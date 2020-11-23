КазМинздрав тяжело болен... Ч. 2, - Е.Косенко

09:42 25.11.2020 Будь здрав, Минздрав. Часть вторая.

Очередная работа над ошибками будет всеобъемлющей?



Евгений Косенко,



Начало нынешнего года ознаменовалось целой серией судебных процессов и задержаний в разных регионах страны.

Как сообщили в феврале в Агентстве по противодействию коррупции, бывшего главврача ГКП "Областная детская больница" управления общественного здоровья Туркестанской области подозревают в хищении бюджетных средств на сумму более 20 миллионов тенге. Согласно материалам следствия, главврач растратил эти денежные средства, оплатив невыполненные работы по ремонту здания.

Помимо этого, антикоррупционной службой Шымкента было начато досудебное расследование и в отношении бывшего главного врача детской больницы Туркестанской области, который похитил бюджетные денежные средства в размере 38,5 миллионов тенге.

В Костанайской области проверялась причастность главного врача КГУ "Специализированный дом ребенка Аркалыка" управления здравоохранения акимата области к хищению бюджетных средств в сумме свыше двух миллионов тенге.

В Мангистауской области велось следствие в отношении и.о. руководителя ГКП на ПХВ "Мангистауская областная станция скорой и неотложной помощи" по подозрению в получении значительной взятки от некоего гражданина за его трудоустройство фельдшером(!).

В Кызылординской области врач многопрофильной областной больницы также подозревался в подстрекательстве граждан к даче взяток более 500 тысяч тенге. Этого же врача подозревали и в присвоении путем обмана 600 тысяч тенге, полученных за предполагаемое содействие в трудоустройстве.

А главный врач и два бухгалтера районной больницы в Костанайской области за растрату 9,6 миллионов тенге были приговорены к семи годам колонии каждый…

В общем, все шло своим чередом. Можно было даже предположить, что еще через какое-то время пройдет очередная коллегия Минздрава, в ходе которой чиновники в очередной раз горестно признают масштабы коррупции в системе здравоохранения и разработают …надцатый по счету план борьбы с ней. Однако корректировки в размеренный и привычный ход событий внезапно внесла пандемия.

Помимо мобилизации всех резервов стало ясно, что без дополнительных ассигнований дело не обойдется. И действительно, порядок сумм, выделенных на борьбу с эпидемий, впечатлял. Согласно последующей сводной информации, только Министерству здравоохранения было выделено 114 миллиардов 826 миллионов тенге. Из этой суммы 40 миллиардов 58 миллионов выделили из резерва правительства. 21 миллиард 184 миллионов тенге предназначались на приобретение средств индивидуальной защиты, 2 миллиарда 30 миллионов должны были обеспечить закуп лекарственных средств и медицинских изделий. Еще 2,5 миллиарда направлялись на закуп лабораторного оборудования, систем для определения коронавируса. 100 миллионов тенге – на закуп услуги по разработке и выпуску реагентов для выявления коронавируса, 13,7 миллиарда тенге – на услуги по оказанию лабораторных исследований методом ПЦР, 310 миллионов тенге – на закуп аппаратов искусственной вентиляции легких отечественного производства для оснащения автомобилей скорой медпомощи, 131 миллион тенге – на эвакуацию граждан.

Что же касается средств республиканского бюджета, то оттуда было выделено 74 миллиарда тенге. Из них 19,5 миллиарда тенге – на оказание медуслуг в инфекционных, карантинных и провизорных стационарах. Еще 40,4 миллиарда – на стимулирование работников, задействованных в проведении карантинных мероприятий. 14,8 миллиарда тенге были направлены на строительство трех инфекционных больниц в Нур-Султане, Шымкенте и Алматы.

В настоящее время практически все контролирующие органы страны заняты проверкой – насколько честно и эффективно были потрачены эти огромные суммы. То, что серьезные нарушения уже вскрываются, далеко не секрет; об этом сообщают в своих предварительных докладах сами проверяющие, так что через некоторое время мы наверняка станет свидетелями возбуждения очередных уголовных дел и последующих судебных процессов.

