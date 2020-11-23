 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Аким Октябрьского района Бишкека Куценко схвачен за коррупцию. Не просидел в должности и месяца!
18:36 24.11.2020

24 ноября 2020, Бишкек - 24.kg, Мария ОРЛОВА
Аким Октябрьского района освобожден от занимаемой должности

Аким Октябрьского района Константин Куценко освобожден от занимаемой должности. Об этом сообщили в пресс-службе столичного муниципалитета.

По ее данным, соответствующее распоряжение подписал и. о. мэра Балбак Тулобаев. Константин Куценко освобожден от занимаемой должности согласно поданному заявлению.

Напомним, что Константина Куценко задержали по подозрению в коррупции. Ранее ГСБЭП выявила коррупционную схему по выводу и смене собственника земельного участка. Земля находилась под арестом и подлежала конфискации по приговору суда.

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Источник - 24.kg
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