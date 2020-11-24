Могила деда и бабки Ксении Собчак в Ташкента пришла в запустение

18:01 25.11.2020

Могила бабушки и дедушки Ксении Собчак пришла в запустение, а ее родственники бедствуют



Театральный продюсер Валерий Сергеев призвал телеведущую проявить щедрость и благородство



Елена ПЕТРОВА



За жизнью Ксении Собчак в соцсетях ежедневно следят миллионы подписчиков: смотрят ее интервью и расследования, восхищаются стильными нарядами и разделяют материнские радости. С появлением сына Платона светская львица, как она сама утверждает, стала глубоко семейным человеком. Правда, с этим согласны не все.



- Есть такое сообщество друзей семьи Собчак - люди, которые общались с этим большим семейством еще в Ташкенте, - рассказал kp.ru театральный продюсер Валерий Сергеев, который уже почти полвека близко знаком с Собчаками. - Родственники Ксюши по отцовской линии - выходцы из Узбекистана, да и сам Анатолий Собчак, для меня - дядя Толя, провел там детство и юность. А вот Ксения не была ни разу, и ни с кем связь не поддерживает, что нас очень неприятно удивляет.



По словам Сергеева, многих раздражает неуемная активность телеведущей, которая не разобравшись с собственной родней, учит народ уму-разуму.



- Мы видим Собчак везде: то она ведет одну передачу, то другую, то выдвигает свою кандидатуру на президентских выборах, - продолжает друг семьи. - И каждый раз удивляемся: как же так, она пропагандирует общечеловеческие ценности, а сама ни разу не поинтересовалась, как живут родственники. Двоюродная сестра дяди Толи Анна Собчак и его племянница Ада Собчак, например, бедствовали очень серьезно. И продолжают бедствовать даже сейчас. Им за 60, уже не молоды, но помощи от знаменитой родственницы эти женщины, судя по всему, не дождутся. Ксения любит повторять, что она дворянского происхождения. Но с родней по отцу, которая действительно имеет дворянские корни, общаться не желает.



Кроме того, могила родных бабушки и дедушки Ксении в Ташкенте давно пришла в запустение. Александр Антонович Собчак, отец единственного мэра Санкт-Петербурга, умер еще до рождения внучки, в 1978 году. А его супруга Надежда Андреевна ушла, когда будущей звезде было пять лет.



- Ксюша никогда вживую не общалась с бабушкой, разве что ее отец в письмах передавал всей родне приветы от дочки и жены Людмилы Нарусовой, - говорит Валерий Юрьевич. - С тех пор, как в 2000 году Анатолия Собчака не стало, о могиле его родителей некому позаботиться. Недавно мои друзья прислали фотографию с кладбища. Могила в жутчайшем состоянии! Возможно, сейчас в Ташкенте находятся Анна и Ада Собчак, но думаю, им сейчас совершенно не до этого. А вот Ксюша могла бы позаботиться об отеческих гробах, поставить хороший памятник - все-таки девушка она небедная, не разорилась бы.