Но это в будущем, а в недавнем прошлом один за одним начали проявляться весьма постыдные эпизоды, связанные с недобросовестными сотрудниками системы, решивших нажиться и на этой всеобщей беде.

Летом были задержаны главный врач и бухгалтер Костанайского областного противотуберкулезного диспансера, которых заподозрили в получении взятки от представителя коммерческой организации в сумме 236 тысяч тенге из ранее оговоренного одного миллиона тенге за заключение договоров о государственных закупках на поставку дезинфицирующих средств рамках борьбы с коронавирусом.

В этот же период антикоррупционной службой Атырауской области было начато досудебное расследование по факту превышения должностных полномочий руководством поликлиники №7 города Атырау, обвиняемого в незаконном сборе с работников организации денежных средств, ранее перечисленных им в качестве надбавок.

Заведующий реанимацией районной больницы Алматинской области был задержан с поличным за продажу дефицитных лекарств. Во время задержания у врача были изъяты более 90 флаконов лекарственных препаратов и 1,3 миллиона тенге, вырученные от предыдущих продаж лекарств.

– Как ни печальна статистика, но к каждому четвертому случаю незаконной продажи медикаментов имеют отношение сотрудники медицинских и фармацевтических организаций. Пользуясь доверием со стороны граждан и имея доступ к лекарственным средствам, они продавали их по стоимости, завышенной в несколько раз как самостоятельно, так и через посредников. Из-за действий таких недобросовестных работников гражданам нанесен серьезный материальный ущерб, – комментировал ситуацию министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев.

Задержания продолжились и осенью. В сентябре в Алматинской области были арестованы директор станции скорой помощи и его заместитель. Они подозреваются в хищении бюджетных денежных средств на общую сумму более 3 миллионов тенге путем подписания акта выполненных работ по заключенному договору за оказание услуг по ремонту специальной автомобильной техники. Спецмашины были выделены по государственной программе "Денсаулык" в рамках антикризисных мер на борьбу с пандемией коронавируса.

Примерно в эти же дни попал под стражу директор городского патологоанатомического бюро в Алматы. Еще чуть позже уголовное дело заведено было заведено в Жамбылской области в отношении должностных лиц областного управления здравоохранения по факту хищения бюджетных средств, выделенных на борьбу с пандемией – путем приобретения медицинских изделий по завышенным ценам.

В Семее было возбуждено уголовное дело в отношении санитарного врача Е. Слямбекова, который проводил незаконные проверки на соблюдение санитарных норм во время карантина, выявлял нарушения и за взятки "решал" эти проблемы.

В самом конце октября по подозрению в получении взятки в особо крупном размере был задержан руководитель управления здравоохранения Западно-Казахстанской области Болатбек Каюпов (назначенный на эту должность всего лишь в марте нынешнего года).

В начале ноября, в Алматы также по подозрению в получении взятки был задержан главный специалист управления санитарно-эпидемиологического контроля.

Ну а венчал этот (далеко не полный список) арестов и задержаний скандал на самом верху чиновничьей иерархии системы здравоохранения страны. В августе этого года был задержан вице-министр здравоохранения Олжас Абишев, курировавший вопросы цифровизации. Его заподозрили в хищении 127 миллионов тенге бюджетных средств при разработке интеграционной IT-системы.

Этот же месяц ознаменовался и арестом бывшего председателя правления ТОО "СК-Фармация" Берика Шарипа. Как сообщил следователь по особо важным делам первого департамента Агентства по противодействию коррупции Данияр Бигайдаров: "Шарип арестован по факту злоупотребления полномочиями при закупе медицинских изделий в период ЧС, повлекшего тяжкие последствия".

