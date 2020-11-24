 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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В Донбассе готовятся к турецко-украинскому удару, - В.Мухин
08:41 25.11.2020

В ходе боевых действий акцент может быть сделан на беспилотники, хорошо показавшие себя на войне в Карабахе
Владимир Мухин
Обозреватель "Независимой газеты"
24.11.2020

Реджеп Тайип Эрдоган, к радости Владимира Зеленского, заявлял, что не признает Крым российским.
Источники в управлении народной милиции ДНР сообщили "НГ", что после победы Азербайджана в Нагорном Карабахе Анкара перебрасывает военных советников в Украину. Турецкий генералитет вместе с украинским Генштабом якобы прорабатывают операцию по возвращению под контроль Киева самопровозглашенных ДНР, ЛНР и даже Крыма. Возможно, это будут две операции, которые могут начаться не одновременно и будут проходить в режиме разведки боем. При этом "в тылу врага" предполагается задействовать по сценарию карабахской войны беспилотники (БПЛА) Bayraktar TB2, купленные у Турции. Однако этот сценарий в Киеве подкорректировали, отмечают источники в ДНР.

В будущих операциях против своих врагов на юго-востоке страны украинская армия помимо турецких дронов планирует использовать в качестве партизан и диверсантов местное население из числа крымских татар и украинцев, симпатизирующих Киеву. Возможно участие в боевой операции и сирийских наемников, которые неплохо зарекомендовали себя в карабахской войне на стороне Азербайджана.

Этот сценарий не исключает военный эксперт и журналист Александр Сладков. По его данным, ДНР уже укрепляет позиции и проводит учения по отражению наступления украинских боевиков. Он обращает внимание на то, что в карабахском конфликте Азербайджан воспользовался поддержкой Турции. Киев же не может похвастать наличием союзника, который готов игнорировать давление США, Германии и Франции. "У Киева нет такого союзника. Но если Турции пообещают передать Крым под ее протекторат в случае украино-российского вооруженного конфликта на полуострове, тогда Анкара может оказать помощь.

Такой сценарий соответствует украинской идеологии: лучше пусть достанется туркам, нежели москалям", – рассуждает эксперт. В такой мотивации Киева важную роль играет и военно-технический фактор. Официально Украина приобрела у Анкары всего шесть БПЛА Bayraktar TB2, три станции управления, а также около 200 высокоточных боеприпасов к ним. Если учесть, что Киев намерен приобрести еще 48 БПЛА этого типа (возможно, их поставки в Украину уже начались), то имеющегося потенциала в случае отсутствия эффективного противодействия, по экспертным оценкам, хватит, чтобы вывести из строя почти всю бронетехнику, которая имеется на вооружении военизированных формирований ЛНР и ДНР. А это 300–400 бронеобъектов.

Косвенным подтверждением таких планов является состоявшийся недавно визит в зону конфликта в Донбассе украинского вице-премьера по вопросам стратегических отраслей промышленности Олега Уруского. Он сообщил на своей странице в Facebook, что во время поездки "обсудил с руководством Генерального штаба, командирами и заместителями командиров бригад и батальонов текущую ситуацию в зоне проведения операции, состояние оснащения войск, результаты эксплуатации новых и модернизированных образцов вооружений и военной техники (ВВТ) и существующие проблемные моменты". Что это за "проблемные моменты", Уруский не уточнил. Но написал: "Сейчас есть конкретное представление, в чем нуждаются наши войска, что на сегодня требуется от предприятий оборонной промышленности Украины и куда двигаться производителям в дальнейшем в процессе обеспечения войск комплектующими и вооружением".

Олег Уруский – один из самых квалифицированных руководителей в правительстве Украины. По специальности он – военный авиационный инженер, хорошо разбирается в практических вопросах производства БПЛА. Именно ему принадлежит реализованная идея тесной военно-промышленной интеграции с Турцией. С его подачи, как сейчас выясняется, и при его активной поддержке стало возможным в 2018–2019 годы запустить в короткие сроки проект создания турецко-украинского высотного БПЛА Bayraktar Akinci с украинскими двигателями АИ-450С. На днях в соцсетях турецкие пользователи распространяли фильм на русском языке о том, как создавался и испытывался Bayraktar Akinci, и о его первом полете 6 декабря 2019 года. Не исключено, что это сделано для того, чтобы оказать моральное давление на россиян и население Донбасса. Ведь РФ до сих пор не показала в массовом открытом доступе свои достижения в области создания и использования ударных БПЛА.

Месяц назад Уруский после официального визита в Анкару президента Украины Владимира Зеленского рассказал, что "Турция готова вложить средства и самостоятельно построить новейшее предприятие для производства в Украине беспилотников". СМИ писали, что вице-премьер еще в августе 2020-го предлагал Анкаре приобрести крупный пакет акций компании "Мотор Сич", которая занимается производством авиационных двигателей, в том числе АИ-450С для БПЛА Bayraktar Akinci.

"В Киеве, воодушевленные успехами Азербайджана, видимо, рассчитывают, что турецкие ударные БПЛА станут главной силой в возможных предстоящих боях Вооруженных сил Украины (ВСУ) против вооруженных формирований ДНР и ЛНР", – считает военный эксперт полковник запаса Владимир Попов. По его мнению, для этого и работают в украинской армии турецкие советники. Эксперт обратил внимание на то, что две недели назад в Украине побывал командующий ВВС Турции генерал армии Хасан Кючюкакюз. Он и сопровождающие его лица посетили бригаду тактической авиации воздушного командования "Центр" Воздушных сил ВСУ. При этом наблюдатели отмечают, что "особой строкой обсуждалось обучение украинских операторов турецких БПЛА Bayraktar TB2 и опыт боевых действий ВСУ в Донбассе". "В это же время в Украине, по сообщению некоторых СМИ, состоялись секретные военные учения, связанные с "освобождением" Крыма и Донбасса. Не исключено, что эти маневры продолжаются и могут перерасти в реальные боевые действия", – отмечает Попов.

По данным СМИ, 23 ноября ударный украинский Bayraktar TB2 барражировал у границ Крыма. А на прошлой неделе в соцсетях обсуждалось, что ВСУ направили эти дроны в район Краматорска (город в Донбассе). Обсуждалось также, что наблюдателей ОБСЕ не допустили в район близ линии разграничения в зоне конфликта, куда, по сообщению источников ДНР, прибыло 42 танка ВСУ.

Заметим, что, по официальным данным ВСУ, действующие в зоне конфликта в Донбассе подразделения беспилотников обучены, как правильно использовать турецкие БПЛА. "Главнокомандующий ВСУ генерал Руслан Хомчак еще в июле 2020 года распорядился, чтобы программа работы с Bayraktar TB2 была включена в курс подготовки бригад перед отправкой в зону конфликта в Донбассе. Все вопросы были отработаны еще летом на Ровенском полигоне, где к убытию на юго-восток страны тогда готовилась 14-я механизированная бригада ВСУ", – отмечает Попов.

Источник - ng.ru
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