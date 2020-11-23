Накормить Китай: российские продукты пустят на крупнейший рынок мира

20:57 24.11.2020 Россия наращивает поставки ежегодно, но это крохи по сравнению с гигантским потенциалом



Дмитрий Мигунов



Россия и Китай возобновляют переговоры о снятии ограничений на продовольственный экспорт, заявил замминистра промышленности и торговли РФ Алексей Груздев. В перспективе это позволит заметно увеличить поставки российского продовольствия на один из самых больших рынков в мире. Сейчас Россия наращивает поставки в Китай практически каждый год, но это все равно еще крохи по сравнению с гигантским потенциалом. Однако снять ограничения будет нелегко, поскольку китайцы чрезвычайно требовательно относятся к иностранному импорту продуктов питания и готовы выдавать разрешения только по необходимости, считают эксперты. Подробности - в материале "Известий".



Несмотря на пандемию и непростые погодные условия в некоторых регионах России, 2020 сельскохозяйственный год оказался для страны вполне успешным. Сбор зерна оказался на околорекордном уровне - собрано около 137 млн т зерновых, включая 88 млн т пшеницы. Данные в бункерном весе, так что итоговые цифры будут ниже, но в любом случае урожай окажется самое меньшее вторым в истории. Урожай овощей получается рекордным, а производство мяса, вероятнее всего, вырастет примерно на 10% к прошлому году. Большая часть внутреннего спроса в России удовлетворяется отечественной продукцией, так что встает вопрос о завоевании внешних рынков, из которых самым интересным является Китай.



В КНР последние десятилетия производство продукции АПК росло стремительными темпами. Так, урожай зерна в 1978 году составлял 304 млн т, в 1999-м - 508 млн т, а к 2019-му достиг 664 млн т. По мясу и молоку подъем был даже более внушительным - на порядок или, в случае с курятиной, даже больше. Однако и такой взрывной рост не может угнаться за увеличением спроса. На данный момент Китай стал нетто-импортером продуктов питания, и объемы импорта растут с каждым годом. В 2017 году, например, общий объем продовольственного ввоза в страну составил $106 млрд, а к 2019-му подскочил до $140 млрд. Практически бездонный рынок КНР стал самым интересным и привлекательным для любого экспортера продовольствия, к числу которых сейчас, по сути, относится и Россия.



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Продовольственный экспорт из РФ в Китай в 2010-е рос стабильно. В 2016 году Китай занимал второе место по объемам среди экспортных направлений для российского АПК после Египта - около $1,6 млрд. К 2019 году он увеличился до $3,14 млрд. В текущем году будет, судя по всему, установлен очередной рекорд. За январь–октябрь объемы поставок составили 3,7 млн т, в стоимостном выражении - $3,2 млрд. По сравнению с аналогичным периодом 2019 года рост почти на четверть, а всего Китай достиг доли 14% от всего российского агропромышленного экспорта.



Надо сказать, что в Китай Россия вывозит не то, что в другие страны. В 2018 году почти 60% экспорта приходилось на морепродукты - мороженую рыбу, рыбную муку, ракообразных и моллюсков. Из остального значительную часть составляли соя, рапс и рапсовое масло. Доля зерна, являющегося ключевым российским экспортным товаром, составляла небольшую часть. Поставки мяса также были ограниченными.



Ситуация с последними в 2019–2020 годах заметно поменялась. Экспорт мяса вырос в несколько раз, только птицы в январе–октябре было поставлено на $230 млн. Постепенно растет экспорт свинины через Гонконг (что частично объясняется масштабной эпидемией африканской чумы свиней, поразившей китайское поголовье) и говядины. Тем не менее в основе по-прежнему остаются необычные для России статьи экспорта.



Объяснение этого явления состоит в импортной политике Китая, которая ведется последние несколько десятилетий. Китайцы очень тщательно отбирают поставщиков, причем свою роль играют как реальные проблемы с качеством продукции у последних, так и инерция мышления в самом Китае, а также стремление ограничить доступ на свой рынок, если жизненной необходимости в больших объемах импорта нет.



