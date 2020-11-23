Обвал системы неизбежен. Путин рассказал, каким будет мир после коронавируса, - Михаил Хазин

11:16 25.11.2020

Путин на G20 описал мировым лидерам довольно мрачное будущее. Я его описывал и раньше, например, в интервью 2008 года. На всякий случай напомню, это интервью было дано летом 2008 года (до начала осеннего обвала) и описывало, как будет выглядеть ситуация по итогам кризиса. Тогда казалось, что он может пойти по "быстрому" сценарию, в реальности кризис сильно затянули, из-за чего его нижняя точка будет существенно ниже, чем если бы он пошел без помех тогда. И, к слову, если бы ему не мешали, он бы уже к сегодняшнему дню закончился.



Тогда это интервью было воспринято как нечто совершенно неприемлемое, многочисленные сторонники либеральных взглядов (вплоть до модераторов википедии) активно объясняли, что я маньяк и шарлатан. Интересно, сегодня они готовы отстаивать такую же позицию? Нет, часть конечно, готова, поскольку они за деньги, а не за содержание. Но некоторые мои знакомые стали много аккуратнее в своих высказываниях, надо думать, видят, что вокруг происходит.



И в этой ситуации выступление Путина выглядит очень символично.



Он человек серьезный и выступал перед серьезной аудиторией. Да, конечно, и в странах G20 есть не очень серьезные руководители, но в целом (и с учетом трансляции на значительно более широкую аудиторию) такое выступление означает, что те, кто отвечает за свои страны и экономики, видят картинку именно такой. И пришло время явить ее миру.



Я, конечно, не могу не испытывать чувство глубоко удовлетворения, глядя на это, но возникает серьезный вопрос: как это будет происходить? Куда придем мы, более или менее, адекватно отразили, а вот какими путями… В прежние времена такие истории завершались войнами, а что сейчас? Войны-то нет! И это главная причина, по которой концепция "новой Ялты", которую я предложил еще года два назад, не встречает признания в широких общественных кругах.



Собственно, еще тогда я объяснил, что как и предыдущие конференции, описывающие судьбы мира (Венский конгресс, собственно Тегеран-Ялта-Потсдам, Парижская конференция 1919 года и так далее), "новая Ялта" будет конференцией держав-победительниц. И побежденной стороной станет финансовый глобализм (или, как назвал эту силу Трамп, "транснациональные финансисты"). Описание этой стороны в виде "Западного" глобального проекта и его элиты мы сделали еще в начале 2000-х годов и подробно это можно прочитать в "Воспоминаниях о будущем"...



Но вот получится ли победа?



В 2018 году казалось, что ключевой момент – это перевыборы Трампа. Но сегодня мы видим, что весьма вероятно возвращение к управлению США представителя "Западного" проекта, Байдена. И как в такой ситуации оформлять победу? Это вообще возможно? Да и потом, вроде бы, никогда ранее ликвидации таких надгосударственных структур не было!



Отметим, кстати, что были.



Можно вспомнить ликвидацию (пусть и не окончательную, но как реальную геополитическую силу) ордена исмаилитов (во французском языке до сих пор слово "убийца" звучит как "assassin", ассасин, искаженное "исмаилит"). Или, скажем, ликвидацию Филиппом IV Красивым ордена Тамплиеров. Отметим, что те, кто читал "Айвенго", не могли не обратить внимание на то, что в этом романе описано, как Ричард Львиное сердце выгнал тех же тамплиеров (храмовников) из Англии за сто лет до Филиппа. Так что процесс был длинный.



К слову, тамплиеров обвиняли примерно в том же, в чем сегодня обвиняют сторонников "Западного" проекта, в нарушении авраамической системы ценности, сатанизме и поклонению "золотому тельцу". Ну и попыткам ввести абсолютную монополию на власть. Последнее, конечно, главное, но вслух об этом говорить не принято.



Так вот, тогда, в XIII веке, тамплиерам тоже казалось, что у них все схвачено, поскольку французское королевство в долгах как в шелках, а молодой Филипп Красивый считал магистра Ордена Жака де Моле своим учителем. Но – не срослось. И если внимательно посмотреть на то, что сегодня делает Трамп, то можно обратить внимание, что он консолидирует консервативную часть американского общества (которая сильно больше, чем сообщество откровенных либералов), вскрывая ей всю безобразную систему мошенничества и развала государства.



У него может и не получиться (получиться, кстати, тоже может). Но даже если Байден станет президентом, да даже если Камала Харрис станет, все равно, обвал системы неизбежен. И тут вариантов два: либо действующий президент от Демократической партии вспомнит, что он именно американский президент, либо – он решит, что он представляет именно интересы "Западного" глобального проекта.



В первом случае произойдет примерно то же, что происходило во Франции в начале XIV века: Филипп Красивый просто ликвидирует Орден тамплиеров на корню. Например, внесет президент США указ о запрете МВФ действовать на территории США, как преступной организации (повод можно найти всегда). И – опаньки! Но в этом случае обвал будет крайне резким и, самое главное, будут ликвидированы все основные рычаги, которыми США контролируют мир (поскольку они все долларовые). И как в такой ситуации обойтись без "новой Ялты"? И если исходить из логики нашего анализа, то как раз и получается, что это должно произойти к 23 году.



А во втором… А во втором быстро станет ясно, что президент США - чья-то, явно антиамериканская марионетка. И в этом случае начало гражданской войны становится вполне вероятным процессом. Но и тогда "новая Ялта" все равно будет (а как жить в современном мире без США, с их долларами?), вот только будут ли в ней принимать участие сами США уже большой вопрос. Так что картина, в общем, постепенно проясняется.



Я не знаю, отдают ли себе американские граждане отчет о том, что вопрос выбора между Трампом и Байденом это, не самое важное, если учитывать реальное состояние дел в экономике, то выбор стоит между существованием США или их распадом. Разумеется, если масштаб экономического кризиса не учитывать, то картина выглядит проще, но мы-то все понимаем! И мировые лидеры тоже уже должны начать понимать, меня они, может, и не читали, но Путин им все уже понятно и в доступной форме объяснил. Так что нам остается только ждать "новой Ялты", конечно.