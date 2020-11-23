Антивирус Конфуция. Вторая волна пандемии захлестнула мир, но обошла стороной азиатские страны

21:02 24.11.2020 Антивирус Конфуция

Вторая волна пандемии захлестнула мир, но обошла стороной азиатские страны. В чем секрет их успеха?



Западный мир все глубже погружается в пучину второй волны коронавируса - число заболевших постоянно растет и бьет новые рекорды. Европейцы и американцы, уставшие от бесконечных ограничений, выходят на митинги, а россияне, глядя на постоянно растущее число заражений, с обреченностью готовятся к очередному локдауну. Но есть на планете уголок, где не только успешно справились с первой волной, но и не допустили вторую. Это Юго-Восточная Азия - регион, где началась пандемия и где она, судя по всему, закончилась. Но если о героических усилиях Китая знает весь мир, то успехи его более слабых в экономическом плане соседей для многих остаются загадкой. "Лента.ру" разобралась, как азиаты смогли сделать то, о чем европейцы до сих пор только мечтают.



Думай как Конфуций



В разгар пандемии Китай и его ближайшие соседи (Япония, Южная Корея, Вьетнам и Тайвань) удивительным образом смогли избежать коллапса в здравоохранении. И в первую, и во вторую волну новости оттуда приходили менее тревожные, чем из той же Европы или США. Да и сам Китай, известный теперь как родина коронавируса, едва пересек черту в 90 тысяч зараженных, хотя давно избавился от строгих карантинных мер. Все это наводит на мысль, что успехи азиатских стран в борьбе с пандемией нельзя объяснить одним лишь везением.



Третья мировая волна

Число жертв коронавируса растет по всему миру. Почему карантин не помогает?



Культурные особенности Восточной Азии действительно помогли легче справиться с вирусом, который до сих пор пугает весь остальной мир. И свою роль в этом сыграла традиция строгого почитания не только старших, но и начальников любого рода.



Традиционный тип мышления и отношение к указаниям "сверху" сформировались в регионе благодаря конфуцианству. При этом своеобразная триада - исполнительность, ответственность, законопослушность - никуда не делись даже и после демократической трансформации некоторых стран, в частности, Японии, Южной Кореи и Тайваня. В результате их население четко выполняет требования властей, и новостей о масштабных митингах против карантинных мер оттуда предсказуемо не поступало.



В то же время в авторитарных Китае, Сингапуре или Вьетнаме у граждан просто не остается выбора в вопросах борьбы с коронавирусом. Меры, которые необходимо соблюдать, чтобы остановить распространение вируса, обязательны для всех. За несоблюдение правил следует строгая ответственность.



В Японии, кстати, обошлись не только без жесткого карантина, но и не проводили большого количества тестов. Однако массовое ношение масок и соблюдение социальной дистанции позволило остановиться на низких показателях распространения вируса и смертности: COVID-19 обнаружили у 131 тысячи человек из 120 миллионов, а умерли менее двух тысяч человек.



Отдельно стоит отметить, что азиаты и до пандемии имели обыкновение носить маски в общественных местах. Где-то из-за плохой экологии, но чаще - из-за чувства ответственности и желания обезопасить себя и окружающих от заражения гриппом и ОРВИ.



Это в итоге не позволило им в трудный момент отвлекаться на дискуссии о полезности масок в принципе



По мнению критиков, отсутствие массового тестирования в Японии может говорить о ложных итоговых данных. Но японцы рано заметили кластерный характер распространения коронавируса, в связи с чем активно выявляли именно первораспространителей и ограничили массовые мероприятия в плохо вентилируемых помещениях.



При этом в Сингапуре контроля и запретов было значительно больше, чем в той же Японии, а итог по числу заражений оказался довольно неожиданным: на 6 миллионов жителей там выявлено более 58 тысяч случаев коронавируса. В то же время умерли всего 28 человек (что в целом подтверждает гипотезу о попросту малом охвате тестированием в Японии). Вероятно, сказалось именно массовое выявление заболевших, а также проверка соблюдения правил в общественных местах при помощи робособак и штрафы за приближение к другим людям в общественных местах. Теперь в Сингапуре считают COVID-19 историей и думают, какие правила нужны в постпандемийный период.



Не впервой



Однако эксперты сходятся во мнении, что сам по себе тип мышления все-таки не панацея в случае пандемии. Готовиться к пандемии заранее азиатские страны заставил их опыт и понимание того, что в плане эпидемий от Китая можно ожидать чего угодно.



КНР уже не раз становилась очагом вирусных эпидемий, в том числе птичьего гриппа в 1997 году, тяжелого острого респираторного синдрома (SARS, или атипичной пневмонии) в 2003-м и острой лихорадки с тромбоцитопеническим синдромом (SFTS) в 2010-м. При этом возбудителем тяжелого респираторного синдрома, как и в случае с COVID-19, был коронавирус, который вызывал нарушение функций дыхательной системы, желудочно-кишечного тракта и нервной системы.



Ситуации оказались крайне похожими, а потому сделанные почти 20 лет назад выводы сейчас сыграли на руку азиатским странам



Вьетнам смог избежать трагических последствий первой волны коронавируса при помощи решительных карантинных мер. Первое исследование по оценке рисков в этой стране было проведено еще в начале января - вскоре после того, как начали поступать сообщения о неизвестном заболевании в Китае. Во вторую волну медиапространство всколыхнул мутировавший вирус в Дананге, но жесткий карантин помог сдержать и его.



Успех Вьетнама можно объяснить и социальной сплоченностью его граждан. Премьер-министр страны Нгуен Суан Фук сравнил действия страны по сдерживанию вируса с Тетским наступлением - первым широкомасштабным наступлением коммунистических сил во время войны с США в 1968 году. Пожилые вьетнамцы подтверждают, что не видели такого уровня дисциплины и солидарности со времен войны.