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Запретительные меры в отношении пшеницы действуют еще с 1976 года. Китай тогда был исключительно бедным государством, регулярно сталкивавшимся с голодом. Это не помешало ему запретить ввоз основной злаковой культуры тогда еще РСФСР. Запрет был подтвержден в отношении пшеницы из России в 1997 году. В качестве причины называлось заражение российских злаков карликовой головней - болезнью, вызываемой грибком Tilletia controversa.



С 2006 года между странами начались переговоры о снятии ограничений. В 2015-м после нескольких инспекций был снят запрет на поставки пшеницы из четырех регионов Западной Сибири - Новосибирской и Омской областей, а также Красноярского и Алтайского краев. К 2018 году к списку разрешенных регионов добавились Челябинская, Амурская и Курганская области. Результат, однако, пока скромный, связанный с тем, что регионы за Уралом имеют ограниченный экспортный потенциал, считает директор аналитического центра "Совэкон" Андрей Сизов. Суммарный урожай зерна во всех сибирских субъектах федерации не превышает 15% от общероссийского.



В 2019 году были сняты ограничения по поставкам сои. Раньше ограничения касались нескольких регионов России и видов транспорта, по которому продукция экспортировалась в Китай - например, было запрещено завозить соевые бобы водными путями. В прошлом же году был формально открыт и рынок ячменя, которого в России собирается более 22 млн т. Тем не менее поставки все еще не могут начаться из-за согласования формы фитосанитарного сертификата.



Ограничения существуют и в отношении свинины. Открытие рынка птицы позволило российским поставщикам получить сотни миллионов долларов в год от экспорта. Сопоставимыми могут быть и результаты по свинине, если китайцы разрешат импорт. Сейчас на российском рынке складывается ситуация с переизбытком производства - внутреннее потребление насыщено, а для его качественного увеличения нужен заметный рост доходов населения. Если производители не получат доступ к новым рынкам, среди которых Китай кажется наиболее перспективным (цены на свинину в КНР в 2–3 раза выше, чем в Европе или США, при этом сам рынок является с большим отрывом крупнейшим в мире), то отрасль может ожидать стагнация или даже спад, сопровождающийся падением цен и убытками для хозяйств.



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Как считает генеральный директор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько, отмена существующих ограничений исключительно важна, и России есть что предложить Китаю.



- Во-первых, это свинина. Во-вторых, пшеница, ячмень и кукуруза с европейской территории России. В целом речь идет об очень больших объемах. Рост поставок может вырасти в 2–3 раза. Совершенно реально говорить о продажах на $4–5 млрд.



По словам Андрея Сизова, стоит обратить внимание на рынок зерновых, помимо пшеницы.



- Самый большой потенциал из зерновых имеет ячмень. Фуражный ячмень, идущий на корм скоту, мы в теории можем поставлять, особенно с учетом того, что Китай решил поругаться с Австралией и перестал закупать там эту культуру. Ну и кукуруза, хотя на рынке последней мы не очень большой игрок, лидерами тут являются страны Северной и Южной Америки, за ними идет Украина.



Что касается пшеницы, то тут, по мнению Сизова, в Китае нет особой потребности в импорте, в связи с чем рынок и не открывается.



- В самое ближайшее время открытий и прорывов здесь не будет. Если Китай скажет: "Мы направляем к вам своих инспекторов. Они будут проверять то-то и то-то. Они поедут туда-то и туда-то". Вот это будет серьезный повод что-то пообсуждать. Тем более сейчас в связи с эпидемией отправка инспекторов за границу маловероятна.



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- Проблема в том, что после официального разрешения нужно еще провести тесты на конкретных объектах на территории России. А это требует немало времени. Думаю, этот сезон мы уже пропустили, - отметил Рылько.



В целом, как считает Сизов, рост потребления и импорта в Китае на руку России даже в том случае, если послаблений для наших производителей не будет.



- В случае слишком быстрого роста импорта в Китае мировой баланс нарушается. Если они закупают больше кукурузы или масличных, то в мире этих продуктов становится меньше. И мы, даже напрямую не поставляя им продукцию, являемся косвенными бенефициарами. К примеру, цены на пшеницу последние месяцы активно росли, хотя Китай ее не закупает, вместо этого импортируя все больше и больше кукурузы. Однако эти закупки поддержали цены на все зерновые в мире, в том числе и на черноморскую пшеницу. Источник - Известия

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