"Ордена и повышение получат только хокимы, удовлетворившие людей", - Мирзиеев сказал, как отрезал...

16:50 25.11.2020

"Ордена и повышение получат только хокимы, удовлетворившие людей" - президент

"Все наши действия должны быть направлены на облегчение условий жизни населения, создание возможностей. Но хокимы, которых мы назначаем, этого не понимают. Теперь ордена и повышение будут получать только хокимы, удовлетворившие людей", - заявил Шавкат



Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев 24 ноября провел видеоселекторное совещание, на котором обсуждались вопросы поддержки предпринимательства в регионах и развития сферы услуг, сообщила пресс-служба главы государства.



За 10 месяцев с начала года в Сырдарьинской области было создано 12 тысяч постоянных рабочих мест - годовой план перевыполнен на 30%. В Гулистане создано в 2 раза больше рабочих мест, чем прогнозировалось, в Баяутском районе - в 1,5 раза больше. В результате в Сырдарье были трудоустроены около 90% безработных, включенных в "железную тетрадь", говорилось на совещании.



Успешными признаны показатели создания рабочих мест в Карши и Китабском районах Кашкадарьинской области (их создано в 2,5 раза больше, чем планировалось), Кызылтепинском (в 3,5 раза), Учкудукском, Навбахорском районах и городе Зарафшане (в 2 раза) Навоийской области.



В ряде районов работа в этом направлении признана неудовлетворительной. В частности, в Бухарском районе план по созданию новых рабочих мест выполнен только на 30%. Такая же ситуация в Жондорском районе.



"Не принимается достаточных мер. Президент оказал такое доверие, назначил хокимами районов Дустова (хоким Бухарского района Кахрамон Дустов - ред.) и Камолова (хоким Жондорского района Камол Камолов - ред.) Но из-за того, что они вообще не работали на результат, они освобождены от должностей. Пусть знают хокимы во всей республике. По каждому будет заключение", - заявил Шавкат Мирзиеев.



Президент предупредил, что хокимы районов, которые до конца года не смогут вывести регион из "красной" категории по рейтингу социально-экономического развития, будут освобождены от должностей.



"Разве Бухарский район не самый лучший район? Он ведь такой же, как Баяутский район. Находится рядом с городом Бухара. Хоким Бухарского района должен быть примером", - отметил он.



"Раз увольняются хокимы двух районов, значит, и руководители четырех секторов должны уйти", - добавил президент.



Он подчеркнул, что все действия чиновников должны быть направлены на облегчение условий жизни населения и создание возможностей.



"Но хокимы, которых мы назначаем, этого не понимают. Теперь ордена и повышение будут получать только хокимы, удовлетворившие людей. Никакой другой показатель нас не интересует", - сказал президент.



Шавкат Мирзиеев подчеркнул, что за счет улучшения придорожной инфраструктуры можно наладить оказание услуг на 700 млрд сумов. В том числе путем строительства 400 крупных сервисных объектов вдоль 10 тысяч км дорог, проходящих по территории более чем 150 районов и городов.



"Если хоким сможет взять под контроль виды услуг, то это большой источник для создания рабочих мест. Если и этого не сделает, то такой хоким нам не нужен. Банкир есть в районе? Есть. Не один, а минимум три банка. Налоговик есть? Есть первый заместитель хокима, руководитель экономического комплекса? О чем думает [хоким]? За счет придорожной инфраструктуры можно организовать оказание услуг. Каждый день нужно думать, что нужно сделать, чтобы увеличить число рабочих мест", - сказал он.



За 10 месяцев в приемные премьер-министра поступило 66 тысяч обращений от предпринимателей, 80−90% из которых можно было решить на уровне районов и областей, заявил глава государства.



"Несмотря на то, что хоким Сырдарьинского района [Алижон] Мухамадиев дал обещание в начале года сократить проблемы предпринимателей, количество обращений от предпринимателей выросло в 2 раза. Мирзаев (хоким Сырдарьинской области Гофуржон Мирзаев - ред.), сегодня уволишь Мухамадиева. Мне не нужны такие люди. Не пришло бы 66 тысяч обращений, если бы руководители на местах спускались бы в махалли и решали проблемы каждого заявителя", - сказал президент.



С 1 мая в Узбекистане действует система рейтинговой оценки социально-экономического развития регионов. В рамках системы впервые были изучены экономические показатели, среда поддержки бизнеса, инфраструктура и уровень использования ресурсов в районах и городах.



Хокимы и руководители секторов районов, получивших "неудовлетворительную" рейтинговую оценку, в октябре попросили прощения у населения и пообещали исправить ситуацию. Всего сообщалось о 33 "красных" районах и городах.