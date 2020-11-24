 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Полиция Парижа ударила по нелегальной миграции дубинками, - "НГ"
17:32 24.11.2020

Разгон палаточного городка посреди столицы станет политическим испытанием для Эмманюэля Макрона
Данила Моисеев
24.11.2020

Во Франции резко обострился миграционный вопрос. Правоохранители жестко разогнали палаточный лагерь нелегальных мигрантов на 500 палаток, который был установлен на Площади Республики в Париже. Участники акции своими действиями хотели привлечь внимание к предыдущему разгону палаточного городка в пригороде столицы, Сен-Дени. Уже звучат требования отставки главы МВД. Однако вряд ли президент Эмманюэль Макрон на это пойдет.

Новости о разгоне палаточного городка и видеокадры разгона широко разошлись по соцсетям и средствам массовой информации. "Сегодня на площади Республики в Париже был незаконно разбит лагерь. Полиция немедленно приступила к эвакуации этого незаконного занятия общественного пространства", – пояснила свои действия полиция в Twitter. Тем не менее, резонанс от столкновений получился негативный.

Министр внутренних дел Жеральд Дарманен уже распорядился провести проверку. "Некоторые кадры разгона лагеря нелегальных мигрантов на площади Республики шокируют. Я попросил префекта полиции подготовить подробный отчет о произошедшем", – сказал он.

В палаточном городке находились в основном афганские мигранты. Им помогали обустроиться волонтеры. Акция имела целью привлечь внимание к ликвидации лагеря мигрантов в северном пригороде Парижа Сен-Дени. В нем в течении длительного периода проживало до 4 тыс. человек. Большинство из них теперь переместилось во временные центры содержания беженцев. Однако тысяча человек осталась без какой-либо крыши над головой.

После сноса палаточного городка на Площади Республики началась мирная акция протеста французов в поддержку мигрантов. Иан Бросса, один из главных помощников мэра Парижа Анны Идальго и ее заместитель по жилищнам вопросам и вопросам защиты беженцев заявил, что абсурдно пытаться решить социальные проблемы с помощью полицейских дубинок.

"Есть большие риски того, что завтра случится та же история. Пока нет жилья, на улицах будут люди. И пока есть бездомные, живущие снаружи, будут существовать лагеря", – написал он в своей странице в Twitter. Бросса добавил, что власти Парижа готовы выделить места для размещения мигрантов.

События происходят в довольно-таки знаковый момент. Дело в том, что после недавних терактов, совершенных во Франции именно нелегальными мигрантами, Елисейский дворец намерен ужесточить миграционную политику. От властей требуют действий. Президент Франции Эмманюэль Макрон занял позицию позитивного отношения к легальной миграции. Но с теми, кто находится или пребывает в страну нелегально, он решил вести жесткую борьбу. Меры, в том числе усложняющие предоставление вида на жительство, обсуждались и до терактов, но после них дискуссии активизировались. Соответствующий закон в декабре обсудят на министерском уровне, а к весне следующего года он отправиться в парламент.

"В стране насчитывается до 400 тыс. нелегалов, и они ухудшают криминогенную обстановку. Нередко живут в картонных жилищах, неясно кто они такие и не является ли часть из них агентами террористов. Чего стоят одни лагеря в Кале. В прошлом году примерно 97 тыс. нелегальных мигрантов попытались получить вид на жительство, однако согласие власти дают лишь в 20-25% случаев, остальных просят покинуть Францию, чего мигранты, конечно, не делают. Не следует забывать и того, что обратно в той же Северной Африке нелегалов принимать обратно не хотят, изменения позиции стран этого региона недавно добивался Дарманен в ходе своего визита", – сказал ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров.

В разговоре с "НГ" Федоров отметил, что глава МВД в целом настроен защищать полицию, а не обвинять своих подчиненных. Схожую позицию занимает и Макрон. "Властям важно показать, что они реально действуют, а не просто скорбят о жертвах терроризма. После подобных разгонов обычно сразу появляется левая публика, пресса обращает внимание на то, что кого-то ударили, кто-то упал. В итоге президенты всегда ретировались и извинялись, как это делал, например, Олланд. И проблему оставляли на потом. Однако Макрон выглядит достаточно принципиальным. Кроме того, резкие заявления после терактов даже повысили его рейтинги", – поясняет эксперт.

Федоров отметил, что президенту удается склонить на свою сторону электорат крайне правых конкурентов. На данный момент у Макрона отличные шансы переизбраться в 2022 году. Республиканская партия не может найти сильной кандидатуры. СМИ называют потенциальным конкурентом Макрона ультраправую Марин Ле Пен. Однако у нее не будет шансов во втором туре, считает эксперт. Впрочем, контуры будущего противостояния на президентских выборах обозначатся в следующем году, когда пройдут региональные выборы. Тогда и станет ясно, как отразится на рейтинге Макрона и его сторонников миграционный вопрос.

Источник - ng.ru
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