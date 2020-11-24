 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Почему визит Биньямина Нетаньяху в Саудовскую Аравию является историческим, - Le Monde
09:04 25.11.2020

24 ноября 2020 г.
Бенжамен Барт и Клотильда Мраффко | Le Monde

"(...) Визит держался в секрете всего несколько часов. В понедельник, 23 ноября, израильский новостной сайт Walla News со ссылкой на анонимный источник в правительстве сообщил о том, что накануне вечером премьер-министр Биньямин Нетаньяху совершил пятичасовой визит в Саудовскую Аравию, и за это время он успел встретиться с наследным принцем королевства Мухаммедом бин Салманом, известным как "МБС". Переговоры состоялись в Неоме, ультрасовременном мегаполисе, строящемся на северо-западе Саудовской Аравии, в присутствии госсекретаря США Майка Помпео, который завершал тур по Ближнему Востоку - вероятно, последний - и директора Моссада, службы внешней разведки Израиля, Йоси Коэна, - пишут корреспонденты Le Monde Бенжамен Барт и Клотильда Мраффко.

"(...) В понедельник во время встречи со своей партией "Ликуд" глава израильского правительства отказался от комментариев: "Я не поднимал такие темы годами и не собираюсь этим заниматься сейчас", - лаконично сказал он. Однако его министр образования Йоав Галант по Израильскому радио радостно объявил о "невероятном достижении", - говорится в статье.

"(...) Рано утром, через пять часов после сенсации Walla News, министр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан Аль Сауд вызвал замешательство, отрицая присутствие израильских представителей в Неоме."Я видел, как в прессе говорилось о предполагаемой встрече между Его Королевским Высочеством наследным принцем и израильскими лидерами во время визита государственного секретаря Майка Помпео, - написал в Twitter министр иностранных дел Саудовской Аравии. - Этой встречи не было. Единственными присутствующими официальными лицами были американцы и саудовцы".

"(...) В эти опровержения все труднее и труднее поверить, особенно когда имеется проекция траектории полета между Тель-Авивом и Неомом, - отмечает саудовский преподаватель университета Азиз Аль-Гашиан, специалист по отношениям между Израилем и странами Персидского залива. - Мы наблюдаем постепенную нормализацию, мелкие шаги, которые, судя по всему, ускоряются". Один высокопоставленный советник из Саудовской Аравии, пожелавший остаться неназванным, подтвердил The Wall Street Journal, что встреча состоялась", - передают авторы статьи.

"Сближение Израиля и Саудовской Аравии произошло после того, как в середине августа ОАЭ решили открыть дипломатические отношения с Израилем, за ними последовали Бахрейн в сентябре и Судан в октябре. Такие решения принимались при активной поддержке президента США Дональда Трампа, стремящегося набрать дипломатические баллы в конце своего срока, а также при молчаливом согласии Мухаммеда бин Салмана, - комментируют журналисты. - (...) МБС относится к новому поколению арабских лидеров, не разделяющих предубеждений своих предков по отношению к Израилю. Наследного принца, которому его отец уступил большую свободу действий, побуждают сблизиться с Нетаньяху их общая враждебность по отношению к Ирану и его восхищение перед израильской технологической модернизацией. В этом плане население Неома, расположенного на берегу Красного моря напротив израильского порта Эйлат, тоже не является безгрешным. Его цель, о которой не говорится официально, состоит в том, чтобы привлечь израильскую "нацию стартапов" к строительству здесь города будущего, предположительно заполненного роботами, летающими такси и учителями-голограммами".

"(...) К тому же все автократы на Ближнем Востоке знают, что всякий, кто сближается с Израилем, завоевывает симпатию Белого дома - принцип неписаный, но испытанный. "Самое ценное, что может предложить Израиль - это не оружие или разведка, а это его влияние на Вашингтон", - утверждает Азиз Аль-Гашиан.

"Также весьма вероятно, что два лидера подняли тему Ирана. Перспектива того, что Джо Байден возобновит соглашение 2015 года по ядерной программе Тегерана, отмененное Дональдом Трампом, беспокоит израильскую военно-политическую элиту ничуть не меньше, чем принцев Эр-Рияда и их союзников в Персидском заливе", - пишет Le Monde.

"Им необходимо скоординировать свои усилия для обеспечения того, чтобы возможное сближение США и Ирана принимало во внимание безопасность саудовского королевства, - аргументирует Азиз Аль-Гашиан. - Становится все более очевидной новая геополитическая ось, объединяющая Саудовскую Аравию, Объединенные Арабские Эмираты, Бахрейн, Египет и Израиль".

"Означает ли это, что приближается признание Израиля со стороны саудовского королевства? Опрошенный 21 ноября по этому поводу Фейсал бин Фархан Аль Сауд напомнил традиционную позицию своей страны: нормализация невозможна без мирного соглашения между еврейским государством и палестинцами. "Король Салман, хранитель двух святынь в Мекке и Медине, не хочет выглядеть как человек, который продал Иерусалим и Палестину", - подчеркивает бывший западный посол, находящийся на посту в Эр-Рияде. Но королю 84 года и у него слабое здоровье. Как только МБС займет трон, все может измениться", - резюмируют журналисты.

Источник: Le Monde

Источник - Инопресса
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