, что это была громкая риторика в рамках избирательной кампании.



Поэтому нельзя исключать, что будущая демократическая администрация может вернуться к вопросу компромиссного завершения конфликта в Донбассе, чтобы снять угрозу военного сценария.



В этом контексте не исключено возвращение администрации Байдена к давлению на Киев с целью реальной децентрализации Украины, что сдвинуло бы с места предоставление ДНР/ЛНР особого статуса.



Вполне вероятной является также попытка приглушить откровенно враждебные выпады со стороны Украины в адрес России. Сейчас пока маловероятно, что украинские власти согласятся на внесение особого статуса в Конституцию и прочие шаги, которые определены Минскими соглашениями, но ситуация в дальнейшем может измениться.



Есть основания предполагать, что попытки США каким-то образом испортить российско-китайские отношения будут продолжены и при администрации Байдена. Глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин в интервью РИА "Новости" 3 ноября подтвердил, что СВР фиксирует попытки различных представителей американской власти и государственного департамента в беседах со своими партнерами обсуждать провокационные тезисы, "чтобы внести раскол, разлад в наше сотрудничество".



Для этого США при Трампе пытались воздействовать только на одну сторону – на Россию, потому, что отношения с Китаем были подорваны торговым конфликтом. При вероятном президенте Байдене США, видимо, попытаются сгладить наиболее конфликтные вопросы в отношениях с КНР и нормализовать отношения хотя бы на дипломатическом уровне.



Поэтому администрация Байдена, чтобы расколоть российско-китайское сотрудничество, возможно, будет оказывать воздействие на обе стороны – на Китай и Россию, используя методы информационно-психологических операций ("стратегических коммуникаций", как сейчас модно это называть на Западе).



В итоге сейчас нет оснований для однозначного вывода об ужесточении антироссийского курса США в случае избрания Байдена президентом. Но иллюзий быть не должно. Независимо от партийной принадлежности понимание властями США собственной безопасности исключает существование в мире по-настоящему суверенных и независимых государств. Игнорирование сложившегося международного порядка, как показывает пример администрации Трампа, обернулось ростом напряженности в мире. Но и насаждение США либерального порядка в других странах при администрации Обамы, в которой Байден был вице-президентом, также сопровождалось конфликтами и войнами.



С тех пор никаких принципиальных изменений в идейных установках демократов не произошло. Скорее всего, администрация Байдена будет проводить более предсказуемую внешнюю политику, частично вернется в многосторонние соглашения, особенно связанные со стратегической стабильностью. Но США при Байдене будут активнее вмешиваться во внутренние дела суверенных государств с целью смены или дестабилизации политических режимов. В каком соотношении и в каких случаях будут при этом использоваться жесткие методы (военная агрессия и угрозы) и методы "мягкой силы" (культурного и политического влияния), пока сказать трудно.



Таким образом, при администрации Байдена исчезают одни вызовы для России, но появляются другие.



К новым вызовам можно отнести, более чем вероятное возобновление США активной работы с прозападной оппозицией в России. Также администрация Байдена будет изо всех сил пробовать расколоть внутри себя российские правящие круги. На угрозы с этой стороны следует обратить самое пристальное внимание.



Можно уверенно прогнозировать настойчивые попытки продвигать в России весь пакет антигосударственных и "толерантных" человеконенавистнических идей. Это будет делаться традиционными для демократов "тонкими" средствами культурной политики, изощренными идеологическими и информационно-психологическими провокациями через вбрасывание идейных, политических, ценностных и культурных смыслов, раскалывающих российское общество и власть. Источник - fondsk.ru

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