Характерно, что Берик Шарип возглавлял ТОО "СК-Фармация" достаточно непродолжительное время – с апреля по июль 2020 года. С этой должности он был освобожден после резкой критики со стороны президента Касым-Жомарта Токаева. Впрочем, для "СК-Фармации" уважаемый топ-менеджер был, конечно же, не чужим, так как с мая 2018 года занимал должность заместителя председателя правления и исполняющего обязанности председателя правления компании.

И наконец, 31 октября был задержан и бывший министр здравоохранения Елжан Биртанов, отправленный в отставку в середине лета этого года. Согласно официальной информации, его подозревают в растрате бюджетных средств в особо крупных размерах. Правда, под стражей он пробыл недолго и уже 7 ноября был переведен под домашний арест.

Как мы помним, экс-министр Биртанов в период нахождения на должности любил самокритично порассуждать о размахе коррупции в его ведомстве. Но судя по последним событиям, оценка истинных масштабов этой напасти еще впереди. Помимо основательной ревизии трат средств, выделенных на борьбу с пандемией в последнее время все громче звучат голоса призывающие обратить пристальное внимание на нюансы приватизации объектов здравоохранения.

Массовый старт программы государственно-частного партнерства в области здравоохранения был дан в 2017 году. Цель была сформулирована как "улучшение качества оказания медицинских услуг, улучшение оборудования медицинских организаций и улучшение системы управления медицинскими объектами".

– Сейчас государство поняло, что в частном секторе есть ресурсы, есть желание работать в секторе здравоохранения, и приглашает компании принять участие в создании объектов здравоохранения или в управлении ими, – рассказывала советник министра здравоохранения Анара Мусрепова.

Ну а чуть позже были определены и объекты, подлежащие приватизации. Только в одной южной столице таковых набралось 19 штук. Девять поликлиник, детский санаторий, родильный дом… В целом же, в списке объектов по республике фигурировали такие, если можно так выразиться, "стратегические" для казахстанского здравоохранения учреждения как АО "Национальный научный кардиохирургический центр", АО "Казахский научно-исследовательский институт глазных болезней" и другие ведущие профильные институты. Часть из них (включая и созданное в рамках реализации государственной программы "Саламатты Казахстан" АО "Казмедтех", специализирующееся на поставках медицинского оборудования) была благополучно реализована уже в течение следующего, 2018 года. Как правило, речь шла о доверительном управлении с правом последующего выкупа. И через некоторое время, вникнув в некоторые тонкости заключенных контрактов, забили тревогу депутаты парламентской фракции "Ак Жол". В своих депутатских запросах на имя премьер-министра страны они, в частности, указывали, что рыночная приватизация (т.е. продажа объектов инвесторам за реальные деньги) на местах подменяется банальным переделом собственности в интересах узкого круга лиц: "Самым популярным становится передача объекта в доверительное управление с последующим выкупом, когда новые хозяева расплачиваются с государством из средств самого государства. В частности, этот формат получил широкое применение по отношению к объектам здравоохранения, где приватизация порой напоминает щедрые подарки за государственный, а с введением финансирования медучреждений из средств Фонда медстрахования – так еще и за народный счет…"

Не радовали депутатов и последствия этого шага: "В результате подобной правовой эквилибристики, государство не получает реальных денежных средств за проданные, а фактически – подаренные объекты, сами объекты не получают реальных инвестиций и ресурсов для развития, игнорируются интересы и права тех профессионалов отрасли, чьим непосредственным трудом создавался сам объект и формировалась его рыночная привлекательность. Не происходит вовлечения большинства граждан в отношения собственности, напротив, собственность концентрируется в руках узкого круга аффилированных лиц, что критически увеличивает социальный разрыв в обществе", – говорилось в направленных в правительство документах.

