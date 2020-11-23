Россия и США скрестили шприцы

21:01 24.11.2020

По итогам безумного 2020 года можно смело утверждать, что баллистические ракеты больше не являются аргументом в борьбе за глобальное влияние



Платон Сергеев



Ракеты уступили место медицинским шприцам. Теперь серьезные игроки - Россия, Соединенные Штаты, Китай и Германия сцепились в битве за задницы миллиардов землян. Влияние отныне измеряется количеством пациентов, привитых от коронавируса той или иной "фирменной" вакциной.



Несколько международных саммитов, прошедших последние дни в новомодном формате онлайн, превратились, по сути, в соревнование вакцин. За невозможностью плести интриги и уединяться на кулуарные переговоры, лидеры государств, как заправские маркетологи, рекламировали "отечественные разработки" препаратов от COVID-19. Опять-таки, режим видеоконференции не позволял слушателям прогулять выступление коллеги, или вздремнуть, так что пропаганда разила, так сказать, в цель.



Например, Владимир Путин не упустил ни одного случая, чтоб не рассказать зарубежным политикам о российских вакцинах "Спутник V" и "ЭпиВакКорона" (новая вакцина, разработанная в Новосибирске). Президент рекламировал вакцины 14 ноября на Восточноазиатском саммите, 17 ноября на саммите БРИКС, 20 ноября на саммите "Азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудничество" (АТЭС) и 21 ноября с трибуны саммита G20.



Оно и понятно: экспансия вакцины от коронавируса открывает для государства-производителя новые возможности (помимо нефти, газа и поставок оружия) влияния на другие страны. Владимир Путин, собственно так и сказал на онлайн встрече G20: "Это тот случай, когда конкуренция, может быть, неизбежна". Правда, президент добавил, что руководствоваться в первую очередь надо все-таки соображениями гуманитарного характера.



Дональд Трамп, кстати, отреагировал на слова Путина немедленно и показал, что его не надо учить азам конкуренции. Американский президент через систему ВКС АТЭС поспешил рассказать миру про вакцину производства американского фармацевтического гиганта Pfizer. Трамп заявил об исключительно высокой эффективности этого препарата, а скорость его создания охарактеризовал как "рекордную".



Напомним, "меряться эффективностью" российская и зарубежные вакцины начали еще в начале ноября. Так, 9 ноября корпорации Pfizer и BioNTech заявили о 90-процентной эффективности своих разработок. Но тут из России пришла весточка, что эффективность "Спутник V" составляет более 90 процентов. Огорченные Pfizer и BioNTech немедленно скорректировали оценку качества своих вакцин: они заявили о 95-процентной эффективности препаратов.



Словом, в мире началась "гонка вакцин". Это несомненно безопаснее, чем гонка вооружений и может быть намного результативнее, в плане распространения политического влияния. Экспорт вакцины поможет восполнить прорехи в бюджете России, пробитые пандемией - это раз. Владимир Путин, например, теоретически оценил оборот отечественных препаратов от коронавируса на мировом рынке в 100 миллиардов долларов.



Однако вакцина от COVID-19 стала еще и инструментом "мягкой силы", возможностью продемонстрировать экономическое и интеллектуальное превосходство. В настоящий момент препарат от коронавируса рассматривается исключительно как рычаг политического влияния. Например, после того как Венгрия, член Европейского союза, решила испытать на своей территории "Спутник V", еврокомиссия пригрозила предпринять против страны административные меры.



Так что, в принципе, понятно: страны НАТО и околонатовская шушера в силу закона политического тяготения не будут закупать российскую вакцину. Наоборот - будут стараться всячески дискредитировать (вспомним кстати подвернувшийся "Новичок"). Поэтому, ареной борьбы России с зарубежными фармацевтическими компаниями станут, очевидно, государства Азии, Южной Америки и Африки. В частности, политолог Дмитрий Журавлев считает, что в геополитическом плане нам был бы крайне выгоден союз с миллиардной Индией. Индия может стать точкой, где Россия может утереть нос американцам и открыть собственные производственные площадки.



Ну и что характерно: все прогнозы, которые дают эксперты по поводу "войны вакцин" имеют долгосрочный характер. Никто не верит, что политики быстро откажутся от такой эффективной страшилки, как "пандемия коронавируса", даже если она через пару-тройку месяцев сама каким-то чудом угаснет.



Горевестник вселенских несчастий, "великий чипизатор" Билл Гейтс уже заявил, что пандемии будут сотрясать в мир регулярно. "Нам повезет, если это случится лет через двадцать" - сказал Гейтс. А вообще, его прогноз - эпидемии вообще никуда не уйдут, и будут волнами заражений накрывать нас каждые три года. Облегчение землянам может принести только увеличение объемов производства вакцин. Ну, кто бы сомневался - деньги, вложенные в фармпромышленность надо отбивать.