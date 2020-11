Голубая кровь, блин... Британский пэр-педераст, сын банкира Лебедев получил титул "барон Сибири" от Британской королевы

21:00 24.11.2020

Сын экс-банкира Лебедева получил титул "барона Сибири" в Великобритании

Сын предпринимателя, владельца газет The Evening Standart и The Independent и бывшего сотрудника КГБ Александра Лебедева получил от королевы титул барона. В полном титуле Евгения Лебедева он называется "бароном Сибири"



Британский предприниматель Евгений Лебедев, сын бывшего совладельца Национального резервного банка Александра Лебедева, стал членом британской палаты лордов с официальным титулом "Барон Лебедев из Хэмптона в лондонском районе Ричмонд-апон-Темс и Сибири в Российской Федерации". Титул ему присвоила королева Елизавета II, сообщение об этом появилось в официальном издании британского правительства. Об этом также сообщают принадлежащие его семье британские издания The Evening Standart и The Independent.



На получение пожизненного пэрства в палате лордов его в июле этого года номинировал премьер-министр Борис Джонсон. К присяге он будет приведен в декабре. Как пишет The Evening Standart, титула он был удостоен за заслуги перед медиаиндустрией и благотворительную деятельность. Евгений Лебедев вместе с отцом является совладельцем The Evening Standart и The Independent. Он был организатором нескольких благотворительных акций, в рамках которых было собрано более £75 млн (порядка $100 млн) на защиту окружающей среды и поддержку уязвимых социальных групп.



"Выступая вскоре после своего назначения, он заявил, что испытывает "большую гордость" за то, что стал первым пэром из России, и будет использовать свое положение для борьбы за свободу слова", - пишет Standart.



Информация о лорде Лебедеве уже есть на сайте британского парламента. В заседаниях палаты лордов он принимает участие с 19 ноября.



Пожизненное пэрство в системе титулов Соединенного Королевства не может быть унаследовано потомками носителя титула, однако они смогут титуловать себя как "достопочтенные".



Бизнесмен Евгений Лебедев станет членом британской палаты лордов

Состояние его отца, Александра Лебедева, Forbes оценивал в 2016 году в $400 млн. В рейтинге "200 богатейших бизнесменов России 2015" он занимал 188-е место. Лебедев-старший - выпускник МГИМО и Академии внешней разведки. Сам Лебедев признавал, что в советские годы работал в КГБ, однако указывал, что уже не имеет отношения к спецслужбам. "Нет у меня никаких спецслужбовских связей, перестаньте. Это было в 1992 году. Я уволился, и нет никакого КГБ давным-давно", - говорил бизнесмен в интервью Forbes.