Йеменские хуситы зажигают саудовскую нефть ракетами, - "Къ"

11:11 25.11.2020 "Ансар Аллах" вновь атаковала объекты Saudi Aramco



Газета "Коммерсантъ" №216 от 25.11.2020, стр. 6

Саудовская Аравия подтвердила факт удара хуситского движения "Ансар Аллах" по объекту крупнейшей в мире нефтяной компании Saudi Aramco. Отмечается, что целью стали не только национальные ресурсы королевства, но и безопасность мировой энергетической системы. В Эр-Рияде считают, что за действиями хуситов стоит Иран. США призвали "Ансар Аллах" "изгнать иранцев". В противном случае движение может попасть в американский список террористических организаций.



О новой атаке на объект Saudi Aramco в районе Джидды стало известно еще в понедельник утром. "С помощью и поддержкой Аллаха ракетные силы смогли поразить распределительную станцию Aramco в Джидде",- написал в Twitter официальный представитель вооруженных сил хуситского движения "Ансар Аллах" Яхья Сариа. По его словам, удар был нанесен новой крылатой ракетой Quds 2, которая только поступила на вооружение после "успешных испытаний в Саудовской Аравии, о которых еще не рассказывалось". Представитель "Ансар Аллах" подчеркнул, что удар был "очень точным" и вызвал пожар, а сама операция - это ответ "на продолжение осады и агрессии". "Мы повторяем наш совет гражданам и иностранным компаниям, работающим в Саудовской Аравии. Наши операции продолжатся, и вам следует держаться подальше от жизненно важных объектов, поскольку они находятся среди выбранных нами целей",- предупредил Яхья Сариа. Удар был нанесен всего через несколько часов после того, как Саудовская Аравия завершила виртуальный саммит G20, председателем которого она была в этом году.



Война в Йемене началась в марте 2015 года, когда силы арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией и ОАЭ вторглись на территорию страны под предлогом возвращения власти президенту Абд-Раббу Мансуру Хади. Хуситское движение "Ансар Аллах" и ядро бывшей партии "Всеобщий народный конгресс" контролируют около 20% территории Йемена, в том числе столицу страны Сану. На этой территории проживает около 80% населения страны. Хуситы считают Эр-Рияд своим главным врагом и постоянно обстреливают территорию королевства. Операции коалиции в Йемене были приостановлены летом. По информации интернет-проекта ACLED, собирающего данные по международным конфликтам, в Йемене с 2015 года погибли свыше 100 тыс. человек. Из них более 8 тыс.- жертвы ударов арабской коалиции.



Хотя кадры пожара в Джидде достаточно быстро распространились в соцсетях, саудовские власти тянули с комментариями до вечера понедельника. Первые детали появились в публикации государственного информационного агентства SPA. Источник в Министерстве энергетики королевства рассказал, что "теракт произошел в три часа утра", пожар на станции распределения нефтепродуктов удалось потушить, никто не пострадал, не нанесен урон и "поставке топлива Saudi Aramco своим клиентам". Уже во вторник представитель самой компании добавил подробностей: в результате атаки хуситов из строя был выведен один из 13 резервуаров-хранилищ, максимальная вместимость которого составляет 500 тыс. баррелей. Всего общая емкость хранения нефтепродуктов на распределительной станции составляет 5,2 млн баррелей, ежедневно она может доставлять более 120 тыс. баррелей для внутреннего потребления в западные районы, включая Мекку и Джидду. Пожар потушили за 40 минут, а работоспособность объекта была восстановлена в течение трех часов.



Нефтяной рынок практически не отреагировал на атаку, так как она затронула инфраструктуру, задействованную для внутреннего потребления, а не для экспорта.



Кроме того, все понимают, что в случае даже очень крупного повреждения нефтяного объекта в Саудовской Аравии другие страны в рамках ОПЕК+ просто нарастят добычу и закроют любую нехватку нефти.

Совсем иной ситуация была в сентябре прошлого года, когда в результате атаки дронов и крылатых ракет пострадали два нефтяных объекта Saudi Aramco, расположенных примерно в 180 и 300 км к востоку от Эр-Рияда. Сразу после ударов производство нефти в Саудовской Аравии снизилось более чем в два раза, цены резко пошли вверх.



