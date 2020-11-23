 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Украина - оккупированная Америкой страна, - Олег Царев
10:36 25.11.2020

Задача Зеленского и его окружения достаточно простая: заработать денег. Коррупционные схемы и сохраняются в украинских ведомствах для того, чтобы это сделать. Об этом мы поговорили с корреспондентом Украина.ру Александром Чаленко:

- Олег Анатольевич, что стоит за таким откровенным интервью экс-министра финансов Игоря Уманского главреду сайта "Гордон" Алесе Бацман, где он откровенно рассказал о коррупции, которая продолжает существовать при новой власти? Мы же с вами прекрасно понимаем, что такие интервью просто так не даются.

- Когда прошли местные выборы, я говорил о том, что рейтинг Зеленского упал и члены его команды будут искать себе новых сюзеренов.

Для того чтобы попасть в новый проект, надо выйти из старого. Причем это надо сделать публично, чтобы всем сразу стало понятно, что человек не связан с прежней командой. В данном случае с командой Зеленского. Нечто подобное будет происходить и дальше, и больше. С корабля побегут ближайшие помощники, советники, министры и другие члены команды. Все они будут дистанцироваться от Зеленского.

- Как бы ни относиться к мотивам Уманского, откровенно рассказавшего о том, какие нехорошие вещи творятся в верхах, но он все-таки говорит об объективно существующих вещах - коррупционных схемах на таможне и в других ведомствах. Почему эти схемы продолжают существовать? Почему с ними не борется Зеленский?

- Задача Зеленского и его окружения достаточно простая. Первое - заработать денег. Коррупционные схемы и сохраняются для того, чтобы это сделать. Таможня, контрабанда, скрутки, незаконное возвращение НДС, откаты на дорожном строительстве. Это то, что приносит быстрые и легкие деньги. Также приличные деньги приносит "Энергоатом" и НАК "Нефтегаз".

Это основные доноры для любой власти.

- А второе?

- Не попасть в какой-то сильный скандал, чтобы Зеленского нельзя было привлечь, когда он отойдет от власти, и не таскали по судам. В общем, чтобы он спокойно мог бы жить на Украине. Не завести сильных врагов, не перессориться с мировым сообществом - не стать врагом США и Европы, чтобы в случае чего уехать туда. Вот так Зеленский и действует. По этому сценарию и работает.

- Воспользуется ли этими разоблачениями Уманского нынешний лидер украинской оппозиции - Петр Порошенко - чтобы использовать их в борьбе с Зеленским?

- Конечно, всем этим Порошенко будет пользоваться. Это будет понижать рейтинг Зеленского и ухудшать ситуацию, в которой он находится.

- Байден фактически новый президент США. Мы помним непростую ситуацию с его сыном Хантером, замешанным в коррупционный скандал на Украине. Как эта ситуация дальше будет развиваться?

- Вряд ли что-то поменяется. Посол США участвует в заседаниях Кабинета министров. Мне недавно рассказали, как это все проходит.

- Расскажите и нам.

- Там, в том числе, обсуждали и крупные инвестиции, которые должны были сделать крупные китайские компании в экономику Украины, и посол США сказала, что нет необходимости привлекать китайцев в эти проекты, и никто из присутствующих ничего на это не возразил.

Украина - оккупированная страна, и вряд ли что-то поменяется, потому что посол как был под демократами, так и остался. Трамп поэтому и проиграл, потому что не поставил своих людей ни в ЦРУ, ни в Госдепартамент, не поменял послов. Люди как работали на команду демократов Обамы и Байдена, так и будут работать дальше.

Источник - завтра
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