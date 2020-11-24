 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 25.11.2020
09:04  Почему визит Биньямина Нетаньяху в Саудовскую Аравию является историческим, - Le Monde
08:59  Должен ли Трамп быть привлечен к уголовной ответственности? - New York Times
08:41  В Донбассе готовятся к турецко-украинскому удару, - В.Мухин
07:53  Битва башен Кремля: Какие кланы "обидел" Мишустин своей реформой, - "СП"
00:31  За злоупотребления задержан полпред КырПрезидента в КырПарламенте Дыйканбаев
00:29  Либеральному миропорядку подрезали крылья, - Т.Бордачев
00:17  Почему Сталин не отдал Самарканд и Бухару Таджикистану?

00:15  О бездарности и "манкуртизме" узбекских и казахских кинотворцов, - Н.Нуртазина
00:02  В Ираке нашли способ победить непобедимую коррупцию, - А.Веселов
00:01  Китай утверждает, что искоренил абсолютную бедность, - "НГ"
Вторник, 24.11.2020
21:05  В Китай идут инвесторы со всего мира. Даже из США
21:02  Антивирус Конфуция. Вторая волна пандемии захлестнула мир, но обошла стороной азиатские страны
21:01  Россия и США скрестили шприцы
21:00  Голубая кровь, блин... Британский пэр-педераст, сын банкира Лебедев получил титул "барон Сибири" от Британской королевы
20:57  Накормить Китай: российские продукты пустят на крупнейший рынок мира
20:51  Российский БПК "Адмирал Виноградова" тараном вышибает американский эсминец "Джон Маккейн" из залива Петра Великого
19:09  Как мимо Китая проплыл труп его врага, - "Къ"
18:48  Страшное недовольство и социальное напряжение – проблема не только Германии, но всего Запада в целом, - И.Титов
18:36  Аким Октябрьского района Бишкека Куценко схвачен за коррупцию. Не просидел в должности и месяца!
18:34  КНР пристально следит за обеспечением прав китайских компаний в Кыргызстане, - посол Ду Дэвэнь
17:32  Полиция Парижа ударила по нелегальной миграции дубинками, - "НГ"
16:30  Байден и Россия. Неизбежно ли ужесточение антироссийской политики Вашингтона? - В.Пироженко
11:07  За Зулпиевскую конституцию. На кой Киргизии новый закон от старого прохиндея?
10:53  Коварству русских поем мы песню! Ария заморского Госдепа, - К.Душенов
09:57  Нетаньяху секретно слетал к саудовским принцам. Причина кипиша?, - М.Беленькая
09:56  "Кыргызия", так назвал стан кыргызов видный просветитель Осмонаалы Сыдыков еще в царское время, – С.Чериков
09:06  Астанинская нуротановщина. Перезагрузка со столичным акцентом? - Сакен Есетов
08:48  Тюркские народы изобрели науку о Вселенной, - ученый Оразклычев
08:41  КирСуд аннулировал депутатский мандат одного из вождей "Октябрьской революции" - Текебаева
08:37  Как жрецы "свободы" цензурируют яйцеголовых, - Е.Фатеев
08:33  В Казбюджете дыра. Елбасам срочно нужен кредит в 1,5 млрд евро
08:29  К чему приведут нападки на русский язык и русских в Казахстане? - В.Прохватилов
08:27  Страх финансистов. К вопросу о бытовой магии, - Михаил Хазин
08:24  Киргизская обновленная республика, - К.Карабеков
08:21  Из тупика... Конституционные парадоксы Кыргызстана
08:18  Утопия – наше будущее или очередной мираж? - Петр Дуткевич
03:03  Таджикистан: Энергосистема обладает избыточной мощностью, но недостаточной энергией. Почему? - К.Сирожидинов
00:14  Вселенский тупик в глобальной червоточине, - А.Быстрицкий
00:13  Чипы из США помогают Пекину контролировать своих граждан, - В.Скосырев
00:05  Долг Кыргызстана Китаю: между урезанием бюджета и сбором средств у народа, - Крис Риклтон
Понедельник, 23.11.2020
23:17  Латвия в шоке - встал российский транзит
21:37  Губер Иссыккульской области Киргизии Джантаев перевернулся в авто - жив, местами здоров
21:20  Байден отдает внешнюю политику команде Обамы, - "НГ"
20:40  Байден станет вторым "фейковым президентом" после Кеннеди
19:02  Умер Геннадий Зданович - историк, первооткрыватель Аркаима
18:31  Американская пропаганда. Геббельс отдыхает.., - Н.Третьяков
17:32  Байдену грозит китайская западня, - В.Скосырев
17:28  Японцы опять обвинили Китай в ведении гибридной войны
17:21  Битва за Гарибпур: как советские амфибии ПТ-76 разгромили американские танки в Пакистане (история)
17:10  Бывший министр Есет Косубаев возглавил КазГосцентр поддержки национального кино
16:59  Франция рвется к ливийской нефти и контрактам на восстановление Ливии, - В.Малышев
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Должен ли Трамп быть привлечен к уголовной ответственности? - New York Times
08:59 25.11.2020

24 ноября 2020 г.
Эндрю Вайсман | The New York Times

"Когда администрация Байдена вступит в должность в 2021 году, она столкнется с уникальным, чреватым сложностями решением: следует ли проводить уголовное расследование и преследование Дональда Трампа? Любое возобновление следственных действий или уголовное преследование еще больше разделит страну и подкрепит утверждения, что министерство юстиции США просто мстит. (...) Но как бы болезненно и тяжело это ни было для страны, я считаю, что следующий генеральный прокурор США должен начать расследование в отношении господина Трампа и, если это будет оправдано, привлечь его к ответственности за возможные федеральные преступления", - пишет на страницах The New York Times Эндрю Вайсманн, высокопоставленный прокурор и участник расследовании специального прокурора Роберта Мюллера.

