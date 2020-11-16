 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 25.11.2020
19:47  Умер Диего Марадона
18:06  Хитро щурится Ильич... Хокимият Ташкента приобрел портреты президента почти на 1 млрд сумов
18:05  Куда Китай впишет слова папы Франциска об уйгурах?
18:01  Могила деда и бабки Ксении Собчак в Ташкента пришла в запустение
16:50  "Ордена и повышение получат только хокимы, удовлетворившие людей", - Мирзиеев сказал, как отрезал...
16:46  Вся елбасиная рать. Опубликован полный список кандидатов в депутаты КазМажилиса от партии Nur Otan
15:48  Россия-Турция-Иран: геополитическая тройка, сумевшая кардинально изменить наш мир при отсутствии нашей реакции, - Ксавье Рофер

15:34  В России учреждена ученая "Ассоциация исследователей Золотой Орды"
15:20  "Русский язык в Центральной Азии", - международная веб-конференция в Оренбурге, 27/11 (анонс)
11:53  Оно не тонет. Дарига Назарбаева выдвинута на выборы в Мажилис от Nur Otan
11:16  Обвал системы неизбежен. Путин рассказал, каким будет мир после коронавируса, - Михаил Хазин
11:11  Йеменские хуситы зажигают саудовскую нефть ракетами, - "Къ"
10:36  Украина - оккупированная Америкой страна, - Олег Царев
10:34  Топ-менеджерам "КазМунайГаза" снизили зарплату. Аж на целых 6,7 процента!
10:32  АмерДемократия. Как мафия Байдену помогла, - Buffalo Chronicle
09:42  КазМинздрав тяжело болен... Ч. 2, - Е.Косенко
09:25  На должность президента Кыргызстана осталось всего 47 кандидатов
09:04  Почему визит Биньямина Нетаньяху в Саудовскую Аравию является историческим, - Le Monde
08:59  Должен ли Трамп быть привлечен к уголовной ответственности? - New York Times
08:41  В Донбассе готовятся к турецко-украинскому удару, - В.Мухин
08:29  Ализа Солтонбекова - новый министр труда и соцразвития Киргизии
07:53  Битва башен Кремля: Какие кланы "обидел" Мишустин своей реформой, - "СП"
00:31  За злоупотребления задержан полпред КырПрезидента в КырПарламенте Дыйканбаев
00:29  Либеральному миропорядку подрезали крылья, - Т.Бордачев
00:17  Почему Сталин не отдал Самарканд и Бухару Таджикистану?
00:15  О бездарности и "манкуртизме" узбекских и казахских кинотворцов, - Н.Нуртазина
00:02  В Ираке нашли способ победить непобедимую коррупцию, - А.Веселов
00:01  Китай утверждает, что искоренил абсолютную бедность, - "НГ"
Вторник, 24.11.2020
21:05  В Китай идут инвесторы со всего мира. Даже из США
21:02  Антивирус Конфуция. Вторая волна пандемии захлестнула мир, но обошла стороной азиатские страны
21:01  Россия и США скрестили шприцы
21:00  Голубая кровь, блин... Британский пэр-педераст, сын банкира Лебедев получил титул "барон Сибири" от Британской королевы
20:57  Накормить Китай: российские продукты пустят на крупнейший рынок мира
20:51  Российский БПК "Адмирал Виноградова" тараном вышибает американский эсминец "Джон Маккейн" из залива Петра Великого
19:09  Как мимо Китая проплыл труп его врага, - "Къ"
18:48  Страшное недовольство и социальное напряжение – проблема не только Германии, но всего Запада в целом, - И.Титов
18:36  Аким Октябрьского района Бишкека Куценко схвачен за коррупцию. Не просидел в должности и месяца!
18:34  КНР пристально следит за обеспечением прав китайских компаний в Кыргызстане, - посол Ду Дэвэнь
17:32  Полиция Парижа ударила по нелегальной миграции дубинками, - "НГ"
16:30  Байден и Россия. Неизбежно ли ужесточение антироссийской политики Вашингтона? - В.Пироженко
11:07  За Зулпиевскую конституцию. На кой Киргизии новый закон от старого прохиндея?
10:53  Коварству русских поем мы песню! Ария заморского Госдепа, - К.Душенов
09:57  Нетаньяху секретно слетал к саудовским принцам. Причина кипиша?, - М.Беленькая
09:56  "Кыргызия", так назвал стан кыргызов видный просветитель Осмонаалы Сыдыков еще в царское время, – С.Чериков
09:06  Астанинская нуротановщина. Перезагрузка со столичным акцентом? - Сакен Есетов
08:48  Тюркские народы изобрели науку о Вселенной, - ученый Оразклычев
08:41  КирСуд аннулировал депутатский мандат одного из вождей "Октябрьской революции" - Текебаева
08:37  Как жрецы "свободы" цензурируют яйцеголовых, - Е.Фатеев
08:33  В Казбюджете дыра. Елбасам срочно нужен кредит в 1,5 млрд евро
08:29  К чему приведут нападки на русский язык и русских в Казахстане? - В.Прохватилов
08:27  Страх финансистов. К вопросу о бытовой магии, - Михаил Хазин
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Узбекистан   | 
Хитро щурится Ильич... Хокимият Ташкента приобрел портреты президента почти на 1 млрд сумовХитро щурится Ильич... Хокимият Ташкента приобрел портреты президента почти на 1 млрд сумов
18:06 25.11.2020

