Почему Сталин не отдал Самарканд и Бухару Таджикистану?

00:17 25.11.2020

Почему он не доверял таджикам?



Наиболее древним населением оседлой земледельческой части Средней Азии являлись представители восточно-иранских народов – согдийцы, хорезмийцы, бактрийцы и маргианцы, которые после арабского завоевания этого региона в 8-м веке приняли ислам и стали родоначальниками средневековой таджикской нации. Еще до ее образования сюда пришли тюрки, которые покорили часть этой земли, а с другими областями заключили вассальные или союзные договоры.



Со временем тюркского населения становилось все больше, причем, оно смешивалось с местными иранцами и постепенно тоже переходило к оседлой жизни, дав начало современным узбекам. Правили здесь то тюркские, то иранские династии, а потому этнический расклад становился еще интереснее. К моменту прихода сюда русских таджики численно преобладали в большинстве городов, но окружены они были огромным тюркским морем.



Понимая, что прежняя система власти себя не оправдала и не дает развиваться жителям этой земли, большевики после революции приступили к формированию новых политических наций, каждая из которых обладала бы своим отдельным языком, собственной народной культурой, а самое главное – административными институтами. Самый насущный вопрос, который перед ними стал – как разделить эти народы территориально, чтобы никому не было обидно, а поставленные задачи начали выполняться.



К началу 20-о века крупнейшей группой оседлого населения Средней Азии были сарты – не то народ, не то сословие, жившие, главным образом, в городах, но иногда и в деревнях. В культурном и этническом смысле они были чем-то средним между узбеками и таджиками и в качестве родных говорили часто на обоих языках. Правда, согласно официальной статистике того времени, таджикоговорящих людей в Бухаре и Самарканде было немного больше.



Тем не менее, эти города Сталин отписал узбекам, и с тех пор Таджикистан – относительно крупная горная страна, все равнинные районы которой очень плотно заселены и часто не имеют доступа друг к другу, если не выезжать на территорию сопредельных государств. Когда между Ташкентом и Душанбе случился очередной дипломатический конфликт, Каримов просто запретил таджикам пересекать границу, и ни в чем неповинные люди месяцами не могли попасть в соседний кишлак.



Есть мнение, что Иосиф Виссарионович организовал это нарочно.



Дело в том, что из трех узбекских ханств, расположенных на территории Средней Азии к моменту русского завоевания, именно Кокандское ханство с преимущественно таджикским населением, оказало России наиболее упорное сопротивление, да еще и восставало уже после формального завоевания. Именно поэтому, кстати, оно было полностью упразднено в Петербурге, тогда как хивинцы и бухарцы сохранили определенную самостоятельность.



Когда случилась революция, большевикам фактически пришлось завоевывать Среднюю Азию повторно. И опять таджики сражались наиболее упорно и сидели с ружьями в горах, когда басмаческое движение в других областях было давно уже подавлено. В результате национального размежевания Таджикистан был выделен из Узбекской ССР и стал отдельной республикой позднее всех – в 1929-м году.



Несмотря на то, что таджики получили формальное самоуправление и равные права в составе СССР, их решили попридержать и не допустить возможности дальнейших восстаний, отрезав их крупнейшие города во избежание их чрезмерного усиления. Без Бухары, Самарканда и некоторых прилегающих областей непокорному народу просто не имело смысла отделяться от Союза.