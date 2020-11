Как мимо Китая проплыл труп его врага, - "Къ"

19:09 24.11.2020 Страна победила COVID-19 QR-кодами и настойчиво рекомендует свой метод всему миру



"Коммерсантъ" от 23.11.2020,

Председатель КНР Си Цзиньпин знает, как быстро восстановить международные связи и трансграничные перемещения. По его мнению, в этом поможет глобальная система QR-кодов: каждый житель Земли должен получить свой код, содержащий историю его путешествий и данные о состоянии здоровья. Предложение китайского лидера выглядит практически нереализуемым в рамках европейского менталитета, однако Китаю есть чем похвастаться: система QR-кодов стала одной из мер, которые помогли КНР одолеть эпидемию коронавируса.



СТАТИСТИКА ПО КОРОНАВИРУСУ COVID-19

Мир

Россия

Москва

ЗАБОЛЕЛИ ВЫЗДОРОВЕЛИ УМЕРЛИ

2,1 млн



+24 326



(за сутки)



1,6 млн



+23 226



(за сутки)



37 031 чел.



+491



(за сутки)



Данные обновлены 24.11.2020 в 10:45 по московскому времени

Вся статистика, графики и карты

"Китай предложил глобальный механизм взаимного признания справок о здоровье, выданных на основе анализа нуклеиновой кислоты. Результаты анализов могут быть представлены принимаемыми по всему миру QR-кодами. Мы надеемся, что все большее число стран будет присоединяться к этому механизму",- заявил Си Цзиньпин на виртуальной встрече лидеров стран G20. Обозначив столь амбициозную задачу, он не стал пояснять детали: как, кем и в какие сроки могла бы быть организована такая система.



Логично предположить, что председатель КНР говорил о системе, которую можно заимствовать у Китая целиком или создать, основываясь на китайском опыте. На это есть все основания: Китай коронавирус фактически победил. Например, в понедельник власти страны отчитались о двух новых случаях заражения в Шанхае - если суммировать этот показатель с данными нескольких минувших дней, то получится, что с пятницы, 20 ноября, в стране заразились семь человек.



Ничтожными по нынешним временам выглядят и общие цифры заражений и смертей: за все время эпидемии в КНР зафиксировано 86,4 тыс. случаев заражения и 4,6 тыс. смертей.

А в Ухане - городе, где вирус, по-видимому, зародился и откуда по всем мировым СМИ расползались картинки воплотившейся антиутопии с пустыми улицами и запертыми в домах жителями,- ни одного случая COVID-19 не зафиксировано уже почти полгода.



"Уханьский триумф" даже получил яркое иллюстративное выражение. В конце августа в одном из аквапарков города прошел масштабный фестиваль электронной музыки: сотни человек веселились в переполненном бассейне под бодрые мелодии, в то время как в других странах власти обсуждали степень жесткости введенных карантинов. Как писал в то время таблоид Global Times (принадлежащий партийному печатному органу Компартии Китая "Жэньминь жибао"), "это напоминание всем страдающим от вируса странам, что жесткие ограничительные меры вознаграждаются".



Как Китай сумел использовать очередной мировой кризис себе во благо

Одно из слагаемых китайского триумфа - система QR-кодов, о которой говорил председатель КНР. Начиная с февраля пользователям с помощью приложения выдается личный QR-код, который необходимо демонстрировать в общественном транспорте и при посещении публичных мест. Если код зеленый, его обладатель может спокойно путешествовать. Имеющим желтый код необходимо самоизолироваться на неделю, обладателям красного - на две. На официальной странице сервиса указано, что желтый или красный коды могут выдаваться людям, которые имели контакт с зараженным COVID-19, посетили вирусный очаг или сами отчитались о неблагоприятных симптомах. Расследование The New York Times, однако, установило: каждый раз при сканировании кода информация о местоположении владельца телефона передается на используемые полицией серверы, а собеседники издания пожаловались на отсутствие прозрачности при назначении кода того или иного цвета.



Китайский триумф, однако, сомнению не подвергается. Как указано в престижном медицинском журнале The Lancet, Китай в целом был хорошо подготовлен к борьбе с вирусом, и на то было несколько причин.



Во-первых, большинство взрослых китайцев помнили об эпидемии атипичной пневмонии и ее крайней опасности и потому были готовы к принятию жестких противоэпидемических мер.

Во-вторых, в Китае лишь 3% пожилых людей живут в домах престарелых, которые в Европе и США стали рассадниками заболевания.

В-третьих, свою роль сыграла авторитарная система управления.

"Это был ключевой фактор. Власти очень быстро приняли меры противодействия. Другие страны, несмотря на то что у них было куда больше времени на подготовку, запоздали с ответом и потеряли контроль",- рассказал изданию глава группы по изучению вакцин клиники "Мейо" (США) Грегори Поланд.