Аппарат управления хокима Ташкента в рамках прямых госзакупок в мае приобрел 4965 портретов президента почти на 1 млрд сумов. Контракт заключен с частной типографией Kolorpak.

Аппарат управления хокима Ташкента в рамках прямых государственных закупок приобрел 4965 портретов президента на 999,05 млн сумов, следует из данных портала госзакупок. На это обратил внимание блогер Отабек Бакиров.

Согласно договору от 19 мая 2020 года, изготовителем портретов выступила компания Kolorpak. Заказ состоял из 2894 портретов президента в багете в картонной упаковке размером 59х71 по 200 тысяч сумов каждый (665,6 млн сумов), а также из 2071 портрета президента размером 49х42 по 140 тысяч сумов каждый (333,4 млн сумов). Отметим, что цена портрета президента в розницу у Kolorpak составляет 322 тысячи и 207 тысяч сумов соответственно.

"Газета.uz" ранее писала про Kolorpak, которая в июне стала генподрядчиком по изданию 6 миллионов экземпляров нового учебника "Воспитание" и 2 миллионов экземпляров учебника по информатике. Компания получила контракт за 2,5 месяца до начала учебного года, а соглашения с другими издательствами были изменены.

Состав учредителей (уточнено)

Как уточнили "Газете.uz" в Kolorpak, компания была ликвидирована и реорганизована с уже другим ИНН. В составе учредителей по состоянию на 24 ноября Аброр Ганиев уже не числится.

Согласно Единому государственному регистру предприятий и организаций, типография Kolorpak была зарегистрирована в мае 2004 года.

Учредителями компании являются Шухрат Якубжанович Ахмедов (34,4%), Исмаил Иркинович Исраилов (34,4%) и телеканал Zo’r TV (31,2%), где учредителями также являются Ахмедов и Исраилов (по 50% доли у каждого).

Шухрат Ахмедов является председателем радиостанции "Водий садоси" ("Эхо долины") и владеет 65-процентной долей в издательском доме "Тасвир" (журнал "Тасвир", еженедельник "Оптовик"), 33% - в East Star Media, занимающейся изданием журналов и периодических публикаций (другие учредители - Фирдавс Абдухаликов, Бахтиер Фазилов и Тимур Расулов). В 2018 году был награжден орденом "Дустлик".

Исмаил Исраилов владеет долей в компаниях PRO FM, Power Construction Planet (использует бренд Discover Invest), Durable Management (учредитель Durable Beton). Ранее работал директором и замдиректора Akfa Engineering and Management.

Уточнено: "Газета.uz" в первоначальной информации опубликовала состав учредителей до реорганизации компании Kolorpak. На сегодняшний день (на 24 ноября) Аброр Ганиев не числится в составе учредителей компании.

Источник - Газета.uz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1606316760
Новости Казахстана
- Заседание Бюро Политического совета партии "Nur Otan" под председательством Нурсултана Назарбаева
- Мажилис одобрил законопроекты для развития АПК
- Правительство рассмотрело вопрос газификации населенных пунктов
- Государственный секретарь провел заседание комиссии
- В Сенате изучают законопроект об административно-территориальном устройстве
- Народники вышли на старт
- Будь здрав, Минздрав. Часть вторая.
- Е. Тугжанов ознакомился с ходом строительства завода по выпуску отечественной вакцины против COVID-19
- "Быть самостоятельным, жить в уважении и любви ко всем"
- Сенаторы изучают Соглашение о пенсионном обеспечении
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  