"(...) Я был высокопоставленным участником расследования, которое возглавлял бывший специальный прокурор Роберт Мюллер и которое проводилось с целью определить, пыталась ли Россия подорвать наш фундаментальный демократический источник политической легитимности: нашу избирательную систему. Среди прочего, ему было поручено определить, вмешивался ли Трамп в установление нами фактов по этому вопросу", - указывает Вайсман.

"Мы собрали достаточно доказательств в подкрепление обвинения, что Трамп препятствовал правосудию. Это мнение разделяют многие. Вскоре после того, как был обнародован наш доклад, сотни бывших прокуроров пришли к выводу, что доказательства подтверждают такое обвинение, - утверждает автор публикации. - Какой прецедент будет создан, если препятствование такому расследованию может остаться безнаказанным и не повлечет за собой противодействия? Cложно ли исполнительной власти завести расследование в отношении действующего президента, который имеет право уволить специального прокурора (при необходимости, через генерального прокурора) и препятствовать сотрудничеству со следствием, применяя право на помилование. Мы видели, как Трамп использовал свое право на помилование, например, в отношении своего союзника Роджера Стоуна. Он сократил приговор Стоуну, который был должным образом осужден присяжными, но ни дня не провел в тюрьме за преступления, которые, по мнению федерального судьи, были совершены в пользу президента. Тот же судья установил, что Пол Манафорт, бывший председатель кампании Трампа, неоднократно лгал нам, нарушая свое соглашение о сотрудничестве. Он тоже наверняка питал надежду на заманчивое помилование".

"(...) Доказательства против Трампа включают показания Дона Макгана, бывшего юриста Трампа в Белом доме, который подробно описал, как президент приказал отправить в отставку специального прокурора и как, когда об этом сообщили в прессе, Трамп умолял Макгана публично отрицать этот факт и целях безопасности увековечить эту ложь в письменном меморандуме", - говорится в статье.

"Доказательства включают попытки Трампа повлиять на результат совещающихся присяжных на процессе по делу Манафорта и то, что он подавал надежду на помилование, чтобы помешать свидетелям сотрудничать с нашим расследованием (...)", - отмечается в публикации.

"Его потенциальная уголовная ответственность распространятся дальше, на действия до вступления в должность. Окружной прокурор Манхэттена, судя по всему, проводит классическое "беловоротничковое" расследование налогового и банковского мошенничества, а генеральный прокурор Нью-Йорка ведет гражданское расследование аналогичных обвинений, которые могут быстро превратиться в уголовное расследование", - указывает Вайсман.

"Эти дела на уровне штата вполне могут выявить доказательства, обосновывающие дополнительные федеральные обвинения. Такие потенциальные финансовые преступления не расследовались специальным прокурором и могут выявить и уголовные доказательства. Еще одной потенциальной находкой, к которой должна иметь доступ новая администрация, являются любые доказательства, которые не были предоставлены Конгрессу в ходе расследования, такие как внутренние коммуникации Госдепартамента и Белого дома".

"Вопросы, уже изложенные специальным прокурором и находящиеся в процессе расследования, нетривиальны; они не должны вызывать опасения, что Трампа выделяют и обвиняют в чем-то, что не расследовалось бы и не преследовалось в судебном порядке, будь оно совершено кем-либо другим".

(...) "Чтобы избежать федеральной уголовной ответственности, Трамп вполне может решить помиловать не только свою семью и друзей перед уходом с должности, но и себя самого, - считает Вайсман. - (...) Если Трамп дарует эти помилования, такие штаты, как Нью-Йорк, должны принять на себя ответственность и обеспечить соблюдение верховенства закона. И помилование не должно помешать новому генеральному прокурору оспорить самопомилование, а штату - вызвать помилованных друзей и родственников предстать перед большим жюри для содействия расследованию в отношении Трампа после того, как он уйдет с поста (где, если они солгут, они все равно рискуют получить обвинения в лжесвидетельстве и препятствовании).

"Короче говоря, быть президентом должно означать, что вы больше, а не меньше подотчетны верховенству закона", - заключает автор публикации.

Источник: The New York Times

Источник - Инопресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1606283940
Новости Казахстана
- Заседание Бюро Политического совета партии "Nur Otan" под председательством Нурсултана Назарбаева
- Мажилис одобрил законопроекты для развития АПК
- Правительство рассмотрело вопрос газификации населенных пунктов
- Государственный секретарь провел заседание комиссии
- В Сенате изучают законопроект об административно-территориальном устройстве
- Народники вышли на старт
- Будь здрав, Минздрав. Часть вторая.
- Е. Тугжанов ознакомился с ходом строительства завода по выпуску отечественной вакцины против COVID-19
- "Быть самостоятельным, жить в уважении и любви ко всем"
- Сенаторы изучают Соглашение о пенсионном обеспечении
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  