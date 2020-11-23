На должность президента Кыргызстана осталось всего 47 кандидатов

09:25 25.11.2020

На сегодняшний день на должность главы государства претендуют 47 кандидатов. Об этом пишет пресс-службы ЦИК.



Как уточнили в Центризбиркоме, 39 кандидатов из 47 уже образовали избирательные фонды, открыв специальные счета в двух установленных комиссией банках.



Всего в президентской гонке участвовали 65 кандидатов, но 12 из них ЦИК возвратила документы, так как они не соответствовали требованиям для участия в выборах.



Президентские выборы состоятся 10 января 2021 года. Итоги голосования будут подведены до 21 января. Избранным считается кандидат, набравший в первом туре голосования свыше половины всех голосов избирателей.



В случае, если ни один кандидат не наберет более 50% голосов, то комиссия назначает повторное голосование, в котором примут участие два претендента, набравших наибольшее число голосов избирателей.



Среди главных претендентов на победу многие эксперты выделяют Садыра Жапарова. После того, как Сооронбай Жээнбеков был вынужден покинуть свой пост, именно Жапаров временно занял должность и. о. президента.