 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Россия-Турция-Иран: геополитическая тройка, сумевшая кардинально изменить наш мир при отсутствии нашей реакции, - Ксавье Рофер
15:48 25.11.2020

25 ноября 2020 г.
Ксавье Рофер | Atlantico

"Пока Европа барахтается, пытаясь побороть COVID-19, Иран, Турция и Россия продвигают свои пешки с целью вырвать великое евразийское пространство из-под американского господства", - пишет Ксавье Рофер, криминолог, профессор географии и геополитики в Университете Париж-Сорбонна, на страницах Atlantico.fr/

"(...) На большом Ближнем Востоке между Ираном и Ливией, в "зоне основных интересов", которая беспокоит великих стратегов, аналитики с конца 2018 года описывают глобальную стратегическую революцию, нарушающую многовековой баланс сил. Это революция, спровоцированная иранскими и российскими военизированными формированиями; иногда также турецкими", - говорится в статье.

"(...) У истоков этой стратегической революции стоят два игрока мирового уровня, Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган; делая вид, что они противостоят друг другу, на самом деле они играют сообща; так происходит все чаще и чаще после неудавшегося путча летом 2016 года, который заставил Эрдогана пересмотреть свою стратегию выживания и контрнаступления. Этот негласный сговор действует в Ливии, Судане и, в том числе, на Аравийском полуострове", - считает автор публикации.

"(...) С конца 2018 года эксперты прогнозировали создание трех российских военных баз на иранском берегу Персидского залива. Фактически, с 18 октября 2020 года и отмены ООН эмбарго на продажу оружия Ирану, судя по всему, по образу и подобию своих баз в Сирии (Хмеймим, Латакия) ВМФ России откроет три крупных объекта в Чахабаре, Бендер-Аббасе и Бандар-э-Бушере, в Персидском и Оманском заливах. Защита окружающего морского и воздушного пространства обеспечат ракетные комплексы С-400 и "Бастион"; плюс обладающие лучшими тактико-техническими данными станции радиоэлектронной борьбы "Красуха-4", - пишет Рофер.

"Несколько слов о станции радиоэлектронной борьбы, в эффективности которой мы убедились во время столкновения русских и украинцев после того, как Москва снова заняла Крым. В ноябре 2018 года два украинских катера и буксир, следовавшие из Одессы в Мариуполь в Азовском море, странным образом прибыли в российские территориальные воды, где спецназовцам оставалось их только захватить. При помощи "Красухи" украинские корабли ввела в заблуждение их собственная система GPS - и даже их компасы! - утверждает автор публикации. - После этого нападение на Иран (как на Ирак в 2003 году) или даже его бомбардировка станут настолько дорогостоящими в военном отношении, что Тегеран фактически превратится в неприступное убежище, не считая ядерного удара. Летом 2020 года один лишь запуск подобного русского маневра бросил Эмираты, Бахрейн и т. д. в объятия Израиля. Привязка России к "теплым морям" была геополитической мечтой царей и Сталина: Путин ее осуществил", - полагает Рофер.

"То же самое происходит в отношении стратегически важного Судана: с 2018 года Эрдоган и Путин сближаются с суданским диктатором Омаром аль-Баширом - здесь тоже действовали частные российские ополчения. (...) Для двойного охвата в Порт-Судане на берегу Красного моря планируется разместить крупную российскую военную базу. Здесь тоже речь идет о береговой обороне... на основе ракет класса "земля-воздух" и станций радиоэлектронной борьбы. Как говорится в военной записке , "взаимодополняемость этих систем вооружений предотвратит доступ в этот район", - указывает эксперт.

"(...) Наконец, нам также известно, что в этой зоне с конца 2018 года боевые пловцы и военно-морские войска, в частности, российские и иранские, тренируются вместе", - дополняет автор.

"Перед лицом стратегической задачи планетарного масштаба, направленной на вырывание большого евразийского пространства из-под власти США, Брюссель барахтается, пытаясь побороть COVID-19, а французские СМИ исследуют психологию женоубийцы Жонатана Даваля (на днях Жонатан Даваль был приговорен к 25 годам за то, что убил свою жену Алексию и сжег ее тело -Прим. ред.)", - резюмирует Ксавье Рофер.

Источник: Atlantico

Источник - Инопресса
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