Первый публично признанный случай заражения COVID-19 в Ухане был зафиксирован в конце декабря прошлого года. Уже в январе власти опубликовали РНК вируса и принялись за борьбу с ним. Ухань пережил 76-дневный карантин, такие же меры были приняты в каждом городе провинции Хубэй. Во многих городах карантины вводили сразу посемейно: лишь один член семьи имел право раз в несколько дней выйти на улицу за продуктами. За несколько недель было проверено 9 млн человек, создана национальная система отслеживания контактов зараженных. Для сравнения: в Великобритании такая система отслеживания контактов дала сбой почти сразу после начала эпидемии.



Как Китаю удавалось избегать новой вспышки коронавируса

Кроме того, Китай, будучи крупным индустриальным центром, резко нарастил производство средств индивидуальной защиты - и ими пользовались. "Уровень ношения масок был очень высок. Сравните это с США, где в июне и июле, когда вирус набирал обороты, люди отказывались носить маски. Еще в конце сентября президент Дональд Трамп считал тот факт, что (его соперник на выборах-2020.- "Ъ") Джо Байден носит маску, слабостью, над которой нужно насмехаться",- рассказал журналисту Lancet сотрудник Йельской школы общественного здравоохранения Си Чэнь.



Улицы китайских городов патрулировали беспилотники с громкоговорителями, которые, распознав человека без маски, "атаковали" его обличительными аудиосообщениями и требовали вернуться домой, вымыть руки и взять маску. Кроме того, была создана система полевых госпиталей, где содержались люди с симптомами легкой формы COVID-19, что позволяло им не изолироваться дома и не подвергать близких опасности заражения. В случае ухудшения ситуации их немедленно госпитализировали в полноценные больницы.



Характерно, что Китай не отказался от своих жестких и решительных мер даже тогда, когда острая фаза эпидемии миновала.

22 ноября в аэропорту Пудун в Шанхае случилось ЧП: обнаружилось, что несколько грузчиков и людей, с которыми они контактировали, получили положительный результат теста на COVID-19. В итоге власти приняли решение провести экстренное массовое тестирование всех работников аэропорта, имеющих отношение к службе обработки багажа,- почти 18 тыс. человек. Для этих целей прямо на втором этаже парковки был создан экстренный пункт тестирования - поначалу аэропорт погрузился в хаос, но за несколько часов задача была выполнена, хотя многие рейсы были задержаны.



Как рассказала "Ъ" россиянка Ольга Кондрикова, вылетавшая из аэропорта Пудун днем ранее, "кейс грузчиков" не был единственной причиной трудностей в работе крупного транспортного узла. Из-за карантинных мер ее рейс задержали в общей сложности более чем на 31 час. "Рейс из Шанхая в Москву должен был вылететь в 8:15, однако незадолго до времени вылета его начали откладывать: сначала на час, потом на два, потом на три. Это продолжалось до 13:00, пока не сказали: сегодня вылета не будет",- пояснила собеседница "Ъ". По ее словам, в аэропорту жестко соблюдается масочный режим, однако перчатки предлагают носить по желанию. Есть, однако, несоответствия: при проходе на посадку необходимо соблюдать дистанцию в 1 м, хотя на таможенный контроль все стояли большой скученной группой.



Госпожа Кондрикова тем не менее отметила высокий уровень дисциплинированности жителей КНР: по ее словам, после прохождения таможенного контроля почти все китайцы - их на рейсе было большинство - облачились в покрывающие все тело пластиковые защитные костюмы, которые начали расстегивать лишь к середине длительного полета.



В беседе с Lancet Грегори Поланд, однако, заверил, что методы Китая могут подойти не везде, подчеркнув разницу между китайскими и западными культурными особенностями.

"В Китае у вас есть сочетание двух составляющих: народа, который серьезно относится к респираторным заболеваниям и готов к действиям, связанным не только с приемом лекарств, и власти, которые могут налагать на общественные свободы большие ограничения, чем допустимы в большинстве стран Запада",- подчеркнул он в беседе с корреспондентом издания. По словам эксперта, в китайской культуре большое внимание уделяется общественному благу в противовес индивидуализму, в частности американской культуре. "В Китае нет этого бурного антивакцинного, антинаучного движения, которое пытается подорвать битву с COVID-19 в США",- резюмировал он.



Алексей Наумов Источник - kommersant.ru

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1606234140

Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Сенаторы рассмотрят проект Закона о возобновляемых источниках энергии и электроэнергетики

- Постановление Правительства Республики Казахстан от 20 ноября 2020 года №782

- Премьер-Министр РК А. Мамин провел заседание МВК по COVID-19

- Правительство рассматривает меры по улучшению условий деятельности отечественного бизнеса

- Куда бегут бюджетные потоки

- Народная партия Казахстана представила 10 основных инициатив

- Кадровые перестановки

- Мажилисмены: механизмы использования пенсионных накоплений надо разъяснять населению

- Прошло заседание Политического совета "Nur Otan"