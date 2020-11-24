Китай утверждает, что искоренил абсолютную бедность, - "НГ"

00:01 25.11.2020

Пекину теперь нужно сократить пропасть между верхами и низами

Владимир Скосырев

24.11.2020



Не каждому работяге доступны квартиры в новостройках Пекина.

Задача, поставленная генеральным секретарем Коммунистической партии Китая (КПК) Си Цзиньпином, выполнена, объявило правительство. Самые отсталые девять уездов провинции Гуанчжоу избавились от нищеты. В 2021 году, когда КПК отметит 100-летие, ее руководство сможет заявить, что обещания выполняет. Ранее о феноменальных успехах Китая в проведении реформ говорил президент Всемирного банка. Но ряд экспертов считают, что отчеты Пекина о достижениях политически мотивированы. Ведь, по официальным данным, 600 млн живут менее чем на 1 тыс. юаней в месяц, что недостаточно даже для того, чтобы снять комнату в городе среднего масштаба. Помимо этого в результате преобразований длительностью 40 лет разрыв в доходах между деревней (40% населения) и мегаполисами на побережье неизмеримо вырос.

Как сообщило агентство "Синьхуа", в конце прошлого года 52 уезда, расположенные на северо-западе, юго-западе и юге страны, оставались в списке бедных. Теперь они избавились от этого клейма. Выдвинутая Си Цзиньпином цель – создать к юбилею партии в июле следующего года общество средней зажиточности – становится более достижимой. Лидер КНР лично ездил туда, где люди с трудом сводят концы с концами, толковал с ними и отдавал распоряжения о строительстве детских садов, школ, здравпунктов, жилья, о выдаче субсидий.



С другой стороны, как пишет Wall Street Journal, в ходе реформ образовалось общество огромного неравенства, когда города становились богатыми, а сельские районы намного отстали в развитии. Си признал, что неравенство порождает угрозу для сохранения за партией ее руководящей позиции. Поэтому был взят курс на модернизацию деревни. Но стандарт, по которому определяется переход страны в лигу государств со средними доходами, по мнению ряда известных экономистов на Западе, в Китае был установлен на слишком низком уровне. Поэтому, что бы ни утверждали власти, Поднебесная еще далека от уровня среднезажиточной страны.



В беседе с "НГ" Андрей Карнеев, руководитель Школы востоковедения ВШЭ, отметил: "О том, что такое абсолютная бедность, экономисты дискутируют. Один из критериев – 1 долл. в день на человека. Если меньше доллара – это абсолютная бедность. Поскольку приближается 100-летие КПК, то все будет сделано, чтобы ее авторитет не поколебать. В Китае, конечно, есть бедные. Но государство, располагая огромными ресурсами, в состоянии решить эту проблему. То есть чтобы люди не жили в ужасных условиях, как это было в старом Китае. Это дало повод прессе рассуждать о достоинствах китайской модели развития. Китай в этом году стал единственной из более или менее крупных стран, имеющих положительный рост ВВП. Гражданам настойчиво разъясняют: смотрите, что делается в мире, нужно всячески оберегать существующую политическую систему".



Что касается уровня средней или малой зажиточности, чисто китайского критерия, то эксперты в КНР до коронакризиса говорили, что это доход в 12 тыс. долл. на человека в год. По сравнению с США это в несколько раз ниже. Но по сравнению с развивающимися странами это очень неплохой показатель. Россия пока впереди по душевому доходу, но Китай ей буквально на пятки наступает.



Вирус может внести коррективы в расчеты Пекина. Также нужно учесть, что средние цифры не отражают разрыв между бедными и богатыми, подчеркнул эксперт. В четырех городах – Пекине, Шанхае, Гуанчжоу, Шэньчжене – достигнут уровень жизни таких европейских стран, как Венгрия, Чехия. А в западных районах ВВП на душу куда ниже. Борьба с бедностью, помощь бедным районам – это тоже способ снизить этот разрыв, заключил Карнеев.



Стив Цан, директор Института SOAS Китая в Лондоне, говорит, что "бедность – относительное понятие. Искоренение ее – политическая вещь. Не получить ее для Си Цзиньпина было бы провалом. Пока находится у власти, он этого не допустит. Но это не значит, что бедность, как ее обычно понимают, будет побеждена. Даже богатые социально ориентированные страны Европы не заявляют, что извели бедность".



24.11.2020