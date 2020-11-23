Страшное недовольство и социальное напряжение – проблема не только Германии, но всего Запада в целом, - И.Титов

18:48 24.11.2020

Европейский резонанс



Илья Титов



18 и 22 ноября в Берлине прошли массовые акции протеста против ковид-ограничений. Страшное недовольство и социальное напряжение – проблема последней недели не только Германии, но всего Запада в целом. Аналогичные акции проходили в Париже и Варшаве, а в ряде других европейских стран были введены пока что временные разрешения полиции вламываться в дома граждан без ордера и предупреждения. На фоне растущих цифр заболевших и умерших падают рейтинги правительств и растут неадекватные инициативы властей.



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В Берлине около десяти тысяч человек несколько часов толкались с местным ОМОНом – пришлось разгонять митингующих водометами и крутить особо активных, в результате чего задержаны оказались более 360 человек. Протесты были вызваны принятием поправок к Закону об эпидемиологической защите. Эти поправки постфактум легализуют любой беспредел, что творили федеральные и местные власти в попытках ограничить распространение заразы. Так, например, региональные законодатели одной из земель недавно предложили обязать всех граждан страны установить на смартфоны Corona App – приложение, отслеживающее местоположение и статус здоровья пользователя. До принятия подобного кибер-тоталитаризма дело пока что не дошло, но возникновение таких идей сразу у нескольких чиновников разных уровней и умеренно-положительная реакция масс-медиа на эти идеи позволяют ждать такого закона уже скоро. Пока же в германской политике наметились следующие лагеря – "за" новые ограничения и карт-бланш местным самодурам голосует правящая коалиция и примкнувшие к ним "Зеленые", а "против" – Левая партия, "Свободные демократы" и, что самое интересное, "АдГ". Участие в голосовании против поправок в закон депутатов от "Альтернативы для Германии" мгновенно открыло простор для поисков врагов под каждым камнем. Очень кстати пришлась встреча депутатов правой партии с активистами антикарантинного движения в здании Бундестага. Обычно в это здание открыт доступ всем желающим, но именно гости депутатов от "АдГ" вызвали общенациональный скандал. Лидер социал-демократов Саския Эскен инициировала целое расследование. Она обратилась в ведомство по защите Конституции с тем, чтоб оно проверило связи "АдГ" с международными правыми организациями. В аккурат к заявлению Эскен подоспел заказанный германским МИД отчет некоммерческой организации "Проект по борьбе с экстремизмом", согласно которому все правые экстремисты Европы объединены общей сетью и что эта сеть проникла глубоко в германское общество. Вербовка в "террористические организации" осуществляется через группы таких бесчеловечных интересов, как "музыка, боевые искусства и спорт". Европейское правое сообщество дефрагментировано, говорит отчет НКО, но в этом его главная сила – прикрыть организацию, состоящую из тысяч связанных через Интернет кружков, невозможно. Сегодня, в период, когда государства вводят все новые и новые меры, противоречащие не просто конституциям и декларациям прав человека, популярность правых радикалов, традиционно выступающих против этих мер, растет. Министр иностранных дел Маас призвал бороться с правым терроризмом аж на уровне ООН. Пока германские чиновники героически сражаются с ими же выдуманным жупелом, да поздравляют Ангелу Меркель с шестнадцатью годами канцлерства, на улицах продолжаются беспорядки – в Лейпциге произошла массовая драка противников и сторонников (да, есть и такие) карантинных мер.



В Париже ситуация была похожа, но единственная разница состояла в поводе, выведшем десятки тысяч человек на площади французской столицы. Формально этим поводом стал закон, запрещающий раскрывать личные данные силовиков, но все прекрасно понимают подоплеку. Комендантский час, неадекватные ограничения работы, закрытие почти всех магазинов и при всем этом – растущие цифры жертв пандемии. Французские полицейские берут пример со своих восточных коллег и тоже не церемонятся с протестующими – особенно бодрящие в конце ноября водометы, избиения, скручивания и задержания – все это игнорируется СМИ, но утекает в Интернет, где расползается с огромной скоростью. Похожее происходит и в Варшаве, где в честь дня независимости собралась где-то сотня тысяч добрых молодцев, еще недавно метеливших сторонников абортов. Какой-то излишне неуклюжий полицейский был вынужден выстрелить резиновой пулей в лицо какому-то излишне рьяному протестующему – и тут понеслось! Стандартный набор из избиений, задержаний, водометаний и газораспылений – хоть здесь Польша встала наравне с Францией и Германией. Нужно понимать, что польский праздник независимости не предполагает массовых шествий и столкновений с полицией – причина ожесточенности людей по обе стороны щитов ОМОНа – всеобщая нервозность и усталость от пандемии.



Глупым было бы замечание о лицемерии европейских политиков, не видящих полицейской жестокости у себя под носом, но осуждавших куда менее суровые меры разгона митингов в Москве полтора года назад – в конце концов, это их работа. Важно понимать, что расширение полномочий местных властей, творимый полицией беспредел и проникновение государства во все сферы жизни гражданина, открытое его присутствие не в виде абстрактного и невидимого "Большого Брата", а в виде приложения в телефоне или жандармов, вламывающихся в дом для пересчета присутствующих, стало новой европейской нормой. Обозреватель немецкого RTL написал несколько недель назад в своей положительной рецензии на Corona App:



"Да, тотальный контроль очень похож на рабство, но любой, кто хочет жить свободно во времена пандемии, должен подчиниться этому контролю".