Опыт Тайваня, который с точки зрения международного права вообще одно государство с Китаем, тоже показателен. Регион, который от КНР отделяет лишь пролив, на данный момент имеет всего 611 заражений и 7 смертей. В конце октября сообщалось, что острову удалось продержаться более 200 дней без единого случая заражения коронавирусом. Добиться такого результата властям также помогло оперативное реагирование и использование технологий в обеспечении карантина.



В 2003 году Тайвань довольно серьезно сразила атипичная пневмония. Мы извлекли уроки из того опыта и моментально приняли жесткие меры



"Мы закрыли границы и объявили домашний карантин. Был у нас и мониторинг того, как распространяется ложная информация о вирусе", - рассказал "Ленте.ру" глава тайваньского представительства в Москве Кэн Чжун Юн. И это тоже показательно: недавний случай в Австралии наглядно показал, что недостоверные данные могут привести к ненужному карантину целого района и трате лишних сил.



Верные акценты



Немалую роль в борьбе Азии с коронавирусом сыграла и готовность систем здравоохранения к повышенной нагрузке. Это получилось сразу по нескольким причинам.



Модель восточноазиатских стран выгодно отличает централизация в управлении (большинство из рассматриваемых примеров - маленькие страны), необходимое количество коек с быстрой возможностью развернуть резервные и даже обращение сразу к профильному специалисту. Стоит отметить, что мобилизационные возможности и вместимость больниц похожи на то, как система здравоохранения действовала в СССР - а вот в постсоветской России число стационарных коек еще долгое время неосмотрительно сокращали.



Кроме того, для победы над пандемией важна гарантия, что медицинские услуги получит каждый - вне зависимости от места жительства и работы (так называемая солидарная система). На этом фоне особенно понятен провал США, где для самой незначительной помощи необходимо иметь дорогостоящую страховку. В такой системе за работающих обычно платят работодатели, а вот какой будет ситуация в малообеспеченных семьях зависит от экономики каждого конкретного штата.



Максимальное внимание, уделяемое здравоохранению в азиатских странах, связано в том числе с военными угрозами. О войне постоянно не могут не думать правительства Японии, Тайваня и Южной Кореи. Готовиться к худшему их заставили ядерные испытания Северной Кореи, периодическая эскалация конфликта с ней, а также постоянно наращивающий свою силу Китай и территориальные споры с ним. В таких условиях иметь на всякий случай широкие резервы в здравоохранении - необходимость. В этой связи жалеть денег на медицину ответственные правительства не стали, и, как показало время, это помогло при борьбе с другим врагом - коронавирусом.



Без боязни Большого брата



Отдельным фактором стоит выделить технологические разработки, которые позволили быстро взять эпидемию под контроль. Страны региона без скепсиса, традиционно присущего европейцам, относятся к новым технологиям отслеживания.



Пример в этой сфере подал Китай, где еще в феврале были введены специальные QR-коды здоровья. С их помощью проверяют перемещения владельца телефона за последние 14 дней, а затем определяется их "зеленый", "желтый" или "красный" статус опасности. И уже на основании этого статуса граждане могли свободно передвигаться или должны были оставаться на карантине.



Специальные QR-коды вводили и в Японии, но использовали их немного по-другому. Граждане с их помощью отмечались в заведении, а затем власти оповещали их об угрозе заболевания, если коронавирус находили у кого-то из посещавших эти места в то же время. Аналогичную систему значительно позже ввели и в России.



В Китае же после QR-кодов запустили еще и дроны с тепловизорами, которые способны измерять температуру на расстоянии. А максимальное число расставленных в городах камер помогло не только превратить страну в антиутопию, но и наказывать нарушителей карантина.



Многое из этого существует и в Сингапуре: там, помимо уже упоминавшихся роботов, также работает мобильное приложение Trace Together, отслеживающее контакты людей с инфекцией. За нарушение карантина следовали штраф, соразмерный полумиллиону рублей, или лишение свободы.



В Южной Корее с весны успешно показало себя приложение Corona 100 m, где пользователи видят места, которые посещали больные COVID-19. Оно же сообщает, когда больные нарушают карантин. С помощью технологий местные власти также прибегали к бэктрекингу - эффективному способу выявлять изначального виновника локальной вспышки коронавируса. Самым показательным случаем оказался кластер заражений в секте под названием "Церковь Иисуса Синчонджи": 5 тысяч человек заболели всего из-за одной женщины, посетившей службы.



Впрочем, последние новости из Южной Кореи не самые радостные. Представитель Министерства здравоохранения и социального обеспечения Юн Тхэ Хо объявил о начале третьей волны коронавируса в Сеуле: к середине ноября показатели там вернулись на уровень августовских. Это лишь подтверждает: несмотря на успешное сдерживание, окончательно побороть вирус пока не смог никто.



58 миллионов человек заразились коронавирусом в мире. Более 1,3 миллиона заболевших умерли



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Далеко не все соседи Китая, ставшего в очередной раз родиной нового вируса, последовали его жесткому примеру, отправляя целые города на карантин. При этом комплекс мер и именно заблаговременная подготовка к угрозам здоровью нации стали главным ключом стран Азии к успеху. Получается, что на Востоке в XXI веке не теряли время зря, пока США и страны Западной Европы боролись прежде всего с терроризмом, который за многие годы унес гораздо меньше жизней, чем COVID-19 - за один. И, кажется, только опыт 2020 года заставит остальной мир пересмотреть свои приоритеты.



Владимир Кулагин Источник - Lenta.ru

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