 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Топ-менеджерам "КазМунайГаза" снизили зарплату. Аж на целых 6,7 процента!
10:34 25.11.2020

Зарплаты в "КазМунайГазе" в общих расходах компании сократили на 6,7 процента, в основном это коснулось административного и управленческого персонала. Об этом сообщил заместитель председателя правления по экономике и финансам компании Даурен Карабаев, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"Расходы на заработную плату управленческого персонала, они учитываются в общих и административных расходах и в расходах на реализацию, были сокращены на 6,7 процента (по данным распространенного доклада, расходы сократились с 64 миллиардов тенге в прошлом году до 59,7 миллиарда тенге за девять месяцев 2020 года).

Что касается производственного персонала в регионах, то, конечно же, в условиях пандемии для сохранения социальной стабильности сокращение его не коснулось. В некоторых случаях мы пошли дальше и оплачивали вынужденный простой работникам сервисных компаний, чьи объемы работ упали на фоне снижения добычи", - пояснил Даурен Карабаев.

Он уточнил, что расходы по заработной плате, учитываемые в себестоимости (это в основном производственный персонал), даже немного увеличились, с 235,6 миллиарда тенге до 245,7 миллиарда тенге, или на 4,3 процента.

В компании отметили, что в рамках принятой антикризисной программы были сокращены операционные расходы и капитальные вложения на 147 миллиардов тенге на 2020 год и на 586 миллиардов тенге на ближайшие пять лет по сравнению с первоначальным планом.

"Мы отказались от бонусов, премий и урезали зарплаты топ-менеджерам. Также был сокращен штат центрального аппарата на 34 процента. В результате оптимизации капитальные вложения за девять месяцев 2020 года снизились на 13 процентов, с 338 миллиардов тенге до 293 миллиардов тенге.

Общие и административные затраты за девять месяцев были снижены на 21 процент, со 135 до 107 миллиардов тенге", - сказал Карабаев.

Позже в компании пояснили, что зарплаты топ-менеджерам сократили на 30 процентов.

Источник - tengrinews.kz
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