В очередной раз эту тему депутаты подняли буквально на днях. И помимо теории, подкрепили свой запрос конкретными примерами:

"Партия "Ак Жол" неоднократно обращалась в правительство с требованием приостановить порочную практику приватизации, а также передачу в доверительное управление с последующим выкупом объектов здравоохранения. Соответствующие запросы были направлены 28 сентября, 25 октября, 15 ноября 2017 года и 11 сентября 2019 года. Мы указывали, что на практике приватизация сводилась в основном к продаже объектов здравоохранения по заниженной стоимости определенному кругу лиц, а передача в доверительное управление с последующим выкупом не что иное как расчет с государством за счет средств самого государства ввиду имеющегося подушевого финансирования ОСМС…

Наша обеспокоенность нашла свое подтверждение в период пандемии, когда правительство вынуждено было направить огромные государственные средства на строительство модульных инфекционных больниц, а в августе 2020 года было объявлено о строительстве новых 13 больниц. Сегодня в очередной раз мы вынуждены обратиться по вопросу приватизации медицинских учреждений, и поводом для этого послужила очередная передача в доверительное управление еще одного объекта здравоохранения.

27 октября 2020 года появилась информация о передаче в доверительное управление объекта государственной собственности – Талгарской районной больницы (на фото) – TOO "A Class Medikal". При этом в пресс-службе управления здравоохранения Алматинской области отметили, что ТОО имеет богатый опыт оказания медицинских услуг и имеет профессиональную команду. Тендер о передаче в доверительное управление был объявлен управлением финансов Алматинской области 7 октября 2020 года, и уже 23 октября TOO "A Class Medikal" признано победителем. Ранее в ответах правительства на наши депутатские запросы отмечалось, что передача в доверительное управление с правом последующего выкупа позволяет потребовать от доверительного управляющего выполнения определенных обязательств: сохранение персонала, видов деятельности, вложение инвестиций на приобретение оборудования. Если выполнение первых двух условий не требует особых усилий от приобретателя, то вложение инвестиций подразумевает наличие такого потенциала у участника тендера. И эта возможность должна подтверждаться балансовыми данными.

В истории с приватизацией Талгарской районной больницы большой вопрос вызывает наличие финансовых возможностей, а также опыт работы в данной сфере ТОО, которому передали в доверительное управление больницу.

Согласно данным Еgov, это ТОО зарегистрировалось 10 января 2020 года, его учредителями являются три физических лица, лицензия на оказание медицинских услуг выдана 15 января 2020 года. Есть большие сомнения по поводу достаточности опыта работы этого вновь созданного ТОО: как предприятие меньше чем за год могло приобрести опыт в сфере медицины? Может это ТОО создано конкретно для приватизации этого объекта? Балансовая стоимость передаваемого объекта в управление составляет 6 321 403 тыс. тенге. Эта больница с такой мощностью и стоимостью, с подтвержденным объемом ГОБМП и ОСМС, могла быть передана в управление в случае отсутствия компетентного управления со стороны государства. Но в таком случае можно было заменить руководство этой больницы, не выводя государственные средства сомнительным образом непонятно в чей карман…"

В конце своего обращения к премьер-министру страны народные избранники предложили приостановить приватизацию и передачу в доверительное управление объектов здравоохранения, а также поручить соответствующим органам провести расследование законности передачи Талгарской районной больницы в доверительное управление ТОО "A Class Medikal".



Вообще, тема приватизации того или иного объекта довольно часто становилась предметом интереса общественности (в том числе – и самих медицинских работников), здесь, например, достаточно будет вспомнить, нашумевшее дело о передаче в частные руки городской детской поликлиники Алматы, которую приобрел на торгах брат тогдашнего директора департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг города Алматы Айзат Молдагасимовой – Азамат Молдагасимов. Повышенный интерес и скепсис нескольких городских медиков в отношении личности покупателя тогда закончился судебным процессом, в ходе которого главный санитарный врач города заявила о том, что ее родственник является опытным предпринимателем, и закон абсолютно не возбраняет любому гражданину страны осуществлять любую предпринимательскую деятельность. Суд тогда эту точку зрения поддержал.

