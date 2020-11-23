АмерДемократия. Как мафия Байдену помогла, - Buffalo Chronicle

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10:32 25.11.2020 Как мафия Байдену помогла

Buffalo Chronicle утверждает, что по заказу Демпартии мафиози сфабриковали поддельные бюллетени

Владимир Малышев

23.11.2020



Принято считать, что в США правят две партии: демократы и республиканцы. Но есть еще сила, которая тоже, но негласно, причастна к управлению этой якобы "демократической" страной – мафия.



Как сообщила американская газета Buffalo Chronicle, мафиози "Коза ностра" ("Наше дело"), преступной организации, сформированной выходцами из Италии, активно поддержали на выборах Байдена. Им удалось подтасовать результаты в Филадельфии, изготовив 300 тысяч бюллетеней в его пользу. В результате, как стало ясно, благодаря именно этой махинации Джо Байден одержал победу в ключевом штате Пенсильвания.



Со ссылкой на окружение мафиозного босса в Филадельфии Джоуи Мерлино, известного как "Тощий Джоуи", газета сообщила, что фальшивые документы были напечатаны по заказу штаба противника Дональда Трампа.



Работы по подделке бумаг заняли порядка трех дней, за каждый подложный бюллетень люди Мерлино получили по 10 долларов – всего около 3 миллионов.



"Мерлино и небольшая команда сотрудников, – пишет Buffalo Chronicle, – изготовили эти бюллетени по цене 10 долларов за бюллетень – колоссальные 3 миллиона долларов за три дня работы. Затем они были упакованы в невзрачные картонные коробки и отправлены возле конференц-центра Филадельфии. Источники, которые разговаривали с Chronicle на условиях анонимности, говорят, что Мерлино забрал эти бюллетени из двух частных домов, где горстка доверенных партнеров деловито помечала бюллетени маркерами Sharpie. Им платили более 1000 долларов в час, они производили тысячи бюллетеней каждый час в течение более 60 часов. Эти бюллетени были приобретены за наличные...



Считается, что активисты Демократической партии, работающие в избирательном офисе Филадельфии, предоставили Мерлино за несколько часов до закрытия избирательных участков в ночь выборов ящики с необработанными бюллетенями, которые он перевез в два частных дома в Южной Филадельфии.



К 22:00 той ночи операция Merlino уже генерировала более 3000 бюллетеней в час, что быстро увеличилось до более чем 6000 бюллетеней в час до полуночи".



Спецоперация в пользу Байдена



Как видно, операция по фальсификации выборов в Филадельфии готовилась заранее. Все та же Buffalo Chronicle свидетельствует, что "ранее в этом году "Тощий Джоуи" Мерлино досрочно освободили из двухлетнего тюремного заключения. Если президент Трамп готов предложить ему полное помилование за нынешние проступки и искупить вину за прошлые проступки, Мерлино, скорее всего, представит Конгрессу потрясающие показания о том, как были украдены выборы".



Мэр Филадельфии, член Демпартии США Джим Кенни отрицает мошенничество на выборах. Однако готовность "Тощего Джоуи" рассказать об этой афере перед судом и в конгрессе может и в самом деле обернуться сенсацией и поставить под сомнение перевес Байдена при подсчете голосов. Однако пока другие американские СМИ эту сенсацию не подхватили и об этом не пишут. Что и не трудно понять, поскольку большинство ведущих средств массовой информации США находятся под контролем демократов.



Вместе с тем сообщение о причастности мафии к махинациям на выборах в Америке – ничего необычного из себя не представляет. Хорошо известно, что мафия постоянно играла (и, как видно, продолжает играть) активную роль в политике США, причем именно в смычке с демократами.



Знаменитый Аль Капоне, глава клана выходцев из Италии, был одним из первых боссов мафии, который уделял первостепенное внимание завоеванию политических позиций. Как только он перебрался из Нью-Йорка в Чикаго, Аль Капоне начал методически захватывать один район города за другим.



