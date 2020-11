Российский БПК "Адмирал Виноградова" тараном вышибает американский эсминец "Джон Маккейн" из залива Петра Великого

Действия эсминцев США вблизи и даже внутри территориальных вод России грозят драматическими последствиями. Британский таблоид предупреждает, что инциденты с участием американских и российских военных кораблей ставят мир на грань третьей мировой войны.

На грани Третьей мировой: российский корабль пригрозил протаранить соперника, на море хаос (Daily Express, Великобритания)

Угроза Третьей мировой снова обострилась после того, как российский военный корабль прогнал американский эсминец, нарушивший, как уверяет Москва, российскую границу в заливе Петра Великого.



Минобороны России заявило, что в 6.17 утра по местному времени эсминец США "Джон Маккейн" (USS John S. McCain), несколько дней назад вошедший в Японское море, вторгся в территориальные воды страны, "углубившись за линию морской границы на 2 километра". Экипаж "Адмирала Виноградова", говорится в заявлении министерства, предупредил американский корабль, что применит "таранный маневр", если тот поспешно не покинет территориальные воды России. Когда "Адмирал Виноградов" изменил курс, американский эсминец последовал его примеру и вернулся в международные воды.



"Следивший за американским эсминцем большой противолодочный корабль ТОФ „Адмирал Виноградов" после этого по международному каналу связи предупредил корабль США о недопустимости такого рода действий и возможности применения таранного маневра для вытеснения нарушителя из российских территориальных вод", - говорится в заявлении Минобороны России.



"После полученного предостережения и смены курса большим противолодочным кораблем ТОФ „Адмирал Виноградов" на эсминец „Джон Маккейн" американский корабль сразу вышел в нейтральные воды", - говорится в заявлении.



Но это уже второе тревожное столкновение между военными кораблями России и США за последние сутки. Ранее Москва предупредила, что пристально следит еще за одним кораблем США. В понедельник Национальный центр управления обороной РФ заявил, что Черноморский флот следит за эсминцем США "Дональд Кук".



"Силы и средства Черноморского флота приступили к слежению за действиями эсминца УРО (ПРО) „Дональд Кук" ВМС США, зашедшего 23 ноября 2020 года в акваторию Черного моря", - говорится в сообщении Минобороны РФ.



Ранее 6-й флот ВМС США сообщал, что эсминец "Дональд Кук" направляется в Черное море.



В понедельник 6-й флот ВМС США твитнул: "„Дональд Кук" начал транзит через Черноморский пролив, и это седьмой раз, когда военный корабль ВМС США присутствует в Черноморском регионе. Корабли ВМС США регулярно патрулируют эти воды, поддерживая наших союзников и партнеров по НАТО".



В 6-м флоте ВМС США заявили, что, находясь в Черном море, эсминец будет проводить "регулярные операции по обеспечению безопасности на море и поддержанию региональной стабильности".



ВМС США добавили, что операции корабля в Черном море укрепляют оперативную совместимость между союзниками и партнерами по НАТО и "демонстрируют приверженность коллективной безопасности Черного моря в рамках операции „Атлантическая решимость" (Atlantic Resolve)".



Командир "Дональда Кука" Келли Джонс (Kelley Jones) сказал: "Работа в Черном море отражает нашу приверженность партнерам и союзникам в регионе. Это важная дипломатическая миссия, и „Дональд Кук" уже не раз пользовался гостеприимством черноморских стран".



6-й флот ВМС США назвал Черное море "принципиально важным водным путем для морской торговли и стабильности во всей Европе", отметив, что его силы "регулярно" действуют на этом участке в сотрудничестве с союзниками и партнерами по НАТО, включая Болгарию, Грузию, Румынию, Турцию и Украину.

"В интересах всего мира поддерживать в Черноморском регионе стабильность и процветание и сдерживать агрессивных игроков, стремящихся к дестабилизации ради собственной выгоды", - заявил 6-й флот.



МИД России неоднократно предупреждал, что присутствие в Черном море кораблей из-за пределов региона не способствует укреплению региональной стабильности.



Но США настаивают на том, что действуют в рамках Конвенции Монтре от 1936 года, которая регулирует военное использование проливов Босфор и Дарданеллы.



Как отметили в 6-м флоте ВМС США, четыре эсминца, включая "Дональда Кука", базируются в испанском порту Рота для поддержки "архитектуры объединенной противовоздушной обороны НАТО".



Во флоте добавили, что военно-морские силы и корабли имеют возможность действовать в водах Европы и Африки от мыса Доброй Надежды до Северного полярного круга.



