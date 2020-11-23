За злоупотребления задержан полпред КырПрезидента в КырПарламенте Дыйканбаев

00:31 25.11.2020

24 ноября 2020, Бишкек - 24.kg, Бактыгуль ОСМОНАЛИЕВА



Задержан полпред президента в парламенте Курманбек Дыйканбаев



По факту злоупотребления должностным положением задержан полномочный представитель президента в Жогорку Кенеше. Об этом сообщает пресс-центр ГКНБ.



"ГКНБ ведется досудебное производство в отношении полномочного представителя президента в Жогорку Кенеше в ранге заместителя руководителя аппарата главы государства", - уточняется в сообщении.



Следствием установлено, что в период избирательной кампании в октябре 2020 года Д.К., действуя в интересах одной из политических партий, вынудил руководителя одного из государственных предприятий, имеющих стратегическое значение, передать ему денежные средства в сумме более 7 миллионов сомов под угрозой освобождения от занимаемой должности в случае отказа.



Незаконно полученные денежные средства Д.К. использовал в ходе предвыборной кампании, тем самым злоупотреблял своим служебным положением, в своих корыстных интересах, с целью обеспечения себе гарантий получения большего числа голосов избирателей.



24 ноября 2020 года Д.К. был задержан по подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьей 320 УК КР (злоупотребление должностным положением) и водворен в ИВС СИЗО ГКНБ.



Напомним, полномочным представителем президента в парламенте является Курманбек Дыйканбаев.