Кровавая история



Страница истории политической деятельности мафии – муниципальные выборы 1924 г. в Чикаго. Демократическая партия пришла на эти выборы под лозунгом борьбы с "сухим законом", который был введен в США борцами против спиртного. Ее кандидаты на пост мэра утверждали, что введенный республиканцами "сухой закон" привел к колоссальному росту преступности. Аль Капоне вывел на улицы Чикаго многие сотни своих отпетых головорезов. Они колесили по городу на машинах и из автоматов обстреливали избирательные участки. Такого не было еще ни на одних выборах в истории страны. Но полиция бездействовала. Подкупленные судебные крючкотворы делали так, что никто из нарушителей порядка не был задержан, а избиратели боялись выступить свидетелями. Сторонники Аль Капоне не только одержали победу на выборах, но и ясно дали понять всем в Чикаго, кто является настоящим хозяином города.



В 1931 г. мафия полностью завладела Таммани-холлом в Нью-Йорке, где собирались демократы. В результате штаб-квартира Демократической партии перешла под полный контроль мафии, что стало серьезной заявкой на дальнейшее завоевание "Коза нострой" важнейших политических позиций. Мафия все более расширяла свое проникновение в политические сферы страны, полагая, что только политическое прикрытие может обеспечить безнаказанность преступных операций.



Самый криминальный город страны – Детройт, регулярно входящий в топ-10 самых опасных мегаполисов мира, многие годы возглавляется мэром-демократом. Чикаго, где мафия всегда чувствовала себя вольготно, Демократическая партия бессменно контролирует с 1931 года и до наших дней.



Центр тусовки лидеров Демократической партии – Таммани-холл полностью был под контролем главаря "Коза ностра" Фрэнка Кастелло, который надзирал за назначениями на самые высокие посты в государстве. Поговаривали, что именно он обеспечил даже победу Франклина Делано Рузвельта на президентских выборах в 1932 году.



Гарри Трумэн своим появление на посту президента США тоже был во многом обязан мафии. И он оказался благодарным человеком. "Когда демократы из Канзас-Сити давали торжественный обед в честь председателя партии Уильяма Бойла, мафиозо Чарлз Бинаджо (главарь "Коза ностра" в Канзас-Сити) сидел рядом с самым почетным гостем – президентом Соединенных Штатов Гарри Трумэном", – писали современники.



Бандиты для внешней политики



В годы Второй мировой войны мафия сыграла ключевую роль в деле содействия американской высадке в Италии, на Сицилии. Из тюрьмы был освобожден знаменитый главарь "Коза ностра" Лаки Лючано, которого американские спецслужбы переправили на Сицилию, где в опоре на местных мафиози, которые ненавидели Муссолини, он организовал поддержку высадки войск США на острове. После войны оккупационная администрация США в знак "благодарности" содействовала тому, что почти все мэры городов на Сицилии оказались кандидатами от мафии.



После чего мафия, тесно связанная со спецслужбами США, проникла и в правительство в Италии в Риме. На Сицилии мафия пыталась даже устроить переворот, чтобы превратить остров в 49-й штат Америки. Но дело не выгорело.



Хотя связи у нее были на самом высоком уровне. Многолетний премьер Италии Джулио Андреотти под конец жизни получил тюремный срок за связи с мафией.



В августе 1960 года полковник Шеффилд Эдвардс, директор Управления безопасности Центрального разведывательного управления США, предложил членам американской мафии совершить покушение на кубинского лидера Фиделя Кастро . В период с августа 1960 года и по апрель 1961 года ЦРУ, с помощью мафии, провело серию попыток отравить или застрелить Кастро. Причастны к этому были мафиозные главари Сэм Джанкана, Карлос Марчелло, Санто Траффиканте-младший и Джон Розелли.



Именно в союзе с мафией действовали в Италии террористы из "Красных бригад" и подрывной ложи "П-2" – и все под контролем ЦРУ. Есть те, кто считает, что именно мафия была на самом деле исполнителем заказа по убийству неугодного ей и американскому истеблишменту президента США Джона Кеннеди. А заказчиками убийства президента были вице-президент США Линдон Джонсон и директор ФБР Джон Эдгар Гувер. Такое показание дал в тюрьме приговоренный к пожизненному заключению по другому преступлению Джеймс Файлз (Джимми Саттона). А роль Ли Харви Освальда, на которого официально была возложена вина за покушение, сводилась к тому, чтобы запутать следствие.



