 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 25.11.2020
00:31  За злоупотребления задержан полпред КырПрезидента в КырПарламенте Дыйканбаев
00:29  Либеральному миропорядку подрезали крылья, - Т.Бордачев
00:17  Почему Сталин не отдал Самарканд и Бухару Таджикистану?
00:15  О бездарности и "манкуртизме" узбекских и казахских кинотворцов, - Н.Нуртазина
00:02  В Ираке нашли способ победить непобедимую коррупцию, - А.Веселов
00:01  Китай утверждает, что искоренил абсолютную бедность, - "НГ"
Вторник, 24.11.2020
21:05  В Китай идут инвесторы со всего мира. Даже из США

21:02  Антивирус Конфуция. Вторая волна пандемии захлестнула мир, но обошла стороной азиатские страны
21:01  Россия и США скрестили шприцы
21:00  Голубая кровь, блин... Британский пэр-педераст, сын банкира Лебедев получил титул "барон Сибири" от Британской королевы
20:57  Накормить Китай: российские продукты пустят на крупнейший рынок мира
20:51  Российский БПК "Адмирал Виноградова" тараном вышибает американский эсминец "Джон Маккейн" из залива Петра Великого
19:09  Как мимо Китая проплыл труп его врага, - "Къ"
18:48  Страшное недовольство и социальное напряжение – проблема не только Германии, но всего Запада в целом, - И.Титов
18:36  Аким Октябрьского района Бишкека Куценко схвачен за коррупцию. Не просидел в должности и месяца!
18:34  КНР пристально следит за обеспечением прав китайских компаний в Кыргызстане, - посол Ду Дэвэнь
17:32  Полиция Парижа ударила по нелегальной миграции дубинками, - "НГ"
16:30  Байден и Россия. Неизбежно ли ужесточение антироссийской политики Вашингтона? - В.Пироженко
11:07  За Зулпиевскую конституцию. На кой Киргизии новый закон от старого прохиндея?
10:53  Коварству русских поем мы песню! Ария заморского Госдепа, - К.Душенов
09:57  Нетаньяху секретно слетал к саудовским принцам. Причина кипиша?, - М.Беленькая
09:56  "Кыргызия", так назвал стан кыргызов видный просветитель Осмонаалы Сыдыков еще в царское время, – С.Чериков
09:06  Астанинская нуротановщина. Перезагрузка со столичным акцентом? - Сакен Есетов
08:48  Тюркские народы изобрели науку о Вселенной, - ученый Оразклычев
08:41  КирСуд аннулировал депутатский мандат одного из вождей "Октябрьской революции" - Текебаева
08:37  Как жрецы "свободы" цензурируют яйцеголовых, - Е.Фатеев
08:33  В Казбюджете дыра. Елбасам срочно нужен кредит в 1,5 млрд евро
08:29  К чему приведут нападки на русский язык и русских в Казахстане? - В.Прохватилов
08:27  Страх финансистов. К вопросу о бытовой магии, - Михаил Хазин
08:24  Киргизская обновленная республика, - К.Карабеков
08:21  Из тупика... Конституционные парадоксы Кыргызстана
08:18  Утопия – наше будущее или очередной мираж? - Петр Дуткевич
03:03  Таджикистан: Энергосистема обладает избыточной мощностью, но недостаточной энергией. Почему? - К.Сирожидинов
00:14  Вселенский тупик в глобальной червоточине, - А.Быстрицкий
00:13  Чипы из США помогают Пекину контролировать своих граждан, - В.Скосырев
00:05  Долг Кыргызстана Китаю: между урезанием бюджета и сбором средств у народа, - Крис Риклтон
Понедельник, 23.11.2020
23:17  Латвия в шоке - встал российский транзит
21:37  Губер Иссыккульской области Киргизии Джантаев перевернулся в авто - жив, местами здоров
21:20  Байден отдает внешнюю политику команде Обамы, - "НГ"
20:40  Байден станет вторым "фейковым президентом" после Кеннеди
19:02  Умер Геннадий Зданович - историк, первооткрыватель Аркаима
18:31  Американская пропаганда. Геббельс отдыхает.., - Н.Третьяков
17:32  Байдену грозит китайская западня, - В.Скосырев
17:28  Японцы опять обвинили Китай в ведении гибридной войны
17:21  Битва за Гарибпур: как советские амфибии ПТ-76 разгромили американские танки в Пакистане (история)
17:10  Бывший министр Есет Косубаев возглавил КазГосцентр поддержки национального кино
16:59  Франция рвется к ливийской нефти и контрактам на восстановление Ливии, - В.Малышев
14:57  Белорусский Майдан: Лукашенко победил, протестующие устали
14:55  Как Кыргызстану справиться с госдолгом перед Китаем?
14:23  Победил не Майдан, а сцена Майдана. Уроки украинского, - А.Золотарев
14:08  Тот, кто контролирует вакцину, правит миром, - Der Spiegel
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Таджикистан   |   Узбекистан   | 
Почему Сталин не отдал Самарканд и Бухару Таджикистану?
00:17 25.11.2020

Почему он не доверял таджикам?