Тогда, как и сейчас, ответственность за атаку взяли на себя хуситы, однако Эр-Рияд обвинил во всем Тегеран. Более того, и Саудовская Аравия, и США утверждали, что в прошлом году удар был нанесен именно с территории Ирана. По информации агентства Reuters, в засекреченном докладе независимых экспертов ООН, которые проводили расследование, выражается сомнение в том, что у хуситов могли быть беспилотники, чья дальность позволила бы долететь из Йемена до места, где были совершены атаки.



В этот раз речь идет только о ракетах, и от йеменской границы до Джидды примерно в два раза ближе (около 600 км), чем от иранской.



Есть доказательства, которые подтверждают вовлеченность иранского режима в атаки террористической группировки хуситов на нефтяные объекты",- заявил тем не менее официальный представитель командования аравийского альянса полковник Турки аль-Малики.



Речь в первую очередь идет об обвинениях Ирана в поставках хуситам крылатых ракет и дронов. По словам Турки аль-Малики, атаки направлены не только против национальных объектов королевства, но и "против мировой энергетической безопасности".



"Ракеты Quds 2, как и их предыдущая версия Quds 1, собраны в Йемене. Однако, вероятнее всего, проектировали их в Иране, там же создавали детали. У Йемена и раньше никогда не было своей ракетной промышленности, тем более ей неоткуда взяться во время войны",- сказал "Ъ" военный эксперт Юрий Лямин. Он отметил, что характеристики Quds 2 пока неизвестны, так как это их первое известное боевое применение. Quds 1 имеет 5,6 метра в длину и диаметр фюзеляжа - 35 см, корпус сделан из углеродного волокна, которое местами усилено металлом и другими материалами. Максимальная дальность полета - в районе 800 км.



Фото: Nael Shyoukhi, Reuters



"Похоже, что ракету разработали в Иране как упрощенный и дешевый проект на основе более сложных ракет типа Soumar и Hoveizeh",- добавил господин Лямин. Он также отметил плохую подготовку саудовских военных и в целом системы ПВО страны. "Американский Patriot слишком дорог для того, чтобы прикрывать каждый стратегический объект в королевстве, другие установки уже устарели. Наши "Торы" и "Панцири" могли бы быть более эффективными. В любом случае крылатая ракета - слишком непростая цель для поражения",- сказал эксперт.



Фото: Nael Shyoukhi, Reuters



Атака по объектам Saudi Aramco фактически совпала с отчаянными попытками спецпредставителя генсека ООН по Йемену Мартина Гриффитса добиться от сторон конфликта - правительства Хади вместе с поддерживающим его Эр-Риядом с одной стороны и "Ансар Аллах" с другой - подписания совместной декларации об остановке боевых действий. По данным агентства Reuters, на прошлой неделе Саудовская Аравия была готова согласиться на прекращение огня в обмен на создание буферной зоны на границе, которая должна существовать до тех пор, пока в Йемене не будет сформировано поддерживаемое ООН переходное правительство. В обмен Эр-Рияд был согласен прекратить морскую и воздушную блокаду Йемена. Одновременно на "Ансар Аллах" решили оказать давление США. Дипломатические источники издания Foreign Policy сообщили, что администрация президента США Дональда Трампа готовится внести хуситское движение в список террористических организаций. Генсек ООН назвал это "несвоевременным решением", которое "может раскачать лодку". Впрочем, официально в Вашингтоне информацию Foreign Policy пока не подтвердили. По словам советника президента США по нацбезопасности Роберта О`Брайена, Вашингтон не отвергает каких-либо вариантов действий и внимательно следит за развитием событий в Йемене. "Прямо сейчас мы побуждаем хуситов изгнать иранцев, прекратить атаковать соседей и население Йемена, добросовестно заняться мирным процессом с другими заинтересованными сторонами в Йемене",- сказал он в понедельник журналистам.



Марианна Беленькая, Юрий Барсуков Источник - kommersant.ru

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