Но еще раньше в итальянском еженедельнике "Панорама" была опубликована статья репортера итальянского телевидения Джанкарло Бизиака "Приказ был дан по-сицилийски", который в результате расследования пришел к выводу, что убийство Кеннеди – дело рук мафии.



Мафия ненавидела Кеннеди из-за потери Кубы, которая служила для нее перевалочной базой для отправки в США наркотиков, а также источником колоссальных доходов от игорного бизнеса на острове. Практическими организаторами покушения были босс мафии в Новом Орлеане Карлос Марчелло, глава профсоюза транспортных рабочих Джимми Хоффа, а также уже упомянутые влиятельные мафиози Сэм Джанкана и Санто Траффиканте, тесно связанные с ЦРУ.



При расследовании в Италии похищения и убийства в 1978 году лидера Христианско-демократической партии Альдо Моро террористами-леваками из "Красных бригад", также выяснилось, что они были связаны с мафией и ЦРУ. Моро выступал за создание в Италии правительственного большинства с участием влиятельной тогда в стране компартии, что для американских кураторов Италии было недопустимо.



Мафия бессмертна



В наши дни ситуация фактически не изменилась. Несмотря на все усилия, преступный синдикат так и не был разгромлен, что подтверждает хвастливые заявления ее главарей о том, что "мафия бессмертна". Как пишет немецкая газета Bild, "несмотря на все поражения, "Коза ностра" и сегодня относится к крупнейшим, наиболее разветвленным и опаснейшим преступным синдикатам Америки. Ее члены – в основном, американцы итальянского происхождения – считают себя членами – "Коза Ностры" так же, как и их коллеги с ее родины Сицилии. В течение последних нескольких десятков лет в группу вошли и другие гангстерские кланы, такие как "американская Каморра", которая протянула свои щупальца и в Канаду. Названия того, чем она занимается, напоминают об энциклопедии преступлений: вымогательство, мошенничество, контрабанда всех видов, наркобизнес, коррупция, отмывание денег, нелегальный игорный бизнес, кредитные мошенничества, убийства, проституция, порнография, воровство, поджоги. Согласно оценкам "Коза Ностра" в США насчитывает три тысячи членов и тысячи приспешников".



"Мафия, – продолжает Bild, – обосновалась в Америке в конце XIX века во время волн миграции из Сицилии и других регионов южной Италии в нью-йоркский район Восточный Гарлем (в то время итальянский Гарлем), в нижний Ист-Сайд и Бруклин, а также в другие города США, такие как Новый Орлеан или Чикаго. До сегодняшнего дня эти группировки поддерживают тесную связь с сицилийской мафией, "Каморрой" в Неаполе и "Ндрангетой" в Калабрии. Отдельные группировки называют себя "семьями", даже если их участники не состоят друг с другом в родстве. Сегодня мафия наиболее активна на северо-востоке США, особенно в Нью-Йорке, Филадельфии и в штате Нью-Джерси. В общей сложности власти насчитывают 26 "семей" в крупных американских городах".



А "бессмертна" мафия потому, что она уже давно тесно связана с сильными мира сего. Так что в нынешнем ее участии в выборах и в поддержке демократов, которых она поддерживала всегда, ничего удивительного нет. Мафия – постоянный, хотя и закулисный член нынешнего либерального истеблишмента в США.



Так что на этом фоне все разговоры о так называемой американской демократии – не более чем мыльный пузырь. Дымовая завеса, чтобы скрыть истинное положение вещей – диктатуру олигархического капитала, опирающегося на тесную связь с уголовной преступностью.



Повредит ли это разоблачение о подделках мафией бюллетеней Байдену? Вряд ли. Ни одно крупное СМИ США не стало пока раскручивать этот, казалось бы, сенсационный скандал, который вполне мог бы стать "Байденгейтом". Почему? Да все по той же причине. В США не мафиози уже в политике, а сама политика ничем не отличается от методов мафии. Источник - столетие

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