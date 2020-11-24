 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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В Ираке нашли способ победить непобедимую коррупцию, - А.Веселов
00:02 25.11.2020

АНТОН ВЕСЕЛОВ | 24.11.2020 |

Какое наказание следует, согласно проекту закона "Об информационных преступлениях", за "нанесение ущерба государству" в Интернете

В ходе обсуждения проекта бюджета страны на 2021 год в Багдаде пытаются избежать банкротства страны. О том, что ситуация плачевна, говорит многое. Третий месяц не выплачиваются зарплаты государственным служащим, и 10 ноября глава парламентского комитета по иммиграции и перемещению Раад аль-Дахлаки призвал министра финансов Али Абдель Амира Алляви подать в отставку, пока государство не достигло "состояния коллапса".

Правительство оправдывается тем, что оно не сидит сложа руки и привлекает инвестиции из-за рубежа. 31 октября в Багдаде побывала египетская делегация во главе с премьер-министром Мустафой Мадбули, подписали 15 соглашений и меморандумов о взаимопонимании. Однако сообщения о том, что Египет окажет содействие Ираку в сфере инвестиций, финансов, торговли, промышленного и жилищного строительства, вызвали в иракском обществе шквал негативных откликов. По мнению критиков, положение АРЕ в финансово-экономическом отношении мало отличается от ситуации в Ираке, а оплачивать виртуальные услуги предполагается реальной иракской нефтью. Причем оплачивать авансом. В социальных сетях утверждают, что комбинация задумана в Вашингтоне и призвана поддержать усилия Белого дома, направленные на признание Израиля теми арабскими странами, которые это еще не сделали.

10 ноября в Багдаде был подписан пакет документов с Саудовской Аравией. Представители королевства заявили о готовности Эр-Рияда инвестировать до 10 млрд долл., прежде всего в сельское хозяйство и экологию Ирака. В частности, саудовцы намерены выделить средства на возделывание миллиона гектаров пустыни в четырех юго-западных и западных провинциях Ирака вдоль границ с КСА, Иорданией и Сирией. И вновь раздались громкие голоса протеста, против выступило даже Министерство водных ресурсов Ирака, заговорившее о нежелательности переброски вод в пустынные районы в условиях нехватки воды на обрабатываемых площадях и засолении обширных районов на юге страны. Доводы сторонников соглашения о том, что в случае реализации проекта появятся новые рабочие места для молодежи, которая имеет здесь весьма ограниченный набор занятий, мало кого впечатлили в иракском обществе.

Пустыня в иракской провинции Анбар

Пустыня в иракской провинции Анбар

И уж совсем некстати прозвучало на этом фоне заявление министра обороны Ирака о том, что в ходе недавнего визита в Париж он обсуждал возможность закупки французских истребителей четвертого поколения "Рафаль" и военное ведомство внесет предложение для утверждения советом министров.

Истребители Dassault Rafale

Истребители Dassault Rafale

17 ноября премьер-министр Мустафа аль-Кязыми провел большую пресс-конференцию. Он рассказал о подготовке законопроекта о займах (в целях покрытия бюджетного дефицита) и объявил о готовности амнистировать всех, кто причастен к хищениям государственных средств в случае возвращения ими капиталов в Ирак. При этом глава правительства был очень осторожен в формулировках и воздержался от конкретики.

Это особенно раззадорило участников форумов в соцсетях: уже на следующий день там появился список из 24 банков с указанием величин выведенных средств и имен владельцев, среди которых много известных политиков. Конечно, назвать этих людей преступниками может только суд, но именно этого и добиваются иракцы: расследовать имеющиеся факты и получить от тех, кто обзавелся шикарной недвижимостью за рубежом, ответ на простой вопрос: откуда?

А власти лишь имитируют борьбу с коррупцией. Объяснение этому одно – слишком много вовлечено в коррупцию людей с властными полномочиями и влиянием. Массовые протесты, охватившие страну в прошлом году, обернулись сотнями погибших и десятками тысяч пострадавших, но ничего не изменилось. Сейчас демонстрации с требованиями роспуска правительства и парламента подавляются быстро и решительно. Так, 1 ноября акции протеста состоялись в Багдаде, Кербеле и Басре, где для разгона собравшихся силы безопасности применили слезоточивый газ. Что касается журналистских расследований или смелых репортажей и выступлений в СМИ, то шанс получить пулю очень высок, и это известно всем.

В таких условиях социальные сети все больше становятся площадкой обмена мнениями и размещения любопытных материалов. Конечно, публикация в Интернете – не основание для немедленного вмешательства следственных органов, но в Ираке социальные сети являются одной из последних отдушин, где люди могут высказаться относительно свободно. И поскольку компрометирующие документы, вызывающие большой общественный резонанс, стали появляться в сети уж очень часто, терпение властей закончилось. В ближайшее время парламент должен рассмотреть проект закона "Об информационных преступлениях". В тех же соцсетях уже появились выдержки из законопроекта, откуда следует (в случае принятия документа), что почти любой иракский пользователь Интернета может оказаться за решеткой и заплатить крупный штраф.

Так, за публикацию "оскорбительного характера, затрагивающую честь другого лица", предлагается ввести наказание в виде лишения свободы на три месяца и денежный штраф в размере двух миллионов иракских динар. "Покушение на религиозные, семейные, поведенческие и общественные принципы" предлагается карать лишением свободы сроком на год и штрафом до 5 млн динар. Однако наказание за порушенные скрепы общества меркнет на фоне главных статей: "нанесение ущерба репутации государства" на сайте может обернуться для его владельца и модератора пожизненным заключением и штрафом до 30 млн динар. То есть привлечь к уголовной ответственности можно практически любого пользователя Интернета. И больше никто не будет портить настроение власть имущим, а коррупцию поборют.

В случае принятия этого закона Ирак приблизится к нормам, принятым в Саудовской Аравии, где за одну фразу с критикой королевского семейства или проводимой политики уже не один блогер сел в тюрьму. И даже эмиграция не спасает тех, кто посмел высказываться критически – особо непонятливых критиков могут запросто расчленить пилой прямо в генеральном консульстве. С учетом того, что именно член саудовской королевской семьи был избран на пост главы Верховного комиссариата ООН по правам человека, в этой организации не видят в этом ничего противоестественного.

И уже не удивляет, что Саудовская Аравия вынудила ООН исключить королевство из списка виновников гибели детей во время войн, в том числе в Йемене, несмотря на массу документально зафиксированных случаев. Тогдашний генсек Пан Ги Мун признал, что это было сделано под угрозой прекратить финансирование программ ООН и заключил: "Это было одно из самых сложных и болезненных решений".

В год 75-летия ООН приходится признать: проведение юбилейной Генеральной Ассамблеи в режиме видеоконференции никоим образом не сказалось на деятельности организации, а насаждаемая ускоренными темпами цифровизация жизни в состоянии подменить принципы нравственности и человеческие ценности.

Источник - fondsk.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1606251720
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