Наиболее древним населением оседлой земледельческой части Средней Азии являлись представители восточно-иранских народов – согдийцы, хорезмийцы, бактрийцы и маргианцы, которые после арабского завоевания этого региона в 8-м веке приняли ислам и стали родоначальниками средневековой таджикской нации. Еще до ее образования сюда пришли тюрки, которые покорили часть этой земли, а с другими областями заключили вассальные или союзные договоры.

Со временем тюркского населения становилось все больше, причем, оно смешивалось с местными иранцами и постепенно тоже переходило к оседлой жизни, дав начало современным узбекам. Правили здесь то тюркские, то иранские династии, а потому этнический расклад становился еще интереснее. К моменту прихода сюда русских таджики численно преобладали в большинстве городов, но окружены они были огромным тюркским морем.

Понимая, что прежняя система власти себя не оправдала и не дает развиваться жителям этой земли, большевики после революции приступили к формированию новых политических наций, каждая из которых обладала бы своим отдельным языком, собственной народной культурой, а самое главное – административными институтами. Самый насущный вопрос, который перед ними стал – как разделить эти народы территориально, чтобы никому не было обидно, а поставленные задачи начали выполняться.

К началу 20-о века крупнейшей группой оседлого населения Средней Азии были сарты – не то народ, не то сословие, жившие, главным образом, в городах, но иногда и в деревнях. В культурном и этническом смысле они были чем-то средним между узбеками и таджиками и в качестве родных говорили часто на обоих языках. Правда, согласно официальной статистике того времени, таджикоговорящих людей в Бухаре и Самарканде было немного больше.

Тем не менее, эти города Сталин отписал узбекам, и с тех пор Таджикистан – относительно крупная горная страна, все равнинные районы которой очень плотно заселены и часто не имеют доступа друг к другу, если не выезжать на территорию сопредельных государств. Когда между Ташкентом и Душанбе случился очередной дипломатический конфликт, Каримов просто запретил таджикам пересекать границу, и ни в чем неповинные люди месяцами не могли попасть в соседний кишлак.

Есть мнение, что Иосиф Виссарионович организовал это нарочно.

Дело в том, что из трех узбекских ханств, расположенных на территории Средней Азии к моменту русского завоевания, именно Кокандское ханство с преимущественно таджикским населением, оказало России наиболее упорное сопротивление, да еще и восставало уже после формального завоевания. Именно поэтому, кстати, оно было полностью упразднено в Петербурге, тогда как хивинцы и бухарцы сохранили определенную самостоятельность.

Когда случилась революция, большевикам фактически пришлось завоевывать Среднюю Азию повторно. И опять таджики сражались наиболее упорно и сидели с ружьями в горах, когда басмаческое движение в других областях было давно уже подавлено. В результате национального размежевания Таджикистан был выделен из Узбекской ССР и стал отдельной республикой позднее всех – в 1929-м году.

Несмотря на то, что таджики получили формальное самоуправление и равные права в составе СССР, их решили попридержать и не допустить возможности дальнейших восстаний, отрезав их крупнейшие города во избежание их чрезмерного усиления. Без Бухары, Самарканда и некоторых прилегающих областей непокорному народу просто не имело смысла отделяться от Союза.

Источник - Живая Средняя Азия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1606252620
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Сенаторы рассмотрят проект Закона о возобновляемых источниках энергии и электроэнергетики
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 20 ноября 2020 года №782
- Премьер-Министр РК А. Мамин провел заседание МВК по COVID-19
- Правительство рассматривает меры по улучшению условий деятельности отечественного бизнеса
- Куда бегут бюджетные потоки
- Народная партия Казахстана представила 10 основных инициатив
- Кадровые перестановки
- Мажилисмены: механизмы использования пенсионных накоплений надо разъяснять населению
- Прошло заседание Политического совета "Nur Otan"
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  