Других желающих публично оспаривать итоги того или иного приватизационного результата не находилось, поэтому процесс исправно шел по намеченному графику. Но теперь, после столь решительного заявления депутатов Мажилиса, вполне возможно в него будут внесены неопределенные коррективы, а некоторые ранее приватизированные объекты будет подвергнуты серьезной ревизии на предмет законности проведенных процедур.



Так же можно предположить, что возможны некоторые изменения в самом курсе коммерциализации казахстанской медицины, за которое так ратовал бывший министр Биртанов, доказывавший необходимость перевода управления отраслью на рыночные принципы и прямо относящий медицину к одной из бизнес-отраслей:

"Можно сказать, что медицинский бизнес является достаточно устойчивым. Когда ты занял нишу, будет постоянный приток дохода. Если ты правильно все организовал, то в принципе даже в условиях государственного тарифа можно быть достаточно рентабельным", – цитировало слова министра одно из авторитетных деловых изданий страны.



Короче говоря, после окончательной победы над коронавирусом (если таковая когда-нибудь все-таки произойдет) систему отечественного здравоохранения ждет целый ряд серьезных изменений. Но не очередных реформ, а скорей – работы над ошибками. О чем, собственно, и говорят многие эксперты и общественники страны:



- Пандемия раскрыла все нарывы в системе здравоохранения. Все оказалось блефом! Сколько было бюджетных денег выделено! Ежегодные реформы в системе здравоохранения – главная причина упадка отрасли в медицине, – считает член Общественного совета Алматы Нурлан Жазылбеков.



– Работа Минздрава была изначально порочного курса. Решения принимались не медицинскими, а специалистами по стратегическому планированию. Помимо коррупционных схем, есть изначально и некачественное планирование, шла волна оптимизации больниц. Их упорно сокращали в последние годы. Во-вторых, у нас сложилась система абсолютной бесконтрольности госбюджета. Ситуация требует большого комплекс мер, чем просто скажем аресты одиозных чиновников по коррупционным делам. То есть у нас плохо обстоят дела с самой системой контроля качества государственного управления, его планирования и реализации. Хотелось бы, чтобы такие дела уже не по факту бы возбуждались в отношении уже бывших руководителей, а так чтобы во время работы чиновники понимали, что привычка залезать в бюджетный карман будет плохо заканчиваться, – подчеркивает политолог Данияр Ашимбаев.

- Каждый кризис влечет за собой уроки, которые нужно учитывать. Мы сейчас извлекаем уроки из этого кризиса и пандемии. Будем перестраивать работу министерства здравоохранения... Нам надо сейчас очень серьезно отнестись к допущенным ошибкам, исправить их. Конечно же, медицина будет находиться в сфере нашего самого пристального, приоритетного внимания, – анонсировал будущий фронт работ президент Касым-Жомарт Токаев.



Можно ли из всего этого предположить, что следующий год, принесет с собой позитивные улучшения в отрасли? Честно говоря, не знаю. Слишком много чего было запущено, слишком многое в очередной раз предстоит преодолевать. Но то, что сложившееся положение дел не приемлемо в принципе, похоже понимают уже абсолютно все. Вопрос лишь в том, насколько это понимание воплотится в конкретные изменения. Источник - turanpress.kz

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1606286520

Новости Казахстана

- Заседание Бюро Политического совета партии "Nur Otan" под председательством Нурсултана Назарбаева

- Мажилис одобрил законопроекты для развития АПК

- Правительство рассмотрело вопрос газификации населенных пунктов

- Государственный секретарь провел заседание комиссии

- В Сенате изучают законопроект об административно-территориальном устройстве

- Народники вышли на старт

- Будь здрав, Минздрав. Часть вторая.

- Е. Тугжанов ознакомился с ходом строительства завода по выпуску отечественной вакцины против COVID-19

- "Быть самостоятельным, жить в уважении и любви ко всем"

- Сенаторы изучают Соглашение о пенсионном обеспечении

