В Красном море миной подорвали мальтийский танкер "Agrari"

18:27 25.11.2020

Танкер подорвался на мине в Красном море



У берегов Саудовской Аравии в Красном море, вблизи границы с Йеменом, произошел подрыв нефтяного танкера. Как сообщает AP, пострадало судно MT Agrari под флагом Мальты, принадлежащее греческой компании.



"Agrari был нанесен удар метром выше ватерлинии, получена пробоина. Подтверждено, что члены экипажа не пострадали", - говорится в заявлении оператора судна.



Указывается, что танкер был "атакован неизвестными". Предварительная версия взрыва - подрыв на мине, установленной у причала одного из местных энергетических объектов, на который танкер доставлял груз из Роттердама.



По имеющимся данным, инцидент произошел несколько дней назад, судно уже успело прибыть



Известно, что судно перевозило груз из Роттердама и успело произвести выгрузку для одного из саудовских энергетических объектов.