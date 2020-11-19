 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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В России учреждена ученая "Ассоциация исследователей Золотой Орды"
15:34 25.11.2020

Пресс-релиз международной общественной организации "Ассоциация исследователей Золотой Орды"
19.11.2020
На завершающем заседании VI Международного Золотоордынского Форума, прошедшем 27 июня 2019 г., научная общественность возложила на Центр исследований Золотой Орды и татарских ханств Института истории им. Ш.Марджани АН РТ задачу организовать международную общественную организацию "Ассоциация исследователей Золотой Орды".

19 ноября 2020 г. после тщательной предварительной подготовки, проведено Учредительное собрание, члены которого единогласно проголосовали за создание Ассоциации и утвердили Устав организации.

Основной целью деятельности Ассоциации является координация научных исследований в области ордыноведения, истории тюрко-татарских государств, проведение мероприятий, поощрение, продвижение и репрезентация результатов изысканий по данному направлению.

Председателем Ассоциации был единогласно назначен д.и.н. Трепавлов Вадим Винцерович. Координационный Совет Ассоциации возглавил к.и.н. Миргалеев Ильнур Мидхатович, зам. главы признан к.и.н. Аксанов Анвар Василевич, секретарем утвержден к.и.н. Галимов Тэймур Рустэмович. Единогласно принято решение о создании подотчетных Ассоциации иностранных отделений и определении состава органов их управления: Европейский (глава: Александер Узелац, PhD; секретарь: Роман Хаутала, PhD), Казахстанский (глава: Аширбек Муминов, д.и.н.; секретарь: Айболат Кушкумбаев, д.и.н.) и Турецкий комитеты (глава: Ильяc Кемальоглу, PhD; секретарь: Dinçer Koç, PhD). Согласно протоколу проведения Учредительного собрания также был избран состав Контрольно-ревизионной комиссии в составе: Сайфетдинова Эльмира Гаделзяновна (к.и.н.), Беляков Андрей Васильевич (д.и.н.), Александр Николов (PhD).

Принято решение считать научный журнал "Золотоордынское обозрение" и научный сборник "Золотоордынское наследие" официальными печатными органами Ассоциации, фактическим местонахождением Ассоциации – офис Центра исследований Золотой Орды и татарских ханств по адресу: 420111, г. Казань, ул. Батурина, д.7А, оф. 236. Официальный сайт Ассоциации находится в стадии формирования по электронному адресу http://goldhorde.org, рабочий официальный электронный почтовый адрес: mail@goldhorde.org.

Общим собранием Ассоциации принято считать Международный Золотоордынский Форум, регулярно объединяющий более 100 ученых-исследователей со всего мира, собираемый в г. Казань раз в три года (ранее проводился раз в два года), планируемый к следующему проведению на 2022 г.

См. Устав МОО "Ассоциация исследователей Золотой Орды"

См. Протокол №1 Учредительного собрания МОО "АИЗО" от 19.11.2020 г.
http://xn--80aagie6cnnb.xn--p1ai/news/536?fbclid=IwAR29eFADOBI_qzW9anp0E2vjM2-VphOiX8mJVco8ru_BPnnWTs2V6MkStug

Источник - Институт истории РАН
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1606307640
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